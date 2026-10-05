Dòng tiền dịch chuyển về bất động sản đón đầu hạ tầng và sản phẩm khan hiếm

Giữa bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản đang dần hình thành, khẩu vị của một bộ phận nhà đầu tư có sự dịch chuyển rõ nét.

Thay vì tập trung vào những thị trường đã có mức độ phát triển cao, nguồn cung dồi dào và biên độ tăng giá ngày càng thu hẹp, dòng vốn đang có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm sở hữu giá trị khác biệt, tọa độ chiến lược đón đầu hạ tầng và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

DỊCH CHUYỂN DÒNG VỐN VỀ VÙNG “ĐẦU SÓNG” HẠ TẦNG

Tâm lý của nhóm nhà đầu tư bất động sản cao cấp cho thấy xu hướng quan tâm ngày càng rõ đến những khu vực đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch đô thị và mở rộng không gian phát triển, thay vì chỉ tập trung vào các khu vực trung tâm đã hình thành mặt bằng giá cao.

Theo quy luật “vết dầu loang”, khi các khu vực lõi đô thị chịu áp lực về quỹ đất, hạ tầng và mật độ dân cư, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực lân cận, nơi đang được hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị mới. Đây cũng là những khu vực được kỳ vọng còn dư địa phát triển trong các giai đoạn tiếp theo của chu kỳ bất động sản.

Nhà đầu tư hiện đại không mua bê tông, họ mua tầm nhìn hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn tại những vùng "đón sóng".

Trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, dòng tiền nhàn rỗi cũng có xu hướng tìm kiếm những tài sản có giá trị sử dụng thực tế, khả năng bảo toàn giá trị và tiềm năng khai thác trong dài hạn.

Với bất động sản, yếu tố “giá trị thực” ngày càng được nhà đầu tư chú trọng, đặc biệt ở những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ở, vừa có khả năng khai thác dòng tiền cho thuê.

Khác với các sản phẩm phục vụ mục tiêu đầu tư ngắn hạn, bất động sản cao cấp gắn với nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê có thể tạo thêm giá trị từ chất lượng sản phẩm, vị trí, tiện ích và trải nghiệm sống. Trong đó, mô hình nhà ở boutique, đề cao tính riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và thiết kế kiến trúc khác biệt đang trở thành một phân khúc được quan tâm tại các thị trường bất động sản phát triển.

Mô hình này hướng tới khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: an cư, tích lũy tài sản và khai thác dòng tiền, qua đó tạo thêm lớp giá trị cho sản phẩm trong dài hạn.

KHÁT VỌNG SỞ HỮU SẢN PHẨM KHAN HIẾM VÀ KHÁC BIỆT

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của phân khúc bất động sản cao cấp là yếu tố khan hiếm. Khi quỹ đất tại các khu vực có vị trí thuận lợi ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu vị trí chiến lược, quy mô giới hạn và ngôn ngữ kiến trúc riêng biệt có xu hướng tạo được dấu ấn trên thị trường.

Không chỉ là tài sản, với các căn hộ cao cấp nhà đầu tư đang nắm giữ một không gian sống với những cộng đồng đồng điệu có cùng gu sống.

Bên cạnh vị trí, thiết kế cũng ngày càng trở thành một yếu tố góp phần định hình giá trị sản phẩm. Những xu hướng kiến trúc như Wabi-sabi, Japandi, Symmetrical Balance hay Biophilic được ứng dụng nhằm tạo nên không gian sống chú trọng tính thẩm mỹ, sự cân bằng và kết nối với thiên nhiên.

Với nguồn cung giới hạn, các sản phẩm có tính khác biệt có thể tạo ra lợi thế về khả năng nhận diện trên thị trường. Đồng thời, giá trị khai thác cho thuê cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, bao gồm chuyên gia, doanh nhân, người trẻ thành đạt và khách thuê quốc tế.

THE WESTIQUE RESIDENCES – SẢN PHẨM ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG TẠI KHU TÂY

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có vị trí chiến lược, nguồn cung giới hạn và khả năng khai thác giá trị thực, The Westique Residences được giới thiệu như một dự án hướng tới phân khúc bất động sản cao cấp tại khu vực phía Tây.

Nằm tại khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy mạnh đầu tư, The Westique Residences mở ra cánh cửa kết nối linh hoạt và tiềm năng tăng giá trị phi mã theo nhịp phát triển của khu vực.

Dự án hội tụ ba yếu tố được thị trường quan tâm gồm vị trí có khả năng hưởng lợi từ quá trình phát triển hạ tầng, dòng sản phẩm giới hạn và định hướng phát triển không gian sống theo mô hình boutique.

Đây cũng là những yếu tố có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sản phẩm trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, tính riêng tư và khả năng gia tăng giá trị tài sản thay vì chỉ đặt trọng tâm vào yếu tố diện tích.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, VCRE đưa ra các chính sách thanh toán linh hoạt nhằm hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính khi sở hữu sản phẩm tại The Westique Residences.

Căn hộ The Westique Residences áp dụng tổng mức chiết khấu đến 20%

Dự án The Westique Residences của VCRE áp dụng mức chiết khấu tối đa 13,1% cho khách thanh toán nhanh, đi kèm nhiều chính sách giãn tiến độ, miễn lãi.

Trong đó, chính sách "Westique Balance" chỉ áp dụng mức đóng 5% để ký hợp đồng mua bán, sau đó đóng 5% mỗi quý cho đến khi nhận nhà. Chủ đầu tư cũng áp dụng mức chiết khấu tối đa 7,6%.

Chính sách "Westique Forward" với các phương án thanh toán nhanh 50% hoặc 70%, đi kèm các mức chiết khấu trực tiếp vào giá tương ứng 10,6 và 13,1%. Với chính sách "Westiqua Smart", người mua sẽ được BV Bank, MB Bank, ACB hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 18 tháng.

Địa chỉ Nhà mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Địa chỉ dự án: 289 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP.HCM

Hotline: 090 181 1819.