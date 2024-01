Dòng tiền mất hút, trụ ngân hàng vẫn gắng gượng đỡ chỉ số

Thanh khoản có chút cải thiện trong phiên chiều nay nhưng vẫn rất nhỏ so với bình quân gần đây. Thậm chí giao dịch ở nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ bằng một nửa phiên trước. Tuy nhiên dòng tiền rút khỏi cổ phiếu nhóm này vẫn chưa mua trở lại khiến lực cầu suy yếu. Không có trụ lớn nào khác, VCB, BID vẫn phải đóng vai trò gánh chỉ số.

Hầu hết các cổ phiếu blue-chips trong rổ VN30 chiều nay đều yếu hơn buổi sáng, riêng VCB, BID lại mạnh hơn. Không chỉ vậy, trong 27 cổ phiếu ngân hàng thì chỉ 8 mã còn tăng. VCB tăng 1,47%, BID tăng 1,3% và OCB tăng 2,68% là 3 mã mạnh nhất, trong đó VCB và BID kéo lại gần 2,7 điểm cho VN-Index dù chỉ số này giảm chung cuộc 0,58 điểm. VHM, GAS, VIC, FPT là các mã khác trong top 10 vốn hóa của chỉ số vẫn xanh, nhưng mức tăng không đủ nhiều để đỡ chỉ số trên tham chiếu.

Cơ cấu vốn hóa đang là yếu tố duy nhất nâng đỡ thị trường bớt xấu. Thực tế hôm nay nếu không có VCB và BID tăng đủ nhiều thì mức giảm ở VN-Index sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhóm blue-chips vẫn chưa cho thấy một tín hiệu nào về khả năng đổi trụ. VN30-Index đóng cửa giảm 0,2% với 12 mã tăng và 18 mã giảm. VPB giảm 1,53%, ACB giảm 1,94%, TCB giảm 1,01% là các cổ phiếu tác động mạnh nhất tới chỉ số, những mã nhỏ hơn như NVB, VBB, EIB, KLB thậm chí giảm trên 2%.

Chiều nay thanh khoản khớp lệnh hai sàn có tăng khoảng 39% so với buổi sáng, đạt 7.382 tỷ đồng nhưng vẫn là mức thấp nhất trong vòng 3 tuần. Tổng giá trị khớp cả phiên do đó chỉ đạt hơn 12.696 tỷ đồng, giảm 46% so với phiên trước. Thị trường đang quen với mức giao dịch trên 20 ngàn tỷ/ngày thì đây là mức sụt giảm rất sốc.

Khi nhìn vào mức sụt giảm thanh khoản chi tiết, như sàn HoSE giảm tuyệt đối tới gần 9.962 tỷ đồng thì nhóm ngân hàng giảm 3.499 tỷ đồng. Như vậy không chỉ dòng tiền rút khỏi ngân hàng mà chưa luân chuyển mà các nhóm cổ phiếu khác cũng tụt thanh khoản rất nhiều. Đây là vấn đề lớn, vì rất nhiều cổ phiếu có biên độ tăng khá mỏng khi ngân hàng dẫn sóng vừa rồi. Hiện tại ngân hàng có tín hiệu yếu và VN-Index khó tăng, các cổ phiếu ngoài ngân hàng cũng không thể đi ngược dòng được.

Vẫn có cổ phiếu trụ đỡ chỉ số VN-Index bớt xấu, nhưng cổ phiếu thì giảm khá sâu trên diện rộng.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 181 mã tăng/311 mã giảm. Độ rộng không chỉ kém hơn buổi sáng (244 mã tăng/166 mã giảm) mà mặt bằng giá cũng xuống thấp hơn: HoSE buổi sáng mới có 41 mã giảm trên 1%, đóng cửa là 104 mã. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang chịu sức ép rất mạnh: SSI giảm 2,51% thanh khoản tới 744,2 tỷ đồng; SHB giảm 122% thanh khoản 457,9 tỷ; VIX giảm 1,47% với 359,7 tỷ; ACB giảm 1,94% với 300,6 tỷ; EIB giảm 2,53% với 264,2 tỷ; VPB giảm 1,53% với 222 tỷ…

Diễn biến chiều nay cho thấy thị trường có thể rơi vào trạng thái rủi ro cao hơn khi chỉ số vẫn còn trụ đỡ để “giảm xóc” trong khi nhiều cổ phiếu sẽ điều chỉnh mạnh. Thanh khoản đột ngột xuống thấp có thể là do nhà đầu tư đang chờ đợi sự mất kiên nhẫn này.

Phía tăng giá hôm nay tuy cũng khá nhiều về số lượng (181 mã) nhưng đại đa số tăng quá nhẹ hoặc thanh khoản quá ít. Trong cả trăm mã này, chỉ 14 mã tăng được hơn 1% mà có thanh khoản vượt trên 10 tỷ đồng. MWG, PVD và VCB khá nhất, giao dịch trên 100 tỷ đồng. Lác đác vài mã như OCB, MSN, BID, TCH, HSL, SBT, RDP là đáng chú ý khác.

Với mức giảm nhanh hơn chỉ số, thị trường có khả năng xuất hiện lực bán mạnh hơn trong vài ngày tới vì nhà đầu tư có thể chịu sức ép về thua lỗ trong danh mục. Đặc biệt nếu cổ phiếu ngân hàng mất vị thế dẫn dắt, điểm số rơi rõ rệt hơn sẽ tác động đến tâm lý chung.