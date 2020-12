DTT Holdings lên UpCoM với giá 11.200 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận cho CTCP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTT Holdings, mã chứng khoán DTE) chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 31/12 tới.

Theo đó, 50,7 triệu cổ phiếu DTE lên UPCoM ngày 31/12/2020, giá tham chiếu 11.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá trị vốn hóa của DTT Holdings ước tính khoảng 568 tỷ đồng.

DTT Holdings tiền thân là CTCP Đầu tư Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Thành, được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ chỉ 6,8 tỷ đồng. Sau 2 lần tăng vốn bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12/2019 và tháng 4/2020, hiện tại vốn điều lệ của DTT Holdings đã lên tới hơn 507 tỷ đồng.

Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện hay bán điện thương phẩm. Trụ sở đặt tại Biệt thự CPV 5-41, Vinhome Central Park, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Về cơ cấu cổ đông tính đến ngày 1/12/2020, công ty có 7 cổ đông nắm giữ trên 5% vốn - tương ứng 49.549.802 cổ phiếu, chiếm 49,68% và hai công ty do công ty nắm giữ cổ phần chi phối là CTCP Tấn Phát (89,59%) và CTCP Đầu tư Thuỷ điện Miền Trung Việt Nam (95,96%).

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, DTT Holdings ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của DTT Holdings đạt 1.627 tỷ đồng, nợ phải trả là gần 1.005 tỷ đồng. Công ty có 2,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; Vay và nợ thuê tài chính tổng cộng là gần 665 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng đang vay cá nhân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Tưởng hơn 95 tỷ đồng vay ông Nguyễn Ngọc Trung - thành viên HĐQT hơn 18 tỷ - đáng chú ý đây là khoản mượn tiền cá nhân, không phải trả lãi. Tính tới thời điểm hết quý 2/2020, DTT Holdings cũng chưa chi trả cổ tức lần nào.

Năm 2021, công ty dự kiến vốn điều lệ đạt hơn 1.801 tỷ đồng, tăng 327,70% so kế hoạch năm 2020, doanh thu thuần đạt gần 1.719 tỷ đồng, tăng gần 540% so với kế hoạch 2020 và lợi nhuận sau thuế tăng 414,55% so với kế hoạch 2020 lên hơn 146 tỷ đồng.