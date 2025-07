VEIL báo cáo nắm giữ hơn 5% vốn tại DXG

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL - thành viên của Dragon Capital) vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Cụ thể: VEIL vừa thông báo đã mua 500 ngàn cổ phiếu DXG, vào ngày 03/07, nâng sở hữu từ gần 50,8 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 4,98% lên gần 51,3 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5,03%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DXG.

Ngày 3/7, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mức 16.900 đồng/cổ phiếu, tạm tính VEIL đã phải chi ra khoảng 8,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Bên cạnh đó, 8 thành viên Dragon Capital khác cũng đang nắm giữ cổ phiếu DXG với tổng tỷ lệ gần 10,75% và sau giao dịch của VEIL, nhóm quỹ ngoại này đã nâng sở hữu lên gần 160,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ gần 15,78% vốn tại DXG.

Vừa qua, DXG đã phát hành thành công 148.034.206 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, nâng số lượng cổ phiếu lên 1.020.631.675 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ ngày 3/7.

Mới đây, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" cho DXG và điều chỉnh tăng 24% giá mục tiêu lên 18.600 đồng/cổ phiếu, chủ yếu nhờ điều chỉnh thời gian mở bán cho dự án The Privé, hiện dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2025–2028 (so với ước tính trước đó là trong năm 2025–2029)...

Theo VCSC, việc tái khởi động dự án GSW và The Privé dự kiến sẽ thúc đẩy đà phục hồi của doanh số bán hàng năm 2025–26: VCSC dự báo doanh số bán hàng sẽ lần lượt phục hồi lên mức 6,2 nghìn tỷ đồng/9,1 nghìn tỷ đồng trong các năm 2025/26, từ mức thấp ghi nhận trong giai đoạn 2023–24. Đà phục hồi này dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi việc tái khởi động các dự án GSW (~4.000 căn thấp tầng và đất nền; ~60% đã được bán và ~48% đã bàn giao tính đến cuối quý 1/2025; tọa lạc tại tỉnh Đồng Nai) và The Privé (trước đây là Gem Riverside; ~3.200 căn hộ tại TP Thủ Đức, TP.HCM).



Dự án The Privé dự kiến sẽ được mở bán chính thức vào tháng 6–7/2025, do dự án này hiện đang trong giai đoạn đặt chỗ và thu hút sự quan tâm của người mua, trong khi DXG đang hoàn tất phần móng.



VCSC kỳ vọng The Privé sẽ bắt đầu mở bán trong năm 2025 và bàn giao từ năm 2027, trong khi GSW sẽ tái khởi động việc mở bán trong giai đoạn nửa cuối năm 2025, nhờ được hưởng lợi từ tiến độ triển khai của sân bay quốc tế Long Thành.

Các dự án tại Bình Dương dự kiến sẽ hỗ trợ triển vọng dài hạn: VCSC cho rằng quỹ đất của DXG tại Bình Dương – bao gồm Opal Luxury (8,4 ha), Park View (5 ha), Park City (10 ha) và Opal City View (1,0 ha) – sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng cho tiềm năng phát triển dài hạn của công ty.

Ở mảng môi giới tiếp tục phục hồi trong năm 2025: VCSC kỳ vọng doanh thu mảng môi giới sẽ lần lượt tăng trưởng ở mức 31%/30% so với cùng kỳ năm trước trong các năm 2025/26, nhờ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của khối lượng giao dịch Bất động sản sau giai đoạn sụt giảm của các năm 2023–24, cùng với việc mở bán trở lại các dự án do DXG và DXS tự phát triển.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh tăng 3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025, phản ánh đóng góp cao hơn từ các dự án tự phát triển của DXS. Đồng thời, VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 và 2027 lần lượt 1% và 2%, chủ yếu do chi phí lãi vay ròng ước tính tăng.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong năm 2025 đạt 274 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và năm 2026 đạt 433 tỷ đồng (+58% so với năm 2025). Dự báo này chủ yếu là do kỳ vọng doanh số bán hàng và bàn giao tại Gem Sky World (GSW) tăng và mảng môi giới Bất động sản tiếp tục phục hồi.

Đáng chú ý là, VCSC chưa đưa vào mô hình định giá kế hoạch phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2025 (93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành), chủ yếu nhằm tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu tại các công ty con của DXG.

VCSC cũng cho biết rủi ro đối với DXG là tiến độ mở bán mới chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ kế hoạch huy động vốn.