Dự báo bất động sản Tây Nam Bộ sôi động nhờ các tuyến đường mới

Các nhà đầu tư vẫn đang tìm những “điểm nóng” bất động sản để xuống tiền.

Nhận định về thị trường bất động sản khu vực Đông Nam Bộ (gồm: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh) trong năm 2021, theo ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị King Broker, giao dịch chủ yếu diễn ra tại phân khúc đất sào, mẫu khi chiếm tới 85% giao dịch của thị trường.

Đối với nhà phố, giao dịch tương đối ổn định. Tại các dự án chung cư hầu như không có dự án mới trong quý 4/2021, do các chủ đầu tư không mở bán cuối năm, cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn còn hiệu ứng. Phân khúc nhà vườn, farmstay (du lịch sinh thái) đang có xu hướng “nóng” trở lại.

Về giá bán, xu hướng tăng giá nhẹ 5% - 10% so với quý 3/2021, do dòng tiền trong các ngân hàng tiếp tục được rút ra để đầu tư vào bất động sản.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, xu hướng đầu tư bất động sản là kênh lưu trữ tài sản khiến cho những dự án pháp lý hoàn thiện gần như tiêu thụ 100%, còn các dự án đất nền phải chờ ra sổ đỏ có sức tiêu thụ chậm hơn do tâm lý sợ rủi ro của các nhà đầu tư.