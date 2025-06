Dự kiến đưa Tiếng Anh để đổi mới chương trình giáo dục mầm non

Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định Hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới Chương trình giáo dục mầm non.

Theo Tờ trình, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và khoa học giáo dục, sự phát triển của trẻ em; trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, Chương trình giáo dục mầm non hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: nội dung chương trình chưa thể hiện rõ nội dung các quy định về quyền trẻ em tại Luật Trẻ em, chưa cập nhật xu thế phát triển và các kĩ năng cần có của trẻ trong xã hội hiện đại; chất lượng triển khai thực hiện Chương trình chưa đồng đều, đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số; vẫn còn tình trạng mất an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, nhóm trẻ độc lập…

Việc đổi mới Chương trình giáo dục mầm non nhằm đảm bảo thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát triển toàn diện trẻ em mầm non, đặt nền móng cho sự phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 Điều, tập trung vào các vấn đề mới so với Chương trình hiện hành.

Cụ thể, đổi mới Chương trình giáo dục mầm non theo tiếp cận phẩm chất, năng lực nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục mầm non, giúp phát triển toàn diện trẻ em mầm non về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp một và các cấp học tiếp theo đặt nền móng cho việc hình thành phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam.

Bảo đảm tính đồng bộ của các quy định liên quan đến đổi mới chương trình giáo dục mầm non; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng của các nước trong khu vực và trên thế giới; kế thừa những ưu điểm của chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

Nội dung đổi mới Chương trình giáo dục mầm non gồm đổi mới mục tiêu, trong đó, tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực, đặt nền móng cho việc phát triển toàn diện trẻ em bảo đảm công bằng, hoà nhập, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt; bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đổi mới nội dung giáo dục bảo đảm hiện đại, thiết thực, phù hợp với sự phát triển của trẻ và liên thông với chương trình giáo dục phổ thông.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động bảo đảm tăng cường học thông qua chơi, trải nghiệm, cá nhân hóa quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trẻ em người dân tộc thiểu số được học tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong các cơ sở giáo dục mầm non; tiếp cận công nghệ số.

Tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, cộng đồng trong thực hiện chương trình…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ của cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng tình với chủ trương phải đổi mới Chương trình giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc kỹ hình thức và thẩm quyền ban hành văn bản.

Bởi hiện tại chúng ta đang sửa đổi, bổ sung một số Luật trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có điều khoản liên quan đến giáo dục mầm non.

Dự kiến một số Luật này sẽ được Chính phủ thông qua vào tháng 10 tới.

Ngoài ra, thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục mầm non là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Đề nghị các đồng chí cân nhắc kỹ về hình thức và thẩm quyền ban hành”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, đồnh thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh lại tính thống nhất, đồng bộ bởi các quy định này và trong dự thảo Nghị quyết rất chung chung, chưa thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan…