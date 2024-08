Du lịch Quảng Ninh đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với phát triển kinh tế biển bền vững

Với nhiều lợi thế, Quảng Ninh xác định du lịch là một trong ba trụ cột tạo nên tăng trưởng kinh tế của địa phương. Nghị quyết số 20-NQ/TU của tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xác định du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững.

DU LỊCH MỘT TRỤ CỘT TĂNG TRƯỞNG

Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đã đón 10,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, đạt tổng doanh thu đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt gần 2 triệu lượt, tăng 140% so với cùng kỳ.

Điều đáng ghi nhận là đã có tới 40 chuyến tàu biển quốc tế chở hàng chục nghìn lượt du khách đến Quảng Ninh. Bước đầu có thể thấy nếu phát triển du lịch theo hướng xanh, gắn với kinh tế biển sẽ có sức thu hút thêm nhiều du khách du lịch tàu biển quanh năm.

Du khách tham quan trên Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Cũng theo số liệu từ Cục thống kê Quảng Ninh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 9,02%. Nhìn chung, không chỉ riêng du lịch mà trên cả hai trụ cột phát triển còn lại (công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư; đầu tư công) của tỉnh Quảng Ninh nửa năm qua đều cho những kết quả đáng khích lệ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,38% so với cùng kỳ 2023. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt trên 1,5 tỷ USD, bằng 56,1% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,1% so với cùng kỳ 2023…

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 30.774 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 21.324 tỷ đồng; thu từ xuất nhập khẩu đạt 9.450 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 10.769 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ…

NỖ LỰC THÊM NHIỀU HÀNH TRÌNH DU LỊCH MỚI

Năm 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút từ 17 - 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh và tổng thu du lịch đạt 39.100 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đó, Quảng Ninh đang nỗ lực cùng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2024: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long liên tục phối hợp với các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn đáng giá tiềm năng, khả năng khai thác du lịch trên vịnh.

Đối với ngành du lịch, chủ đề công tác này lại càng gần gũi và thiết thực bởi có làm được như vậy mới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với những tiềm năng lợi thế về “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc” ngành du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực xây dựng đề xuất thêm các hành trình, tham quan du lịch, sản phẩm du lịch gắn với xanh hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Các sản phẩm, hành trình tham quan du lịch này đã được xây dựng kế hoạch và nghiên cứu kỹ, thấu đáo thời gian qua. Sở Du lịch sẽ hoàn thiện quyết định phê duyệt và công bố ngay các hành trình tham quan, du lịch mới trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Và sớm đưa sản phẩm trải nghiệm câu cá, câu mực cùng ngư dân vào hoạt động mùa du lịch hè 2024".

Ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục xây dựng các phương án phát triển thị trường khách du lịch, tập trung quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch thế mạnh, phù hợp với thị hiếu của đa dạng dòng khách; đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, hạn chế rủi ro trước những biến cố trong khu vực và thế giới.