Du lịch Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỷ

Theo thống kê, từ đầu năm đã có khoảng 30 chuyến tàu biển - du thuyền cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo trên 30.000 du khách Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Tổng kết, lượng khách du lịch bằng tàu biển đến với Quảng Ninh trong quý I/2024 tăng gấp 20 lần cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng tới 410% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Riêng khách du lịch Trung Quốc đi qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái trung bình mỗi ngày có tới gần 10.000 lượt, cả quý I đạt trên 200.000 lượt, xấp xỉ bằng cả năm 2023. Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đón hơn 610.000 lượt khách. Trong đó, có gần 82.000 lượt du khách trong nước và hơn 529.000 lượt du khách quốc tế đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Malaysia…

Đặc biệt, cũng trong quý đầu năm, Quảng Ninh đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động, sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư với vai trò là một trong những đích đến của Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 – 2024. Trong 2 tuần dừng chân tại Hạ Long, cuộc đua đã thu hút hàng trăm thuyền viên và du khách quốc tế đến cổ vũ.

Theo kế hoạch nhằm kích cầu thị trường du lịch năm 2024, Quảng Ninh sẽ có 26 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế cấp quốc gia và cấp tỉnh, 160 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương.

Dự kiến quý II/2024 bắt đầu bước vào thời gian cao điểm của du lịch, lượng khách đến vịnh Hạ Long sẽ tăng cao. UBND tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối, liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế nhằm gia tăng trải nghiệm, giữ chân khách, tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của khách.

Hoạt động thí điểm quản lý xe du lịch tự lái đối với khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã được triển khai. Đồng thời, tới đây Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức chương trình làm việc, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành uy tín trong và ngoài nước chuyên gửi khách Trung Quốc cho tỉnh, tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí của Trung Quốc đến khảo sát, tuyên truyền về du lịch Quảng Ninh; thống nhất tổ chức các chuyến tàu biển định kỳ chuyên tuyến từ Bắc Hải và Phòng Thành Cảng (Quảng Tây) đến Hạ Long theo luồng đường thủy nội địa và đường hàng hải quốc tế…

Trước mắt, năm 2024, tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2025 con số đó được nâng lên 18 - 20 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 - 5 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp trực tiếp của du lịch vào GRDP của tỉnh khoảng 11-12%. Đến năm 2030 sẽ đón khoảng 25 triệu lượt du khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng số lượng du khách bình quân 6%/năm.