Du lịch toàn cầu khó phục hồi hoàn toàn trước năm 2024

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), ngành du lịch toàn cầu năm 2021 không có cải thiện đáng kể so với năm 2020 khi tất cả các chỉ số đều vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Nhiều chuyên gia du lịch dự báo ngành du lịch toàn cầu sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2024.

"Lượng khách đi du lịch toàn cầu năm 2021 tăng 4% so với năm 2020 (415 triệu so với 400 triệu). Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế ở qua đêm vẫn thấp hơn 72% so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch", Reuters dẫn số liệu từ báo cáo của UNWTO. "2020 là năm tồi tệ nhất từng được ghi nhận với ngành du lịch khi lượng khách quốc tế giảm tới 73%".

Tổng sản phẩm trực tiếp của ngành du lịch toàn cầu năm 2021 đã tăng 19% so với năm 2020 lên mức 1.900 tỷ USD nhờ việc du khách có xu hướng chi tiêu nhiều hơn và lưu trú lâu hơn. Tuy nhiên, doanh thu của ngành này vẫn chỉ bằng khoảng 50% so với năm 2019 (3.500 tỷ USD).

Năm 2020, ngành du lịch chịu cú sốc lớn khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các chính phủ phải triển khai các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch bệnh và người dân toàn cầu phải hạn chế các hoạt động.

Tới nửa sau năm 2021, khi tỷ lệ tiêm vaccine tăng lên và các nước nới lỏng dần các hạn chế đi lại, ngành du lịch đã có sự phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, sự xuất hiện và lây lan của biến thể Omicron từ cuối tháng 11 lại giáng một đòn mạnh khác vào ngành này, ảnh hưởng tới cả lượng đặt dịch vụ lẫn tâm lý du khách.

"Tốc độ phục hồi vẫn rất thấp và không đồng đều ở các khu vực trên thế giới do sự khác nhau về mức độ hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và tâm lý tự tin của du khách”, báo cáo của UNWTO viết.

Hành khách đến nhà ga Eurostar tại ga xe lửa Gare du Nord, sau khi Pháp nới lỏng hạn chế đi lại cho du khách từ Anh, ngày 14/1/2022 - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, khu vực châu Âu phía Nam Địa Trung Hải, Trung Mỹ và Caribbe ghi nhận sự gia tăng du khách lớn nhất so với năm 2020, nhưng vẫn lần lượt thấp hơn 54%, 56% và 37% so với năm 2019.

Trong khi đó, lượng du khách tại Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương tiếp tục giảm trong năm 2021, xuống mức thấp hơn lần lượt 79% và 94% so với năm 2019 do các điểm đến du lịch vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Theo khảo sát với các chuyên gia ngành du lịch của UNWTO vào tháng 12/2021, 64% người được hỏi dự báo phải từ năm 2024 trở đi ngành du lịch mới có thể phục hồi hoàn toàn – tăng từ tỷ lệ 45% trong cuộc khảo sát hồi tháng 9 năm ngoái (thời điểm Omicron chưa xuất hiện).

"Sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 gần đây và biến thể Omicron được dự báo sẽ gây gián đoạn cho sự phục hồi của ngành du lịch và ảnh hưởng tới tâm lý du khách vào đầu năm 2022, khi một số quốc gia đã tái áp dụng các lệnh cấm đi lại và hạn chế nhập cảnh với một số nước”, báo cáo của UNWTO nhận định.

Tại châu Á, đợt bùng phát dịch bệnh mới do biến thể Omicron ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch mở cửa của nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan. Quốc gia Đông Nam Á đặt ra các kế hoạch mở lại đầy tham vọng nhằm "cứu" ngành du lịch sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tuy nhiên, các kế hoạch này đang phải tạm dừng hoặc hoãn triển khai.

Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) dự báo việc tiếp tục tạm dừng chương trình đón khách miễn cách ly “Test & Go” có thể khiến ngành du lịch nước này thiệt hại ít nhất 7 tỷ baht chỉ trong tháng 1/2022. Bên cạnh đó, tương lai không rõ ràng của chương trình “Test & Go” không chỉ gây ra tác động ngắn hạn đến lượng khách du lịch mà còn ảnh hưởng đến niềm tin du lịch ở Thái Lan, do đó sẽ mất thêm nhiều thời gian để phục hồi. Sự thay đổi đột ngột về kế hoạch mở cửa ngay trong mùa cao điểm được cho là sẽ tác động trực tiếp tới cơ hội của ngành du lịch Thái Lan trong cả năm 2022.