Đưa VR, mô hình 3D và AI vào đào tạo công nghệ năng lượng

Thực tế ảo (VR), mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào đào tạo tại Trường Đại học Điện lực, mở ra phương thức học tập trực quan, giúp sinh viên tiếp cận cấu tạo, nguyên lý vận hành của các thiết bị năng lượng và làm quen với những tình huống kỹ thuật…

Sinh viên Trường Đại học Điện lực trải nghiệm kính thực tế ảo tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải.

Ngày 10/10, Trường Đại học Điện lực (EPU) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng tại Hà Nội.

Trung tâm được phát triển trong khuôn khổ Dự án do Quỹ Châu Á tại Việt Nam viện trợ cho Trường Đại học Điện lực, với nguồn tài trợ từ Tập đoàn Qualcomm.

Trung tâm được trang bị hệ thống kính thực tế ảo hiện đại (VR), máy tính hiệu năng cao, mô hình 3D chi tiết của tuabin điện gió cùng nhiều mô hình 3D của các thiết bị năng lượng khác.

Thông qua các ứng dụng VR, sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành và quy trình kỹ thuật của thiết bị trong môi trường mô phỏng.

Các công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, học tập và tương tác với nội dung chuyên ngành, qua đó mở rộng cơ hội tự học và giúp sinh viên tiếp cận kiến thức theo những phương thức linh hoạt và hiện đại hơn.

PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, khẳng định Nhà trường xác định Trung tâm là một mảnh ghép quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực đào tạo nhân lực.

“Trong đào tạo kỹ thuật, có những thiết bị và hệ thống mà sinh viên khó tiếp cận trực tiếp; có những tình huống không thể thường xuyên tổ chức thực hành vì yêu cầu an toàn. Thực tế ảo, mô hình ba chiều và trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng bổ sung những trải nghiệm học tập đó, giúp người học quan sát, luyện tập và kiểm chứng cách giải quyết vấn đề trước khi bước vào môi trường thực tế”, PGS.TS. Đinh Văn Châu nhấn mạnh.

Ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, cũng lưu ý hệ thống năng lượng trong tương lai sẽ ngày càng hiện đại và phức tạp. Năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý.

Do đó, ông Cường đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực, Qualcomm và Quỹ Châu Á trong việc đưa các công nghệ này vào giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực cho ngành năng lượng.

Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nhấn mạnh sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Điện lực hôm nay sẽ là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống năng lượng Việt Nam trong 10 năm, 20 năm tới.

“Các em có thể sẽ làm việc với một hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng cao; các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn; những dự án điện gió ngoài khơi; các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống điện; và tham gia các chương trình phát triển điện hạt nhân trong tương lai”, ông Cường cho hay.

Bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam, cũng khẳng định cần giúp thế hệ kỹ sư tiếp theo xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn, cùng với khả năng học hỏi, thích ứng và giải quyết các vấn đề mới.

Bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mới và áp dụng các công nghệ mới. Đó còn là việc trang bị cho con người những kỹ năng để thiết kế, vận hành và bảo trì các hệ thống năng lượng của tương lai.

Thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo mở ra những cách thức mới để kết nối kiến thức trên lớp với các hệ thống kỹ thuật trong thực tế.

Sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo của thiết bị, hiểu cách các bộ phận phối hợp với nhau, và quan sát những tình huống kỹ thuật khó tái hiện trong lớp học. Với sự hướng dẫn của giảng viên, những trải nghiệm này có thể giúp các em hiểu sâu hơn trước khi bước vào thực hành hoặc môi trường làm việc.

"Khi lực lượng lao động Việt Nam nâng cao khả năng tiếp nhận, ứng dụng và dần làm chủ các công nghệ mới, đất nước cũng sẽ có vị thế tốt hơn để phát triển các dịch vụ kỹ thuật, nâng cao năng suất và mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị năng lượng. Những tiến bộ trong giáo dục có thể tạo ra giá trị kinh tế rộng lớn hơn, gắn chuyển đổi năng lượng với tăng trưởng bền vững", bà Erin Steinhauer nhấn mạnh.