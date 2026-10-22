Dược Nam Hà: Khẳng định giá trị Thương hiệu Quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh

Với doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1960, phía sau sự ghi nhận ấy là bài toán duy trì giá trị thương hiệu, củng cố năng lực vận hành và thích ứng với những yêu cầu mới của ngành dược.
Trong ngành dược, lịch sử lâu năm có thể tạo dựng niềm tin, nhưng để duy trì vị thế, doanh nghiệp cần liên tục đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, phát triển sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định. Giá trị thương hiệu vì thế gắn liền với năng lực duy trì cam kết qua thời gian.
Năm 2026, bốn sản phẩm của Dược Nam Hà được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, gồm: Bổ Phế Nam Hà, Thuốc xịt mũi COLDi-B DNH, Kem bôi da trẻ em SkinBiBi và Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn răng miệng Naphacogyl. Đây là lần thứ tư liên tiếp sản phẩm của doanh nghiệp được công nhận trong chương trình.
Bốn sản phẩm thuộc những nhóm khác nhau, phản ánh các hướng phát triển sản phẩm của Dược Nam Hà. Trong đó, Bổ Phế Nam Hà gắn với lịch sử doanh nghiệp từ năm 1960. Qua thời gian, thương hiệu được phát triển với nhiều dạng sản phẩm như siro, viên ngậm và xịt họng, mở rộng cách tiếp cận người dùng trong nhóm sản phẩm chăm sóc đường hô hấp.
Với Thuốc xịt mũi COLDi-B DNH, Kem bôi da trẻ em SkinBiBi và Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn răng miệng Naphacogyl, yêu cầu phát triển gắn với những nhóm sản phẩm và nhu cầu sử dụng chuyên biệt. Sự ghi nhận dành cho cả bốn sản phẩm đặt ra câu chuyện rộng hơn về khả năng duy trì giá trị sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kiểm soát chất lượng.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đề cao ba giá trị: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Việc duy trì những giá trị này đòi hỏi quá trình đầu tư và cải tiến liên tục, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng đã có của doanh nghiệp.
Ở Dược Nam Hà, chất lượng sản phẩm gắn với nhiều khâu liên kết: từ nguyên liệu, sản xuất và bảo quản đến quản trị vận hành. Mỗi khâu cần đáp ứng yêu cầu riêng, đồng thời phối hợp nhất quán để duy trì chất lượng và khả năng cung ứng.
Dược Nam Hà hiện có hai nhà máy đạt chuẩn WHO-GMP với tổng diện tích gần 40.000 m2, hệ thống kho đạt chuẩn WHO-GSP được đạt tại các thành phố lớn trên toàn quốc và hoạt động phát triển vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Đây là những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và phát triển nguồn nguyên liệu.
Giá trị của các nguồn lực này nằm ở khả năng kết nối thành một chuỗi vận hành có kiểm soát. Năng lực sản xuất cần song hành với quản lý chất lượng; hệ thống kho hỗ trợ công tác bảo quản; vùng dược liệu góp phần xây dựng cơ sở cho nguồn nguyên liệu đầu vào. Khi được phối hợp đồng bộ, những nền tảng đó tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Những ghi nhận ở các chương trình đánh giá khác cũng bổ sung góc nhìn về quá trình phát triển của Dược Nam Hà. Doanh nghiệp liên tiếp được ghi nhận trong Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao… Mỗi chương trình có tiêu chí đánh giá riêng, ghi nhận những khía cạnh khác nhau về sản phẩm, uy tín thương hiệu và hoạt động của doanh nghiệp. Những kết quả này cùng với dấu mốc Thương hiệu Quốc gia Việt Nam góp phần khẳng định hành trình phát triển bền bỉ của Dược Nam Hà qua nhiều giai đoạn.
Từ một doanh nghiệp hình thành năm 1960 đến giai đoạn phát triển hiện nay, Dược Nam Hà đã tích lũy các nền tảng sản xuất và vận hành qua nhiều giai đoạn. Thách thức tiếp theo là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, củng cố sự phối hợp giữa các khâu và chuyển những nguồn lực hiện có thành năng lực đáp ứng thị trường trong dài hạn.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Dược Nam Hà tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển Đông dược toàn diện, lấy tuân thủ hệ thống và chất lượng làm nền tảng. Doanh nghiệp hướng tới kiểm soát đồng bộ các khâu từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, vùng nguyên liệu đến sản xuất và phân phối, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả theo quy định.
Cùng với việc cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ và đầu tư công nghệ, Dược Nam Hà đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn lực trên cơ sở lấy con người làm trung tâm. Đây là những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng khả năng thích ứng trước biến động của thị trường và từng bước mở rộng cơ hội phát triển.
Với doanh nghiệp dược có lịch sử 66 năm, năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới không chỉ đến từ những nền tảng đã tích lũy, mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng. Sự ghi nhận từ chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ là dấu mốc của hành trình đã qua, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển giá trị sản phẩm và lan toả thương hiệu trong chặng đường phía trước.
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