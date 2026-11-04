Echoes of Ethereal đến với Đại Phước: Cuộc hẹn đặc quyền bên dòng sông

Sau thành công của chuỗi sự kiện nghệ thuật Echoes of Ethereal tại khách sạn Fairmont Hanoi (Hà Nội) và Chloe Gallery Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Elyse Island, đảo Đại Phước vào ngày 7/11/2026.

Tại đây, khách mời sẽ được thưởng thức chương trình hòa nhạc ngoài trời, đồng thời trải nghiệm phong cách sống đặc quyền trên đảo thông qua nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc và những câu chuyện được dẫn dắt tinh tế bởi các khách mời đặc biệt.

ĐẶC QUYỀN THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT DƯỚI HOÀNG HÔN BÊN SÔNG

Buổi gặp gỡ bắt đầu khi nắng chiều còn trải trên mặt nước, mở ra không gian lãng mạn để đón chờ khoảnh khắc hoàng hôn đặc trưng của miền đảo. Trong khung cảnh ấy, Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island như một cuộc trở về với chính không gian sống mà chương trình muốn khắc họa. Âm nhạc kể câu chuyện về nhịp sống giữa thiên nhiên, những buổi chiều bên sông, khoảng riêng trong mỗi căn nhà, thời gian dành cho gia đình và những giá trị được vun đắp qua năm tháng.

Trên sân khấu hòa nhạc ngoài trời, giọng hát giàu cảm xúc của ca sĩ Uyên Linh hòa quyện cùng chất giọng trầm ấm của ca sĩ Trần Minh Dũng, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Sơn Mạch và dàn nhạc Orchestra. Với vai trò giám đốc nghệ thuật, Tùng Leo đưa khán giả đi qua bốn chương: Có hẹn với dòng sông, Sống song đôi, Mãi mãi và Cảm ơn tình yêu. Mỗi chương mở ra một lớp cảm xúc, lần lượt gợi nhắc về thiên nhiên, những nhịp sống song hành, sự gắn bó và lòng trân trọng đối với những giá trị bền lâu.

Từ cuộc hẹn với dòng sông đến cảnh sắc tự nhiên của Elyse Island, những hàng cây trải dài theo tầm mắt, dòng Đồng Nai phản chiếu sắc trời cuối ngày và những cuộc trò chuyện giữa bạn bè, những người đồng điệu cùng tạo nên trải nghiệm giàu ý nghĩa. Khi ánh sáng dần chuyển sang sắc hoàng hôn, âm nhạc gợi lên cảm giác trở về. Những ồn ào của đô thị lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những phút giây riêng tư bên sông.

Sâu khấu hòa nhạc bên sông trong ánh hoàng hôn tại Elyse Island.

Đó cũng là lúc một phần đặc quyền của đời sống tại Elyse Island được gợi mở, với hai nhịp sống hiện diện song hành. Công việc và những cuộc gặp gỡ vẫn tiếp nối, trong khi khoảng thời gian dành cho bản thân, gia đình và những người thân yêu được vun đắp. Từ buổi chiều ngắm hoàng hôn đến những cuộc sum họp, từ không gian riêng trong căn nhà đến những giờ phút bên người mình yêu thương, mỗi ngày trên đảo mở ra nhiều cách tận hưởng cuộc sống theo lựa chọn riêng.

Đi sâu vào chủ đề tình yêu và sự gắn bó, chương trình gợi nhắc về ý nghĩa của một tổ ấm – nơi không chỉ lưu giữ những tháng ngày đã qua mà còn hình thành nếp sống và ký ức gia đình. Một buổi sáng thong thả, một bữa ăn sum vầy, một sở thích riêng hay những cuộc trò chuyện thân tình đều có thể trở thành những dấu mốc quen thuộc. Theo thời gian, những giá trị ấy được cha mẹ trao truyền cho con cái, trở thành một phần di sản tinh thần của gia đình.

Bốn chương nghệ thuật kết nối thành một mạch cảm xúc xuyên suốt với tinh thần “Khám phá, Cân bằng, Gắn kết, Trao truyền”, dẫn dắt người xem từ cảnh quan đến con người, từ những lựa chọn của hiện tại đến các giá trị có ý nghĩa lâu dài.

Các nghệ sĩ cùng dẫn dắt khách mời qua hành trình cảm xúc tại Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island.

ĐẶC QUYỀN TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC SỐNG

Chuỗi sự kiện Echoes of Ethereal gợi mở một góc nhìn khác về đặc quyền sống của những chủ nhân tinh hoa. Một địa chỉ đáng giá mới chỉ là điểm khởi đầu; chất lượng sống còn được định hình bởi khả năng làm chủ thời gian, gìn giữ không gian riêng và tìm thấy sự đồng điệu trong một cộng đồng có chung gu thẩm mỹ.

Tại Elyse Island, đội ngũ quản gia và concierge am hiểu lịch trình, sở thích cũng như nhu cầu riêng của từng gia đình, từ những chuyến du ngoạn trên sông, lịch chơi golf, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đến các cuộc hẹn riêng. Đội ngũ này cũng hỗ trợ nhắc lịch và kết nối cư dân với những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các nhu cầu được quan tâm, chuẩn bị chu đáo nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, phù hợp với phong cách sống của từng chủ nhân.

Đời sống riêng tư tại Elyse Island còn gắn liền với không gian sinh thái tự nhiên, nơi thiên nhiên hiện diện trong nhịp sống hằng ngày, cùng bầu không khí rộng mở và giàu năng lượng. Sự kết hợp này tạo điều kiện để cư dân cân bằng giữa khoảng riêng của gia đình với các hoạt động nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Elyse Marina Club bên sông, không gian thời thượng cho những kết nối giá trị tại đô thị đảo.

Diễn ra ngày 7/11 tới đây, chương trình nghệ thuật Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối những tâm hồn đồng điệu, nơi một buổi tối thưởng thức nghệ thuật cũng là dịp gặp gỡ những vị khách có chung gu thẩm mỹ và phong cách sống.