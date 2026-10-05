Elyse Island - Đô thị đảo tự nhiên thu hút giới thượng lưu

Sở hữu tư dinh trên những hòn đảo nguyên bản đang trở thành lựa chọn của thế hệ tinh hoa mới của Việt Nam, bởi đó là nơi họ tìm thấy sự riêng tư, tĩnh lặng và khoảng lùi cần thiết để tái tạo năng lượng, cân bằng nhịp sống.

Nhưng vẫn còn một nỗi băn khoăn lớn nhất níu chân những người thành đạt trước quyết định an cư trên đảo chính là thời gian di chuyển. Vì vâỵ, sống trên đảo thường đi kèm định kiến “mất kết nối”.

THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỮA NHỊP SỐNG CÔNG VIỆC VÀ CHỐN RIÊNG TƯ TĨNH LẶNG

Thực tế tại các đô thị danh tiếng trên thế giới cho thấy, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là trở ngại không thể vượt qua. Điển hình như tại Indian Creek (Miami), hòn đảo biệt lập nơi “ông chủ” Facebook, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan sở hữu căn biệt thự với giá 170 triệu USD, các chủ nhân chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển để kết nối trực tiếp đến khu vực trung tâm tài chính. Chưa kể đến các đảo tỉ phú hầu hết đều sở hữu hệ sinh thái tiện ích cao cấp ngay trong nội khu để phục vụ nhu cầu của giới tài phiệt mà không mất nhiều thời gian di chuyển.

Ở Việt Nam, Elyse Island trên đảo Đại Phước đang từng bước thuyết phục khách hàng bằng câu chuyện sống đảo nhưng thận kết nối. Dự án vừa duy trì không gian sống trong lành, biệt lập tuyệt đối, vừa nằm tâm điểm kết nối của các trục giao thông huyết mạch về các trung tâm kinh tế - tài chính - logistics. Cụ thể, nhờ tuyến Vành đai 3 và cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quãng đường di chuyển từ đảo Đại Phước về Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng hay cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút.

Tọa độ chiến lược mở ra hành lang kết nối nhanh chóng từ đảo Đại Phước về trung tâm tài chính bằng nhiều hình thức, trong đó có du thuyền cao cấp.

Bên cạnh đường bộ, đường thủy mở ra một đặc quyền trở về hiếm có bằng du thuyền riêng. Khoảnh khắc ngắm hoàng hôn buông xuống mặt sông, khi sắc cam đỏ rực rỡ nhuộm thẫm từng tán cây ngọn sóng trước khi cập bến tổ ấm, đã trở thành một dấu ấn cảm xúc độc bản.

TẬN HƯỞNG CHUẨN SỐNG ĐẶC QUYỀN TRÊN ĐẢO TỰ NHIÊN

Cuộc sống trên đảo chỉ thực sự thuyết phục khi thiên nhiên được tiếp nối bằng những tiện nghi phù hợp và sự chăm sóc tinh tế. Tại Elyse Island, hệ tiện ích và dịch vụ được tổ chức xoay quanh nhịp sống của cư dân, để mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm giác thuận tiện, riêng tư và được nâng niu.

Tại tâm điểm đô thị đảo, Elyse Marina Club mang đến không gian đa dạng tiện ích từ hồ bơi vô cực 45m, sân thể thao tích hợp, bến du thuyền, công viên bờ sông đến VIP lounge hay Onsen spa. Đó có thể là một buổi sáng vận động giữa thiên nhiên, một cuộc gặp gỡ thân tình trong cộng đồng cùng chung sở thích hay một khoảng nghỉ dành cho chính minh để cơ thể chăm sóc theo chuẩn wellness Nhật bản.

Elyse Marina Club nơi mở ra những kết nối giá trị cho cộng đồng tinh tuyển.

Nhờ lợi thế kế cận sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, những buổi chơi golf cũng trở nên gần gũi hơn với đời sống thường ngày. Một vòng golf vào sáng sớm, cuộc hẹn cuối tuần hay thời gian thư giãn cùng gia đình và bạn bè đều có thể diễn ra một cách tự nhiên, không cần nhiều sự chuẩn bị.

Phía sau những trải nghiệm ấy là hệ thống an ninh, đón tiếp, hỗ trợ kỹ thuật và concierge luôn sẵn sàng khi cư dân cần. Các dịch vụ chăm sóc nhà, giao nhận, giặt ủi, chăm sóc cây hay hỗ trợ di chuyển theo nhu cầu thực tế, mang lại sự linh hoạt cho từng gia đình và thêm phần an tâm cho những chủ nhân bận rộn.

Khi tổ ấm được chăm sóc và những nhu cầu thường nhật được hỗ trợ đúng lúc, chủ nhân có thêm thời gian dành cho bản thân, gia đình cùng những mối quan hệ mình trân quý. Đó cũng là tinh thần Sống đặc quyền trên đảo tự nhiên được cảm nhận qua những điều gần gũi, riêng tư và thiết thực.

QUY HOẠCH BÀI BẢN, TÔN TRỌNG CẢNH SẮC THIÊN NHIÊN

Bên cạnh những dịch vụ đặc quyền, tinh thần tôn trọng tự nhiên cũng là tiêu chuẩn quan trọng đối với cộng đồng thượng lưu chọn cuộc sống đảo.

Trải dài trên hơn 1,5 km bờ sông Đồng Nai lộng gió, Elyse Island là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển bền vững, thuận tự nhiên. Không cải tạo địa hình một cách ồ ạt, từng thảm xanh tiểu cảnh đến công viê ven sông đều được thiết kế uốn lượn mềm mại theo dòng chảy tự nhiên, bảo tồn trọn vẹn thảm thực vật bản địa lâu năm. Mật độ xây dựng thấp, những khoảng đệm được thiết kế hợp lý giúp mở rộng tầm nhìn, mọi ngôi nhà đều được đón trọn nguồn khí tươi thanh khiết luân chuyển quanh năm. Thiên nhiên tại đây không chỉ là cảnh quan, mà được nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật sống, mang lại cảm giác an yên sâu sắc cho cư dân.

Và chính không gian sống giàu chất nghệ thuật và chuẩn mực sinh thái ấy đã trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu, bồi đắp nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi những giá trị sống riêng tư, kín đáo và văn minh được nâng niu trọn vẹn.

Mặt nước khoáng đạt cùng thảm xanh nguyên bản tại Elyse Island tạo nên không gian sống hài hòa bền vững.

Những rào cản từng khiến giới thượng lưu e ngại chọn sống đảo giờ đây đã nhường chỗ cho một định nghĩa hoàn toàn mới – “đặc quyền sống đảo tự nhiên Elyse Island”.Không cần thỏa hiệp giữa tĩnh lặng, riêng tư với tiện nghi hiện đại, tại Elyse Island, mỗi cư dân được làm chủ nhịp sống riêng giữa thiên nhiên nguyên bản.