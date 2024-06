ETF sắp đóng cửa tại Việt Nam: Đã rút gần hết tiền mặt, tỷ trọng cổ phiếu còn 14,5%

Số liệu cập nhật của FiinTrade đến cuối ngày 12/6/2024 của quỹ iShares MSCI Frontier & Select EM ETF cho thấy quỹ tiếp tục ghi nhận rút tiền trong ngày 12/6 với giá trị rút ròng khoảng 241 tỷ đồng.

Tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu Việt Nam và tiền mặt (bằng VNĐ) trong danh mục của quỹ đã giảm xuống còn 19,2% so với mức 30,5% của ngày 11/6 (do quỹ chuyển sang mua tài sản khác).

Cụ thể, giảm mạnh nhất là tỷ trọng tiền VNĐ, chỉ còn 4,7% (so với 15,9%), trong khi tỷ trọng cổ phiếu gần như không thay đổi là 14,5% (so với 14,6%).

Trong ngày 12/6, quỹ đã bán ra một lượng cổ phiếu (chỉ tính cổ phiếu Việt Nam) rất nhỏ đang nắm giữ và do đó, quỹ vẫn còn 1,4 ngàn tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam cần bán ra sau ngày 12/6.

Như vậy, gần 590 tỷ đồng mà nước ngoài bán ròng qua khớp lệnh và thỏa thuận trên HOSE trong phiên 12/6 gần như không có sự tham gia của quỹ iShares MSCI Frontier & Select EM ETF. Thay vào đó, cập nhật dòng tiền của FiinTrade cho thấy một quỹ ngoại khác là VanEck Vietnam ETF bất ngờ ghi nhận rút ròng hơn 131 tỷ đồng trong cùng ngày, nâng tổng giá trị rút ròng ở quỹ này trong tháng 6 lên hơn 215 tỷ đồng.

Gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock mới đây đã thông báo giải thể quỹ iShares Frontier & Select EM ETF, một quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi trong đó đầu tư gần 20% tỷ trọng vốn vào thị trường Việt Nam.

Trong thông báo, BlackRock cho biết quỹ ETF này sẽ ngừng giao dịch và không còn chấp nhận các lệnh tạo và mua lại chứng chỉ quỹ sau khi thị trường đóng cửa ngày 31/03/2025. Tuy nhiên, thông báo cũng nhấn mạnh lộ trình có thể thay đổi.

“Trong thời gian thanh lý, quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF sẽ không được quản lý theo mục tiêu và chính sách đầu tư vì quỹ sẽ bán bớt tài sản của mình”, BlackRock cho biết trong thông báo. Theo quyết định của BlackRock, tiền thu được từ việc thanh lý dự kiến sẽ được gửi cho các cổ đông trong khoảng 3 ngày sau ngày giao dịch cuối cùng.

Ra đời cách đây 12 năm, iShares Frontier and Select EM ETF khởi đầu với tên gọi iShare MSCI Frontier Markets 100 ETF và tham chiếu theo chỉ số thị trường cận biên MSCI Frontier Markets 100 index. Đến tháng 3/2021, quỹ đổi tên thành iShares MSCI Frontier and Select EM ETF như hiện tại và mở rộng phạm vi chọn cổ phiếu sang cả thị trường mới nổi và cận biên, với chỉ số tham chiếu là MSCI Frontier & Emerging Markets Select Index.

Theo nhận định của giới chuyên môn, việc ETF này đóng cửa không ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam do NAV không lớn chỉ khoảng 1.900 tỷ đồng. Trước khi giải thể, quỹ đã bán ròng toàn bộ cổ phiếu Việt Nam, với tổng khối lượng tổng cộng 10,8 triệu cổ phiếu, tức 20% so với lượng nắm giữ ngày 10/6 là 53,6 triệu cổ phiếu. Các mã bị bán ra nhiều nhất theo khối lượng là HPG 3 triệu cổ phiếu, VHM 2,1 triệu cổ phiếu, VRE 1,1 triệu cổ phiếu.

ETF này đóng cửa trong bối cảnh khối ngoại từ đầu năm đến nay đã bán ròng 40.500 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam tương đương 1,6 tỷ USD.

Trong khi đó, một ETF khác là Fubon tới đây dự kiến giải ngân gần 4.000 tỷ vào chứng khoán Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, sau khi được Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính thông qua, Fubon FTSE Vietnam ETF đã được phê duyệt số tiền huy động vốn bổ sung đợt 6 là 5 tỷ TWD tương đương 154 triệu USD, 4.000 tỷ đồng. Như vậy, Fubon ETF sẽ sớm rót thêm khoảng 4.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu Việt Nam trong thời gian tới.

Tại thời điểm 13/6/2024, giá trị tài sản ròng của Fubon ETF đạt hơn 25,3 tỷ TWD tương đương 20.000 tỷ đồng trong đó danh mục cổ phiếu chiếm 99,5%. Các khoản đầu tư lớn nhất danh mục gồm HPG, VIC, VCB, MSN, VHM, VNM, SSI.

Như vậy, việc ETF giải thể chủ yếu do thay đổi mục tiêu, xét về trung và dài hạn, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn. Các chuyên gia dự báo, khi áp lực tỷ giá hạ nhiệt vào những tháng cuối năm, khối ngoại sẽ sớm quay trở lại giải ngân vào Vn-Index do chỉ số chưa tăng nhiều so với các thị trường khác trên thế giới.