Eurowindow River Park tung chính sách hấp dẫn đáp ứng nhu cầu ở thực cuối năm

GIẢI PHÁP DÒNG TIỀN THÔNG MINH

Tòa Park 1, Park 2 mới mở bán thuộc Eurowindow River Park hiện đang áp dụng chính sách hấp dẫn, chỉ cần thanh toán 35% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà ở ngay. Như vậy khách hàng chỉ cần có số vốn từ 600 triệu là có thể sở hữu ngay căn hộ 2 phòng ngủ giá trị 1,8 tỷ đồng tại Eurowindow River Park.

Với khoản 65% còn lại, khách hàng được chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng giải ngân cho vay, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới 12 tháng. Nhìn lại thị trường trong thời gian qua, người mua nhà khó tiếp cận dòng vốn do chính sách siết tín dụng vào bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất vay.

Vì vậy có thể nói, chính sách hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư Eurowindow Holding là “cứu cánh” cho các khách hàng có nhu cầu an cư nhưng chưa tích lũy đủ tài chính. Người mua nhà vừa sở hữu căn hộ sắp bàn giao, vừa không cần áp lực trả gốc và lãi cho ngân hàng trong vòng 1 năm.

Vợ chồng anh Vũ Mạnh Trường sau 6 năm kết hôn tích góp được 800 triệu đồng đã quyết định mua ngay căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa Park 2 - Eurowindow River Park. “Nhiều bạn bè, người thân của tôi cho rằng không nên vay mượn quá 50% giá trị căn nhà nhưng nếu phải tích góp đủ mới quyết mua thì liệu khi ấy có còn căn nhà nào dưới 2 tỉ mà ưng ý như Eurowindow River Park hay không. Hơn nữa thời điểm này chủ đầu tư đang có chính sách hỗ trợ tài chính rất tốt tôi quyết định mua nhà luôn thời điểm này”, anh Trường chia sẻ.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tạo điều kiện thuận lợi cho những khách hàng có nguồn tài chính dồi dào khi tung ra nhiều mức chiết khấu hấp dẫn, lên tới 8% giá trị căn hộ. Do đó, người mua hoàn toàn có thể an tâm sở hữu căn hộ Eurowindow River Park với mức giá khó tìm trên thị trường, đáp ứng đa nhu cầu an cư, đầu tư cho thuê hay tích lũy tài sản.

Trong bối cảnh giá chung cư tại Hà Nội đang tăng nhanh do nhu cầu mua lớn trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều chuyên gia nhận định giá dự án Eurowindow River Park dự kiến sẽ tăng mạnh mẽ trong tương lai gần.

Đặc biệt, Đông Anh sẽ chính thức lên quận vào năm 2023. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát và cầu Thăng Long mới, giúp kéo gần khoảng cách giữa Đông Anh với trung tâm Thủ đô.

Hiện tại chính là thời cơ vàng để mua căn hộ Eurowindow River Park.

SỨC HÚT CỦA HAI TÒA NHÀ CĂN HỘ TRUNG TÂM EUROWINDOW RIVER PARK

Ngoài giá bán cạnh tranh và phương thức thanh toán linh hoạt, Eurowindow River Park còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp lý, tiện ích, không gian sống… Hiện tại, dự án Eurowindow River Park đang mở bán chính thức 2 tòa căn hộ Park 1 và Park 2, được đánh giá là có vị trí đẹp và thuận ích nhất toàn khu.

Sở hữu vị trí đắc địa "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" ngay sát cầu Đông Trù, cận kề điểm giao thoa giữa sông Hồng và sông Đuống, từ Eurowindow River Park chỉ mất 15 phút đến Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời dễ dàng tiếp cận với các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương...

Trong bán kính 2km từ dự án, nhiều tiện ích công cộng ngoại khu được quy tụ như bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại, cơ quan hành chính…, nhờ vậy đáp ứng hoàn hảo nhu cầu học tập, làm việc và sinh hoạt thường nhật của cư dân.

Là 2 tòa có mật độ xây dựng thấp nhất trong toàn dự án (khoảng 40%) với nhiều cảnh quan cây xanh, cư dân tòa Park 1, Park 2 được sống trong bầu không khí trong lành, khoáng đạt mỗi ngày, thư giãn hoàn toàn và cân bằng Thân - Tâm - Trí.

Nằm tại vị trí trung tâm, 2 tòa Park 1 và 2 không chỉ được hưởng trọn tiện ích hiện hữu của toàn dự án mà ngay trong nội khu, chủ đầu tư cũng tập trung đầu tư không gian tiện ích cho cư dân. Hai tiện ích được mong chờ nhất là bể bơi bốn mùa và phòng tập Gym - Yoga trong tòa nhà đã hoàn thiện và đi vào hoạt động tháng 10 vừa qua.

Bể bơi bốn mùa là nơi gột rửa mệt mỏi, rèn luyện sức khỏe yêu thích của cư dân.

Thấu hiểu mong muốn của người mua nhà về một tổ ấm tiện nghi, Eurowindow River Park đã mang đến những sản phẩm căn hộ 2 và 3 phòng ngủ với diện tích đa dạng từ 63 - 99m2, tối ưu thiết kế khi 100% phòng ngủ đều có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Các căn hộ còn sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn dòng sông Hồng, sông Đuống vượng khí và cung đường Trường Sa nhộn nhịp.

Trong giai đoạn cận bàn giao, sức hút của dự án Eurowindow River Park ngày càng “tăng nhiệt” bởi căn hộ đã hiện hữu và có thể dễ dàng kiểm chứng, đồng thời an tâm về mức giá tốt. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ tại dự án hoàn toàn yên tâm về pháp lý minh bạch, bàn giao sổ ngay sau khi nhận nhà.

