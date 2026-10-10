FAST phát triển ERP thế hệ mới: Ứng dụng Agentic AI nâng cao khả năng vận hành

Sự phát triển của Agentic AI đang mở ra bước tiến mới cho ERP, từ hệ thống chủ yếu ghi nhận, xử lý dữ liệu sang khả năng chủ động thực hiện công việc theo mục tiêu và quy trình được thiết lập.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty Phần mềm FAST đã từng bước ứng dụng Agentic AI vào Fast Business Online và tiếp tục mở rộng sang các nghiệp vụ thực tế, hướng tới thế hệ ERP chủ động và thông minh hơn trong vận hành doanh nghiệp.

FAST phát triển ERP thế hệ mới: Ứng dụng Agentic AI nâng tầm quản trị.

TỪ ERP SỐ HÓA QUY TRÌNH ĐẾN ERP CHỦ ĐỘNG THỰC THI

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ERP đã trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu và quản lý xuyên suốt các hoạt động từ tài chính – kế toán, mua hàng, bán hàng, kho đến sản xuất, nhân sự và điều hành.

Khi quy mô dữ liệu ngày càng lớn và tốc độ vận hành ngày càng nhanh, yêu cầu đối với ERP cũng thay đổi. Doanh nghiệp không chỉ cần một hệ thống ghi nhận và xử lý dữ liệu, mà còn kỳ vọng phần mềm có thể hiểu ngữ cảnh, xác định công việc cần xử lý và chủ động thực hiện các tác vụ trong phạm vi được thiết lập.

Sự phát triển của AI, đặc biệt là Agentic AI, đang tạo tiền đề cho sự thay đổi này.

Agentic AI mở rộng khả năng chủ động thực thi của ERP.

Khác với các ứng dụng AI chủ yếu phản hồi khi nhận được yêu cầu, Agentic AI có khả năng chủ động hoạt động theo mục tiêu được giao: Nhận diện tình huống, xác định các bước cần thực hiện, sử dụng dữ liệu và công cụ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi được thiết lập mà không cần người dùng đưa ra yêu cầu cho từng bước.

Khi được tích hợp vào ERP, cách tiếp cận này mở ra khả năng chuyển từ mô hình “người dùng thao tác trên phần mềm” sang “phần mềm chủ động tham gia vào quá trình thực hiện công việc”. Nắm bắt xu hướng đó, FAST phát huy nền tảng “vững vàng chuyên môn”, từng bước làm chủ công nghệ và đưa Agentic AI vào các bài toán quản trị thực tế của doanh nghiệp.

AGENTIC AI – HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA FAST BUSINESS ONLINE

Fast Business Online hiện đã ứng dụng AI vào nhiều nghiệp vụ như truy vấn số liệu, biểu đồ bằng văn bản hoặc giọng nói, nhận diện dữ liệu từ hình ảnh và hỗ trợ người dùng. Trên nền tảng đó, một số ứng dụng Agentic AI đã được đưa vào các nghiệp vụ thực tế, đồng thời FAST tiếp tục phát triển theo hướng tăng khả năng tự vận hành của hệ thống và đưa AI tham gia sâu hơn vào các quy trình nghiệp vụ.

Ở những quy trình phức tạp hơn, AI Agent có thể tham gia vào chuỗi tác vụ trên ERP như tạo nháp chứng từ khi đủ điều kiện, gợi ý định khoản, xử lý dữ liệu và cập nhật trạng thái. Kết hợp với cơ chế nhận diện sự kiện (Event-driven), AI Agent có thể tự động kích hoạt khi phát sinh sự kiện nghiệp vụ, xác định các bước cần xử lý và thực hiện chuỗi tác vụ trong phạm vi được thiết lập, thay vì chờ người dùng đưa ra yêu cầu cho từng bước.

Agentic AI đã được đưa vào những nghiệp vụ cụ thể trên Fast Business Online, trong đó có bài toán nhắc nợ. Với chức năng nhắc nợ thông minh, khi phát sinh công nợ đến hạn hoặc quá hạn, hệ thống có thể tự động kích hoạt quy trình, phân loại rủi ro, xác định mức độ ưu tiên và thực hiện các bước tiếp theo như lập lịch nhắc nợ, tạo nội dung email từ dữ liệu hóa đơn và theo dõi trạng thái gửi. Qua đó, AI Agent tham gia xuyên suốt chuỗi xử lý thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu riêng lẻ.

Agentic AI chủ động phân tích và xử lý công nợ trên Fast Business Online.

Từ những ứng dụng thực tế, FAST tiếp tục hướng tới mở rộng Agentic AI sang nhiều nghiệp vụ khác trên Fast Business Online, tăng khả năng chủ động phân tích dữ liệu, xác định công việc cần xử lý, đề xuất phương án và thực hiện chuỗi tác vụ theo từng quy trình nghiệp vụ.

Điểm quan trọng của hướng tiếp cận này không nằm ở việc AI thay thế hoàn toàn con người, mà ở khả năng để hệ thống tự vận hành nhiều tác vụ trong phạm vi được thiết lập, trong khi con người tập trung vào kiểm soát, xử lý ngoại lệ và ra quyết định ở những vấn đề quan trọng.

Xem thêm về giải pháp ERP Fast Business Online tại: https://fast.com.vn/phan-mem-erp-fast-business-online/

BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Đối với FAST, việc phát triển ERP ứng dụng Agentic AI không chỉ là câu chuyện bổ sung một công nghệ mới vào sản phẩm.

Với đặc thù của phần mềm quản trị doanh nghiệp, hiệu quả của AI phụ thuộc nhiều vào mức độ hiểu nghiệp vụ, dữ liệu và quy trình thực tế. Một tác vụ được tự động hóa chỉ thực sự có giá trị khi phù hợp với cách doanh nghiệp vận hành và có cơ chế kiểm soát cần thiết.

Đây cũng là hướng FAST theo đuổi trong quá trình phát triển sản phẩm: Kết hợp năng lực công nghệ với kinh nghiệm triển khai các bài toán quản trị doanh nghiệp, từ tài chính – kế toán đến ERP và các hệ thống quản trị chuyên sâu.

Thay vì chỉ ứng dụng AI ở các tính năng riêng lẻ, FAST hướng tới đưa Agentic AI sâu hơn vào các quy trình nghiệp vụ, để hệ thống có thể chủ động nhận diện công việc, xác định cách xử lý và thực hiện các tác vụ trong phạm vi được thiết lập. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hướng tới dấu mốc 30 năm phát triển, trên nền tảng “vững vàng chuyên môn” và tinh thần “Am hiểu nghiệp vụ – Tận tâm đồng hành”, FAST tiếp tục đưa những công nghệ mới vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp. Việc phát triển ERP ứng dụng Agentic AI là một bước đi theo định hướng đó, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tự động hóa, khai thác dữ liệu chuyên sâu và nâng cao hiệu quả quản trị.