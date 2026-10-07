FE CREDIT mở rộng tài chính cho phụ nữ qua sáng kiến coLoan

FE CREDIT chính thức tham gia coLoan, nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khuôn khổ chương trình EmPower II do UN Women và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phối hợp triển khai, qua đó cụ thể hóa hành trình “Sát cánh cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ” bằng giải pháp tài chính gắn với sinh kế.

Sáng kiến coLoan được xây dựng theo mô hình hợp tác đa bên, kết nối các tổ chức tài chính, nhà sản xuất xe điện và nền tảng di chuyển nhằm tháo gỡ những rào cản về tài chính và phương tiện đối với phụ nữ làm công việc vận chuyển hành khách, giao hàng và các hoạt động tạo thu nhập khác.

Theo đó, coLoan kết nối người vay với các đối tác trong toàn bộ hành trình từ lựa chọn phương tiện, tiếp cận nguồn vốn đến cơ hội tạo thu nhập. Các tổ chức tài chính tham gia chương trình cung cấp nguồn vốn và chia sẻ rủi ro tín dụng. Các nhà sản xuất cung cấp xe máy điện, trong khi các nền tảng di chuyển tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người sử dụng phương tiện.

“coLoan chuyển hóa một mô hình tài chính đa đối tác thành một hành trình rõ ràng và dễ hiểu để phụ nữ có thể tiếp cận và lựa chọn, với sự hướng dẫn xuyên suốt từ bước tìm hiểu đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình sở hữu phương tiện”, bà Vũ Thuỳ Anh, Tổng Giám đốc Delta West Group cho biết.

Trong giai đoạn đầu, coLoan được triển khai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới huy động khoảng 50 tỷ đồng nguồn vốn xanh, hỗ trợ hơn 550 phụ nữ tiếp cận phương tiện điện phục vụ hoạt động tạo thu nhập và góp phần giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm. Đồng thời, việc duy trì lịch sử thanh toán đúng hạn có thể giúp người lái xe từng bước xây dựng lịch sử tín dụng, tạo nền tảng cho khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức và hướng tới sinh kế xanh, ổn định hơn.

FE CREDIT tham gia coLoan với vai trò đối tác cho vay, mở ra cơ hội tiếp cận tín dụng xanh cho phụ nữ tạo kế sinh nhai.

Với vai trò đối tác cung cấp khoản vay, FE CREDIT sẽ mang đến các giải pháp tài chính được thiết kế phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng xe máy điện để tạo thu nhập. Quy trình tiếp cận được thiết kế theo hướng số hóa, kết nối giữa nền tảng coLoan, đối tác và FE CREDIT, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu, đăng ký và hoàn tất thủ tục vay.

FE CREDIT tham gia coLoan không chỉ mở rộng phạm vi hợp tác trong lĩnh vực tài chính tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn là một bước cụ thể hóa định hướng “Sát cánh cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ” bằng năng lực tài chính và sản phẩm thực tế.

“Với FE CREDIT, tài chính có trách nhiệm không chỉ nằm ở việc cung cấp nguồn vốn, mà còn ở việc nguồn vốn được đưa đến đúng nhu cầu và tạo ra giá trị thực tế cho người sử dụng. Tham gia coLoan là một bước cụ thể để FE CREDIT đồng hành cùng phụ nữ trong việc tiếp cận phương tiện tạo thu nhập, qua đó chủ động xây dựng sinh kế và từng bước nâng cao khả năng tiếp cận tài chính chính thức”, đại diện FE CREDIT chia sẻ.

Bên cạnh coLoan, vào tháng 10/2025, FE CREDIT cũng đã triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất lên đến 50% tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, hỗ trợ người dân vùng lũ tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng để sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm, khôi phục sinh kế và từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hành trình “Sát cánh cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ” của FE CREDIT được triển khai trong gần 16 năm qua với các hoạt động hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Trong hai năm 2024 - 2025, FE CREDIT đã dành hơn 2,1 tỷ đồng cho chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, an sinh xã hội và môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, các chương trình được FE CREDIT triển khai theo hướng bám sát nhu cầu thực tế của cộng đồng tại từng địa phương, từ hỗ trợ ứng phó thiên tai, trao hàng trăm suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến các hoạt động chăm lo an sinh xã hội như tặng quà Tết, xây nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam, hiến máu nhân đạo. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, FE CREDIT cũng trao tặng hàng trăm bồn chứa nước sạch, góp phần hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.