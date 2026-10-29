Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm B+ của Mcredit, triển vọng Ổn định

Kết quả này phản ánh đánh giá của Fitch về vị thế của Mcredit trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò và mức độ gắn kết của Mcredit trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Mcredit hiện có vị thế trong nhóm ba công ty tài chính tiêu dùng lớn ở Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp và chưa được phục vụ đầy đủ.
Theo đánh giá của Fitch, mối liên kết về quản trị, vận hành và tài chính với MB – cổ đông sở hữu 50% vốn điều lệ của Mcredit – là một trong những cơ sở quan trọng trong đánh giá tín nhiệm của Công ty.
Đồng thời, Mcredit đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái MB thông qua việc mở rộng quan hệ khách hàng và phát triển các dịch vụ tài chính.
Từ năm 2023, Mcredit từng bước chuyển đổi phương thức phát triển các khoản vay thông qua khai thác dữ liệu và hợp tác với các nền tảng dịch vụ số. Hướng đi này giúp Mcredit tối ưu được chi phí thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt khoản vay, đồng thời mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Triển vọng Ổn định cho thấy Fitch duy trì đánh giá ổn định đối với xếp hạng tín nhiệm của Mcredit. Trong thời gian tới, chất lượng danh mục tín dụng, hiệu quả vận hành và năng lực phát triển bền vững sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động và vị thế của Mcredit trên thị trường.
Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu cơ quan công an có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết vụ việc...
Năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu Bán lẻ của VietinBank được ghi nhận tại Lễ trao giải thường niên của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) ngày 30/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.
Sau hai phiên tăng liên tiếp, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn đều giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới ghi nhận diễn biến giảm so với phiên hôm qua (28/10)…
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Anh - Việt 2026 với chủ đề “Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế có thu nhập cao, giá trị cao”, Prudential Việt Nam đã tham gia thảo luận về vai trò của bảo hiểm trong việc góp phần củng cố nền tảng tài chính và bảo vệ những thành quả mà người dân tạo dựng trong quá trình phát triển.
VIFC-HCMC công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD, cùng kế hoạch huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, năng lượng, logistics và công nghệ tài chính.
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...