Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm B+ của Mcredit, triển vọng Ổn định

Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) tiếp tục được Fitch Ratings duy trì xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn ở mức B+, triển vọng Ổn định.

Mcredit đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái MB thông qua việc mở rộng quan hệ khách hàng và phát triển các dịch vụ tài chính.

Kết quả này phản ánh đánh giá của Fitch về vị thế của Mcredit trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò và mức độ gắn kết của Mcredit trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Mcredit hiện có vị thế trong nhóm ba công ty tài chính tiêu dùng lớn ở Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp và chưa được phục vụ đầy đủ.

Theo đánh giá của Fitch, mối liên kết về quản trị, vận hành và tài chính với MB – cổ đông sở hữu 50% vốn điều lệ của Mcredit – là một trong những cơ sở quan trọng trong đánh giá tín nhiệm của Công ty.

Đồng thời, Mcredit đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái MB thông qua việc mở rộng quan hệ khách hàng và phát triển các dịch vụ tài chính.

Từ năm 2023, Mcredit từng bước chuyển đổi phương thức phát triển các khoản vay thông qua khai thác dữ liệu và hợp tác với các nền tảng dịch vụ số. Hướng đi này giúp Mcredit tối ưu được chi phí thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt khoản vay, đồng thời mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Triển vọng Ổn định cho thấy Fitch duy trì đánh giá ổn định đối với xếp hạng tín nhiệm của Mcredit. Trong thời gian tới, chất lượng danh mục tín dụng, hiệu quả vận hành và năng lực phát triển bền vững sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động và vị thế của Mcredit trên thị trường.