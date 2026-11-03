Thứ Ba, 03/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc: Nơi mặt hồ mở ra những khung trời đẹp nhất

T Thu An

Có những khung cảnh dù ngắm nhìn bao lần vẫn mang đến cảm xúc mới. Giữa núi rừng Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc là một nơi như thế.

Từ ánh bình minh trong trẻo đến sắc chiều bảng lảng, mặt hồ liên tục thay đổi diện mạo theo từng thời khắc, mở ra những trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút.

BÌNH MINH ĐÁNH THỨC MIỀN XANH

Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện sau dãy núi, Hồ Núi Cốc dần thức giấc. Màn sương mỏng còn vương trên mặt nước, những hòn đảo xanh thấp thoáng giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng nhẹ nhàng lan qua từng tán cây, phản chiếu xuống lòng hồ, tạo nên bức tranh thiên nhiên trong trẻo.

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, khung cảnh ấy trở thành một phần trong trải nghiệm sống. Từ ban công hay những khoảng hiên rộng mở, cư dân có thể đón ngày mới giữa sắc xanh của rừng và mặt nước, lắng nghe tiếng chim, cảm nhận làn gió mát lành. Không cần những hành trình xa xôi, đôi khi sự thư thái bắt đầu từ việc dành vài phút ngắm nhìn thiên nhiên ngay trước ngôi nhà.

Khung cảnh bình minh của Hồ Núi Cốc nhìn từ dinh thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.
Khung cảnh bình minh của Hồ Núi Cốc nhìn từ dinh thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

HOÀNG HÔN NHUỘM SẮC NON NƯỚC

Nếu bình minh mang đến vẻ đẹp dịu dàng, hoàng hôn lại khoác lên Hồ Núi Cốc những gam màu ấm áp. Khi mặt trời hạ dần sau những triền núi, những dải sáng cuối ngày trải dài trên mặt nước, soi bóng các hòn đảo và rừng cây ven bờ.

Mỗi góc nhìn mở ra một khung cảnh khác biệt. Có nơi ánh chiều lấp lánh trên những gợn sóng, có nơi mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu mây trời. Sự giao hòa của ánh sáng, màu sắc và địa hình tạo nên vẻ đẹp giàu cảm xúc, khiến khoảnh khắc chuyển giao ngày đêm trở thành điều đáng chờ đợi.

Giữa không gian ấy, một buổi chiều bên gia đình, cuộc trò chuyện trên sân hiên hay phút lặng yên ngắm mặt trời lặn cũng đủ để tạo nên những kỷ niệm riêng.

KIẾN TRÚC MỞ TRỌN TẦM NHÌN THIÊN NHIÊN

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, cảnh quan Hồ Núi Cốc không chỉ hiện diện bên ngoài mà còn là yếu tố định hướng thiết kế các dinh thự.

Được phát triển giữa địa hình đồi núi ven hồ, dự án gồm 108 căn biệt thự đơn lập với nhiều vị trí và cao độ khác nhau. Những công trình nương theo sườn đồi, hướng về mặt nước hoặc mở ra khoảng xanh của núi rừng, tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm cảnh quan.

Triết lý kiến trúc Walless Living được thể hiện qua những mảng kính lớn, ban công và không gian mở, giúp giảm bớt ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên len vào phòng khách, phòng ngủ; cây xanh hiện diện trên các tầng nhà; những khoảng nhìn rộng đưa thiên nhiên đến gần hơn với sinh hoạt thường ngày.

Từ đó, mỗi dinh thự trở thành một điểm quan sát riêng, nơi cảnh sắc thay đổi theo ánh nắng, thời tiết và nhịp chuyển động của đất trời.

MỖI THỜI KHẮC, MỘT SẮC THÁI RIÊNG

Vẻ đẹp Hồ Núi Cốc không dừng lại ở hai khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Đó còn là mặt nước xanh biếc dưới nắng trưa, những đám mây lững lờ soi bóng xuống lòng hồ hay làn sương mờ phủ trên các triền núi sau cơn mưa.

Theo từng mùa, thảm thực vật cũng mang những sắc độ khác nhau. Có lúc rừng cây xanh thẫm dưới nắng hè, có khi không gian dịu lại trong tiết trời thu, để rồi những ngày xuân mang đến cảm giác tươi mới với chồi non và hoa lá.

Chính sự biến chuyển không ngừng ấy khiến cảnh quan ven hồ luôn có sức hấp dẫn riêng. Cùng một khung cửa, một ban công hay lối dạo quen thuộc, mỗi ngày lại có thể bắt gặp một bức tranh khác.

Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, giá trị của không gian sống không chỉ được đo bằng diện tích hay những tiện nghi hiện hữu, mà còn ở khả năng kết nối con người với vẻ đẹp thiên nhiên qua từng khoảnh khắc.

Đọc bài theo từ khoá

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

AN Village: Đón nhịp phát triển Cửa Lò, gia tăng giá trị từ quy hoạch đồng bộ

AN Village: Đón nhịp phát triển Cửa Lò, gia tăng giá trị từ quy hoạch đồng bộ

Trong bối cảnh Cửa Lò mở rộng không gian đô thị và đón đầu những động lực tăng trưởng mới, thị trường bất động sản ngày càng chú trọng các yếu tố quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực tế. Với lợi thế về vị trí, quy hoạch và cơ cấu sản phẩm, AN Village hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản dài hạn tại đô thị biển Cửa Lò.

Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô

Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô; tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp...

Khu vực châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở

Khu vực châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở

Giá nhà, tiền thuê và chi phí năng lượng liên tục tăng đang khiến khả năng tiếp cận nhà ở trở thành thách thức lớn tại châu Âu. Theo Eurostat, hơn 34 triệu người tại Liên minh châu Âu (EU) đang sống trong những hộ gia đình phải dành trên 40% thu nhập khả dụng để chi trả cho nhà ở…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV
Minh giải tài liệu địa chấn trên máy tính. Ảnh minh họa/Petrovietnam

VnEconomy Đột phá từ công nghệ minh giải địa chấn ba chiều

Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

58 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy