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Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

P P.V

Vietjet được Forbes Việt Nam vinh danh trong “50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG năm 2026”, cùng Vinamilk, HDBank, REE, PV Drilling và nhiều doanh nghiệp tiêu biểu.

Giám đốc P. Tài chính Vietjet Nguyễn An Phú, đại diện Vietjet, nhận kỷ niệm chương vinh danh Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG năm 2026.
Giám đốc P. Tài chính Vietjet Nguyễn An Phú, đại diện Vietjet, nhận kỷ niệm chương vinh danh Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG năm 2026.

Sự ghi nhận tại Hội nghị Phát triển Bền vững 2026 đánh dấu bước tiến của hãng trong hành trình gắn tăng trưởng với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị.

Danh sách được lựa chọn qua quy trình đánh giá nhiều bước, với sự tham gia đánh giá kỹ thuật độc lập của SGS Việt Nam, ghi nhận các doanh nghiệp đưa ESG vào hoạt động kinh doanh.

Với Vietjet, chuyển đổi xanh bắt đầu từ hoạt động khai thác: hiện đại hóa đội tàu bay, tiết kiệm nhiên liệu và ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành. Từ năm 2024, hãng đã tiên phong khai thác các chuyến bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) được tra nạp tại Việt Nam.

Vietjet cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) đã công bố kết quả nghiên cứu giải pháp Net Zero cho hàng không toàn cầu. Nghiên cứu hướng tới bổ sung giải pháp cho ngành hàng không đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, chú trọng tính khả thi về chi phí và khả năng tận dụng hạ tầng cung ứng nhiên liệu hiện có.

Bên cạnh môi trường, Vietjet đầu tư đào tạo nhân lực tại Học viện Hàng không Vietjet, xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa và triển khai các chương trình cộng đồng. Hãng đồng thời tăng cường minh bạch thông tin, quản lý rủi ro và kỷ luật tài chính, gắn phát triển bền vững với hiệu quả sử dụng vốn.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet, chia sẻ: “Với Vietjet, ESG là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đội tàu bay hiện đại, phát triển con người và nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới Net Zero vào năm 2050.”

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Sự ghi nhận của Forbes tiếp nối Giải thưởng Phát triển bền vững của AirlineRatings năm 2025 và Top Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026, ghi dấu những nỗ lực của Vietjet trong phát triển hàng không bền vững.

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