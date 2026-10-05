FPT xây dựng thương hiệu bằng năng lực kinh doanh và đổi mới công nghệ

Tập đoàn FPT được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân tại Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026, ghi nhận năng lực kinh doanh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và năng lực hội nhập quốc tế của Tập đoàn.

Bà Mai Thị Lan Anh - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn FPT nhận bằng khen và cúp vinh danh Tập đoàn FPT được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân tại Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026.

Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026 quy tụ đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế. Các doanh nghiệp được xem xét, đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; uy tín, giá trị thương hiệu; thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; hoạt động đổi mới sáng tạo; năng lực vươn tầm quốc tế và hội nhập với thế giới.

Ông Đào Quang Bính - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026, cho biết: “FPT là doanh nghiệp cho thấy rõ cách một thương hiệu lớn được xây dựng từ năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. Trong nhiều năm, FPT kiên định với định hướng phụng sự quốc gia bằng công nghệ, đồng thời đầu tư mạnh vào AI, bán dẫn và các công nghệ chiến lược, mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế và từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ. Đây cũng là những yếu tố phù hợp với các tiêu chí mà Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đề cao: tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu.”

Năm 2025, FPT tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số, đạt doanh thu 70.113 tỷ đồng, tăng 11,6%; lợi nhuận trước thuế 13.044 tỷ đồng, tăng 17,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 11.232 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 30.784 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.659 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,6% và 18,3% so với cùng kỳ. Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu 27.298 tỷ đồng, tăng 16%; doanh thu Chuyển đổi số đạt 11.127 tỷ đồng, tăng 20,8%.

Đổi mới sáng tạo từ lâu đã nằm trong nền tảng văn hóa của FPT, với “Đổi” là một trong sáu giá trị cốt lõi “Tôn – Đổi – Đồng, Chí – Gương – Sáng”. Tinh thần này được FPT cụ thể hóa bằng việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, an ninh mạng, UAV, công nghệ đường sắt và dữ liệu. Đây đều là những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, đòi hỏi năng lực nghiên cứu, sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ mới.

Đổi mới sáng tạo cũng được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và kết quả kinh doanh thực tế. 9 sản phẩm, nền tảng công nghệ được vinh danh tại Sao Khuê 2026, trong đó FPT Camera Brain AI thuộc Top 10 Sao Khuê. Thông qua đầu tư dài hạn cho công nghệ lõi, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, FPT hướng tới đi đầu trong đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn và phụng sự quốc gia bằng công nghệ.

Trách nhiệm với cộng đồng là một trong những trụ cột FPT duy trì xuyên suốt trong quá trình phát triển. Năm 2025, FPT và cán bộ nhân viên đóng góp 72,8 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, hỗ trợ 97.300 người trên toàn quốc, tập trung vào giáo dục, hỗ trợ trẻ em và người yếu thế, cải thiện điều kiện học tập tại các vùng khó khăn.

Năm 2026 cũng đánh dấu 5 năm thành lập Trường Hy Vọng, do FPT và Quỹ Hy Vọng sáng lập năm 2021 nhằm nuôi dưỡng, đồng hành cùng các học sinh mất cha hoặc mẹ vì đại dịch Covid-19. Sau 5 năm, trường đã tiếp nhận 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc, giúp các em tiếp tục học tập và trưởng thành trong môi trường giáo dục ổn định.

Cùng năm, FPT tiếp tục mở rộng các chương trình vì cộng đồng, trong đó có dự án xây dựng và nâng cấp 38 thư viện tại các trường học còn nhiều khó khăn trên cả nước, kết hợp sách, cơ sở vật chất và học liệu số nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh.

Năng lực cạnh tranh quốc tế của FPT tiếp tục được củng cố trong năm 2026. Tập đoàn hiện diện tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu Dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài đạt 18.902 tỷ đồng, tăng 13,4%; doanh thu ký mới đạt 26.338 tỷ đồng, tăng 32,3%. FPT thắng thầu 14 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án và hiện phục vụ hơn 1.100 khách hàng trên toàn cầu, trong đó có trên 130 doanh nghiệp Fortune 500.

Uy tín và vị thế thương hiệu của FPT tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận trong năm 2026. FPT đứng thứ 130 trong Fortune Southeast Asia 500, tăng 5 bậc so với năm 2025 và tiếp tục là công ty dịch vụ công nghệ thông tin có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng. Tháng 8/2026, FPT giữ vị trí thứ 2 trong Top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam và là doanh nghiệp công nghệ tư nhân dẫn đầu lĩnh vực công nghệ thông tin – viễn thông theo Vietnam Report.

Năm 2026 là năm thứ 5 liên tiếp FPT được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam. Việc tiếp tục được ghi nhận qua nhiều năm phản ánh vị thế của FPT trong nhóm thương hiệu lớn của Việt Nam và năng lực duy trì tăng trưởng, đổi mới, đóng góp cho cộng đồng trong quá trình mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.