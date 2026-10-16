France-Vietnam Forward 2026 mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ và phát triển nhân tài giữa Pháp và Việt Nam

Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…

Ông Thibaut Giroux, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

France-Vietnam Forward 2026 được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), La French Tech Vietnam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Business France và Các Cố vấn Thương mại Đối ngoại Pháp (CCE).

Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp mà còn là nền tảng kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai quốc gia. Tiếp nối thành công của French Tech Summit Vietnam 2025, sự kiện năm nay mở rộng quy mô và định hướng, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và nhân lực.

Thay vì chỉ tập trung vào các cuộc thảo luận chuyên ngành, France-Vietnam Forward 2026 tạo không gian để doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục gặp gỡ, trao đổi về nhu cầu thực tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Định hướng này được thể hiện qua hai hoạt động trọng tâm: French Tech Summit và Job & Education Fair.

Đặc biệt, French Tech Summit năm nay quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về ứng dụng công nghệ trong năm lĩnh vực hợp tác chiến lược: giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, sức khỏe – y tế và công nghệ tài chính (FinTech). Các chủ đề thảo luận trải rộng từ tương lai hạ tầng đường sắt, chuyển đổi công nghiệp và xây dựng bền vững đến y tế số và công nghệ tài chính. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào những nhu cầu phát triển cụ thể của cả hai quốc gia.

Job & Education Fair - Ảnh: Mai Anh.

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu như VNVC, FPT Corporation, Ekino, Serdao, Renova Cloud, Schneider Electric Vietnam & Cambodia, Thales Vietnam, Aden Vietnam, Datalogic, IPSOS, Servier, SHB Bank và Ledger Enterprise. Bên cạnh các phiên thảo luận, thử thách ZEBOX Challenge for Impact cũng là một điểm nhấn, khi công bố startup chiến thắng trong chương trình buổi chiều, tạo thêm cơ hội để các giải pháp khởi nghiệp tiếp cận các doanh nghiệp và đối tác trong hệ sinh thái.

Tại sự kiện, ông Thibaut Giroux, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), nhấn mạnh rằng thách thức hiện nay không chỉ là tạo ra các kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn chuyển những kết nối đó thành cơ hội hợp tác thực tế.

Ông cho biết: Doanh nghiệp cần nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ đơn lẻ. Họ cần một nền tảng để tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ và nguồn lực, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác có thể triển khai. France-Vietnam Forward được xây dựng với định hướng đó, kết nối đổi mới sáng tạo, kinh doanh và phát triển nhân lực trong cùng một không gian.

Song song với diễn đàn công nghệ, Job & Education Fair tập trung vào một yếu tố quan trọng khác trong hợp tác kinh tế: kết nối nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và cơ hội học tập của người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện từ Havas, Ekino, Aden Vietnam và Accenture đã chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp. Các câu chuyện từ cựu du học sinh cũng góp phần cung cấp góc nhìn về hành trình học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

“Để quan hệ hợp tác Pháp – Việt tiếp tục phát triển, việc kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực có kỹ năng và tư duy quốc tế là một yếu tố quan trọng. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm những ứng viên có chuyên môn, mà còn cần những người có khả năng thích ứng, học hỏi và làm việc trong môi trường đa văn hóa”, ông Thibaut Giroux nhấn mạnh.

Job & Education Fair tạo cơ hội để sinh viên, người mới tốt nghiệp và người lao động có kinh nghiệm tiếp cận nhà tuyển dụng quốc tế, tìm hiểu vị trí thực tập, việc làm và các chương trình giáo dục phù hợp.

Job & Education Fair cũng là cơ hội để hai bên gặp gỡ trực tiếp, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, đồng thời giúp người trẻ hiểu rõ hơn về những năng lực và cơ hội nghề nghiệp đang được thị trường quốc tế tìm kiếm.”

France-Vietnam Forward 2026 đã góp phần đưa đối thoại Pháp – Việt về đổi mới sáng tạo tiến gần hơn đến các cơ hội hợp tác thực tiễn trong công nghệ, kinh doanh và phát triển nhân lực. Với sự tham gia của doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, tổ chức giáo dục và cộng đồng nhân lực trẻ, sự kiện đặt nền tảng cho những kết nối mới và các quan hệ hợp tác có thể tiếp tục phát triển giữa hai nước trong thời gian tới.

Sự kiện này không chỉ là một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.