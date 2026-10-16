France-Vietnam Forward 2026 mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ và phát triển nhân tài giữa Pháp và Việt Nam

France-Vietnam Forward 2026 được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), La French Tech Vietnam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Business France và Các Cố vấn Thương mại Đối ngoại Pháp (CCE).
Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp mà còn là nền tảng kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai quốc gia. Tiếp nối thành công của French Tech Summit Vietnam 2025, sự kiện năm nay mở rộng quy mô và định hướng, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và nhân lực.
Thay vì chỉ tập trung vào các cuộc thảo luận chuyên ngành, France-Vietnam Forward 2026 tạo không gian để doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục gặp gỡ, trao đổi về nhu cầu thực tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Định hướng này được thể hiện qua hai hoạt động trọng tâm: French Tech Summit và Job & Education Fair.
Đặc biệt, French Tech Summit năm nay quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về ứng dụng công nghệ trong năm lĩnh vực hợp tác chiến lược: giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, sức khỏe – y tế và công nghệ tài chính (FinTech). Các chủ đề thảo luận trải rộng từ tương lai hạ tầng đường sắt, chuyển đổi công nghiệp và xây dựng bền vững đến y tế số và công nghệ tài chính. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào những nhu cầu phát triển cụ thể của cả hai quốc gia.
Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu như VNVC, FPT Corporation, Ekino, Serdao, Renova Cloud, Schneider Electric Vietnam & Cambodia, Thales Vietnam, Aden Vietnam, Datalogic, IPSOS, Servier, SHB Bank và Ledger Enterprise. Bên cạnh các phiên thảo luận, thử thách ZEBOX Challenge for Impact cũng là một điểm nhấn, khi công bố startup chiến thắng trong chương trình buổi chiều, tạo thêm cơ hội để các giải pháp khởi nghiệp tiếp cận các doanh nghiệp và đối tác trong hệ sinh thái.
Tại sự kiện, ông Thibaut Giroux, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), nhấn mạnh rằng thách thức hiện nay không chỉ là tạo ra các kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn chuyển những kết nối đó thành cơ hội hợp tác thực tế.
Ông cho biết: Doanh nghiệp cần nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ đơn lẻ. Họ cần một nền tảng để tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ và nguồn lực, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác có thể triển khai. France-Vietnam Forward được xây dựng với định hướng đó, kết nối đổi mới sáng tạo, kinh doanh và phát triển nhân lực trong cùng một không gian.
Song song với diễn đàn công nghệ, Job & Education Fair tập trung vào một yếu tố quan trọng khác trong hợp tác kinh tế: kết nối nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và cơ hội học tập của người lao động.
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện từ Havas, Ekino, Aden Vietnam và Accenture đã chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp. Các câu chuyện từ cựu du học sinh cũng góp phần cung cấp góc nhìn về hành trình học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
“Để quan hệ hợp tác Pháp – Việt tiếp tục phát triển, việc kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực có kỹ năng và tư duy quốc tế là một yếu tố quan trọng. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm những ứng viên có chuyên môn, mà còn cần những người có khả năng thích ứng, học hỏi và làm việc trong môi trường đa văn hóa”, ông Thibaut Giroux nhấn mạnh.
Job & Education Fair tạo cơ hội để sinh viên, người mới tốt nghiệp và người lao động có kinh nghiệm tiếp cận nhà tuyển dụng quốc tế, tìm hiểu vị trí thực tập, việc làm và các chương trình giáo dục phù hợp.
Job & Education Fair cũng là cơ hội để hai bên gặp gỡ trực tiếp, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, đồng thời giúp người trẻ hiểu rõ hơn về những năng lực và cơ hội nghề nghiệp đang được thị trường quốc tế tìm kiếm.”
France-Vietnam Forward 2026 đã góp phần đưa đối thoại Pháp – Việt về đổi mới sáng tạo tiến gần hơn đến các cơ hội hợp tác thực tiễn trong công nghệ, kinh doanh và phát triển nhân lực. Với sự tham gia của doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, tổ chức giáo dục và cộng đồng nhân lực trẻ, sự kiện đặt nền tảng cho những kết nối mới và các quan hệ hợp tác có thể tiếp tục phát triển giữa hai nước trong thời gian tới.
Sự kiện này không chỉ là một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới cho đồng bào miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái…
Mức chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của NATIF đến tháng 9 ước đạt 77% dự toán chi ngân sách nhà nước cả năm...
Trong bối cảnh dòng vốn, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu mới về hàng rào kỹ thuật, kiến tạo chuẩn mực mới, định hình lợi thế cạnh tranh như cơ chế kiểm kê carbon, chuẩn mực ESG và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc…
Biến động kinh tế, địa chính trị, nhân khẩu học cùng tốc độ phát triển của AI đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu đổi mới cách quản trị nhân sự. Không chỉ thu hút và giữ chân người giỏi, nhà lãnh đạo còn phải tái định hình tổ chức, thiết kế lại công việc và phát huy hiệu quả năng lực người lao động...
Starshield là mảng kinh doanh của SpaceX chuyên phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ mục đích quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...