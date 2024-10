Gần 92.000 tỷ "tiền tươi" vẫn đang nằm chờ mua ở công ty chứng khoán

Thống kê của VnEconomy cho thấy, số dư tiền gửi của nhà đầu tư trên 70 công ty chứng khoán vào khoảng 92.000 tỷ đồng thời điểm cuối quý 3/2024, con số này tương đương so với thời điểm cuối quý 2/2024. Như vậy, thực tế không có chuyện rút tiền từ tài khoản chứng khoán để chuyển sang các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản, tiết kiệm dù lãi suất tiết kiệm nhích tăng so với quý trước.

Điều này là bởi thực tế, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn không thể thay thế bởi kênh gửi tiết kiệm. Hiện tại, lãi suất huy động 12 tháng bình quân của bình quân của các NHTM ở mức 4,98%/năm. Các tổ chức kinh tế nhận định lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân sẽ tăng lên mức 5,2-5,3% vào cuối năm nay, tương đương mức tăng nhẹ khoảng 0,2-0,3 điểm %. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Theo thống kê của VnDirect, tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index trong T9/2024 giảm nhẹ 0,1 điểm %, xuống 7,3% khi Vn-Index duy trì xu hướng phục hồi trong tháng 9. Bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các Ngân hàng Thương mại trong T9/2024 giữ nguyên so với tháng trước ở mức khoảng 4,98%. Do đó, chênh lệch giữa tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index với lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân của các Ngân hàng Thương mại vẫn duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung lịch sử.

Trong tháng 9 vừa qua, khi khối ngoại bán ròng thì nhà đầu tư cá nhân vẫn gom ròng 5.344,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VPB, MSN, HSG, VIC, BID, HDB, VCG, VCI, KDH. Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: VHM, FPT, SSI, TCB, TPB, CTG, STB, VNM, DXG.

Tuy vậy, một lượng tiền lớn vẫn nằm ngoài không chịu vào thị trường được lý giải do VN-Index gần như không có nhiều cơ hội trong tháng 9 vừa qua. Khẩu vị của nhà đầu tư cá nhân chủ yếu tập trung ở nhóm Midcap và Small cap, trong khi đó, đây là hai nhóm gần như không tăng trưởng trong nửa sau quý 3. Ở chiều ngược lại, nhóm Largecap chủ yếu là ngân hàng có chu kỳ tăng mạnh, nhưng khó thu hút dòng tiền cá nhân bởi vốn hóa lớn.

"Niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường vẫn còn đó nhưng họ đang chờ một cơ hội rõ ràng hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ cần bất động sản hay chứng khoán có tin tích cực hỗ trợ là dòng tiền ngay lập tức đổ vào thị trường tuy nhiên, thời điểm hiện tại bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Dự báo trong kỳ họp quốc hội lần này nhiều vướng mắc được khơi thông, tác động về mặt tâm lý cho nhà đầu tư thì dòng tiền sẽ đổ vào thị trường", giám đốc một công ty chứng khoán nói.

Nhận định về cơ hội của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, theo Chứng khoán Rồng Việt, sau khi hình thành đáy hai trong tháng 8/2024, cả hai chỉ số Midcap và Smallcap đều có sự hồi phục ở nửa cuối tháng 9/2024. Tuy nhiên, nhịp tăng trong giai đoạn này đối với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ còn tương đối khiên tốn nếu so với đà tăng vượt định của Vn30. Bởi nhóm dẫn dắt cho nhịp bùng nổ của thị trường vừa qua là cổ phiếu VHM với câu chuyện mua lại cổ phiếu quỹ và nhóm Ngân hàng. Đây đều là những gương mặt hiện diện tại rổ VN30 và điều này lí giải cho mức tăng khiêm tốn của Midcap và Smallcap.

Mặc dù vậy, có thể nhìn thấy động lực cho chính sự đi lên nhanh chóng của thị trường kể từ nửa cuối tháng 9/2024 là các cổ phiếu Ngân hàng đã bắt đầu có tín hiệu chuyển từ xu hướng tăng sang giai đoạn tích lũy. Bởi vì trong ngắn hạn, mức tăng trung bình 10-15% là tương đối lớn cũng như đa số các cổ phiếu tại đây đều đã áp sát lại vùng cản. Do đó, sự chững lại của nhóm ngành này ở giai đoạn đầu tháng 10/2024 kỳ vọng mở ra cơ hội cho việc dịch chuyển dòng tiền đến các nhóm ngành còn dư địa đi lên như Chứng khoán, Bất động sản, Thép, Dầu khí...

Đối với Midcap, mục tiêu chỉ số hướng đến vẫn là 2.000 điểm sau 2 lần thất bại trước và mở cơ hội hướng tới mức cao mới. Tương tự, Smallcap sẽ là mục tiêu 1.560 điểm. Đây là thời điểm cho dòng tiền bùng nổ vào thị trường.