Chốt lời ngắn hạn, dòng tiền thoái lui chờ mua rẻ, thị trường đỏ nhẹ

Một đợt chốt lời đã ép thị trường quay đầu giảm trong phiên chiều nay. Lực cầu đỡ giá đã rút dần xuống sâu hơn, khiến thanh khoản vẫn rất thấp và độ rộng đảo chiều. VN-Index để mất 4,24 điểm tương đương -0,38% trong một ngày thanh khoản khớp lệnh tiếp tục tụt xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng.

Mặc dù từ cuối tuần trước đến hôm nay VN-Index có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm nhưng cổ phiếu nhiều mã vẫn có biên độ tăng T+ khá tốt. Ở thời điểm thị trường còn nghi ngờ lớn, thanh khoản quá nhỏ, hoạt động lướt sóng thiên về an toàn. Phiên chốt lời chiều nay không có nhiều áp lực, chủ yếu là sự thay đổi lệnh từ phía mua.

Bằng chứng là thanh khoản hai sàn niêm yết buổi chiều chỉ đạt 5.672 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với phiên sáng và giảm 12% so với chiều hôm qua. Trong các phiên vừa qua mức tăng thanh khoản buổi chiều đều lớn hơn nhiều so với phiên sáng. Mặt khác, độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa không quá kém, với 190 mã tăng/274 mã giảm, trong đó 93 mã giảm hơn 1%. Với lực cầu đỡ yếu như vậy, nếu bên bán xả hàng mạnh, biên độ giảm giá đã sâu hơn nhiều.

Dù vậy vẫn có khá nhiều cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh và có lực bán lớn cục bộ. Trong 93 cổ phiếu giảm hơn 1%, có 12 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Những mã bị xả nổi bật là DIG giảm 1,41% với 423,6 tỷ đồng; GEX giảm 2,8% với 244,2 tỷ; STB giảm 1,5% với 241,4 tỷ; DCM giảm 5,52% với 238,5 tỷ; DXG giảm 3,11% với 226,6 tỷ; KBC giảm 1,92% với 222,2 tỷ.

Các cổ phiếu nói trên có biên độ nảy T+ khá mạnh và có tính đầu cơ cao, lượng hàng lỏng lẻo lớn nên ảnh hưởng cũng khác với số đông. DIG bắt đáy tốt cũng lãi khoảng 13%, DXG cũng gần 17%, GEX hơn 10%... trong mấy phiên vừa qua. Nhìn chung các cổ phiếu sẽ chịu áp lực ngắn hạn từ các giao dịch lướt sóng khác nhau, nên biên độ giá cũng không tương đương. Dù vậy tổng thể đại đa số cổ phiếu điều chỉnh giảm hôm nay với biên độ hẹp.

Nhóm cổ phiếu trụ chiều nay yếu.

Nhóm cổ phiếu blue-chips không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số, thậm chí một vài trụ rơi khá mạnh. VNM giảm 1,85% trong nhịp ép giá ATC dù kết thúc đợt khớp lệnh liên tục mới giảm nhẹ 0,43%. CTG chốt phiên giảm 1,69% trong khi trước đó giảm chưa tới 1%. STB giảm 1,5%, MSN giảm 1,35% cũng chủ yếu do tác động từ giao dịch phiên ATC. Phía tăng duy nhất VIC tăng 2,88% và MWG tăng 1,16% là đáng kể.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,34% với 8 mã tăng/20 mã giảm. Thống kê tới 23 cổ phiếu trong rổ này tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tăng cao hơn. VIC là trụ tốt nhất khi buổi chiều tăng tiếp 1,7% so với phiên sáng. Trong bối cảnh thanh khoản chung khá yếu, giao dịch của VIC nổi lên với khoảng 190,3 tỷ đồng riêng buổi chiều. Khối ngoại xả khá mạnh VIC hôm nay với gần 2,25 triệu cổ, chiếm hơn 36% tổng thanh khoản. Vốn rút ròng khỏi VIC đạt 90,9 tỷ đồng, cũng lớn nhất thị trường.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 557 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 25,2 tỷ trên HNX và mua ròng nhẹ 6,8 tỷ trên UpCOM. Ngoài VIC, khối này còn bán ròng lớn ở DCM -66,7 tỷ, SSI -55 tỷ, DPM -47 tỷ, VHM -31,8 tỷ, MWG -30,1 tỷ. Loạt cổ phiếu khác bị bán ròng quanh ngưỡng 20 tỷ là VRE, HDB, HCM, VNM.

Khối này đã quay lại nhịp độ rút vốn quy mô lớn sau phiên hôm qua bán ròng 435 tỷ đồng cũng trên HoSE. Phiên đầu tuần nếu không tính thỏa thuận mua VHM, khối ngoại thậm chí bán ròng các cổ phiếu khác tới hơn 1.000 tỷ đồng.