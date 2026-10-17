Gạo Aan lần thứ 3 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Gạo Aan tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp thương hiệu được ghi nhận kể từ năm 2022.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được xây dựng trên các giá trị cốt lõi về chất lượng, đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong, hướng đến nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Với doanh nghiệp, sự công nhận này là cơ sở để củng cố uy tín, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng kết nối với đối tác, thị trường.
Đối với ngành lúa gạo, ý nghĩa này càng rõ nét khi doanh nghiệp Việt đang từng bước chuyển từ tư duy cạnh tranh dựa trên sản lượng sang nâng cao giá trị thông qua chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Ba kỳ liên tiếp đã phản ánh quá trình duy trì và nâng cao năng lực của doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn phát triển. Với Aan, nền tảng đó được xây dựng từ việc kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, canh tác, thu hoạch đến chế biến, bảo quản và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
Ra mắt thương hiệu từ năm 2019, Aan theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm gạo sạch, an toàn và có giá trị gia tăng. Doanh nghiệp từng bước đầu tư vào hệ thống nhà máy, công nghệ chế biến, sấy và bảo quản, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu và các mô hình liên kết với nông dân nhằm nâng cao tính ổn định của nguồn nguyên liệu cũng như chất lượng thành phẩm.
Từ nền tảng này, Aan phát triển danh mục sản phẩm theo hướng đáp ứng nhiều phân khúc và yêu cầu thị trường. Các dòng như ST25 Thượng Hạng, ST25 Lúa Tôm, Japonica,.. được xây dựng với những định hướng khác nhau về tiêu chuẩn và thị trường, góp phần chuyển hạt gạo từ một sản phẩm hàng hóa thành sản phẩm có câu chuyện, tiêu chuẩn và giá trị thương hiệu rõ nét hơn.
“Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia lần thứ ba liên tiếp là niềm tự hào, nhưng trên hết là sự nhắc nhở về trách nhiệm. Chúng tôi xác định chất lượng là nền tảng và đổi mới là động lực. Mục tiêu của Aan là xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng, đối tác và đồng hành cùng người nông dân để cùng nâng tầm giá trị hạt gạo Việt”, ông Trương Mạnh Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An, chia sẻ.
Cùng với phát triển thị trường nội địa, Aan đang mở rộng hoạt động xuất khẩu, mục tiêu đưa sản phẩm đến hơn 20 quốc gia. Thay vì áp dụng một mô hình sản phẩm cho mọi thị trường, doanh nghiệp phát triển danh mục theo đặc điểm và yêu cầu của từng phân khúc, trong đó chú trọng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Song song với sản phẩm, Aan tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất và bảo quản, phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết với nông dân và triển khai các mô hình sản xuất hướng đến giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Những yếu tố này góp phần hình thành năng lực cạnh tranh dài hạn thay vì chỉ tạo lợi thế trong từng đơn hàng hay từng thị trường.
Ở góc độ rộng hơn, hành trình của Aan cũng cho thấy hướng chuyển dịch của ngành gạo Việt: Từ cạnh tranh bằng sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và giá trị gia tăng. Khi các thị trường quốc tế ngày càng nâng cao yêu cầu về an toàn, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững, năng lực xây dựng thương hiệu và kiểm soát chuỗi giá trị trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Với Aan, lần thứ ba liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia không phải điểm kết của hành trình, mà là một cột mốc để doanh nghiệp tiếp tục nâng chuẩn. Từ chất lượng của từng hạt gạo đến năng lực sản xuất, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường, Aan hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt và từng bước xây dựng một thương hiệu có sức cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.
TONMAT Group là đơn vị tiên phong của ngành tấm lợp cách nhiệt và panel cách nhiệt, bảo ôn Việt Nam được vinh danh Thương hiệu Quốc gia từ năm 2024. Tối 16/10, doanh nghiệp tiếp tục nhận chứng nhận và cúp vinh danh lần thứ hai.
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Sự trưởng thành vượt bậc của các Thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà còn khẳng định sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới"…
Nằm giữa núi rừng Sơn La, Bản Bướt đang khẳng định hướng đi bền vững nhờ kết hợp nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng. Lấy sản xuất sạch làm gốc rễ và du lịch làm đòn bẩy, việc giữ rừng, bảo tồn văn hóa cùng sự bình yên bản làng chính là nền tảng vững chắc để nâng tầm giá trị nông sản và phát triển du lịch địa phương...
Giải thưởng nổi bật trong ngành bất động sản - PropertyGuru vừa công bố những chủ nhân xứng đáng. Nhà sáng lập Ecopark vinh dự nhận 3 giải thưởng trong mùa giải năm nay, gồm: The Palm Island - Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất; Forest Onsen - Dự án căn hộ chăm sóc sức khỏe xuất sắc nhất; Retreat Forest - Dự án Nhà ở Lấy cảm hứng từ thiên nhiên Xuất sắc nhất.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...