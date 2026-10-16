Generali Việt Nam mở rộng danh mục quỹ liên kết đơn vị với sự tham gia của KIM Việt Nam

Generali Việt Nam giới thiệu Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (“KIM Việt Nam”) là đối tác quản lý quỹ mới, đồng thời bổ sung Quỹ Tăng Trưởng Bền Vững do KIM Việt Nam quản lý và Quỹ Tích Lũy Cân Bằng do Công ty TNHH Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) quản lý.

Mỗi khách hàng có một kế hoạch tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Việc bổ sung hai quỹ liên kết đơn vị mới giúp Generali Việt Nam mở rộng hệ sinh thái đầu tư của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong việc kết hợp bảo vệ và đầu tư theo mục tiêu dài hạn.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam.

“Mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi khách hàng có thể khác nhau, cũng như thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Bằng việc mở rộng danh mục quỹ liên kết đơn vị, chúng tôi mong muốn khách hàng có thêm lựa chọn để xây dựng kế hoạch bảo vệ và tích lũy phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là một phần trong cam kết đồng hành lâu dài của Generali Việt Nam với khách hàng", bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ.

KIM VIỆT NAM: ĐỐI TÁC QUẢN LÝ QUỸ MỚI CỦA GENERALI VIỆT NAM

KIM Việt Nam là công ty con do Korea Investment Management sở hữu 100%. Thành lập năm 1974, Korea Investment Management là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty hiện quản lý gần 60 tỷ USD tài sản, với đội ngũ hơn 260 chuyên gia trên toàn cầu (tính đến ngày 31/12/2025).

Generali Việt Nam hợp tác cùng KIM Việt Nam, mở rộng lựa chọn đầu tư Quỹ Tăng trưởng Bền vững.

Trong 20 năm hoạt động tại Việt Nam, KIM Việt Nam kết hợp năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm đầu tư với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm quỹ mở, ETF, quỹ đầu tư nước ngoài và giải pháp ủy thác đầu tư dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và quản trị rủi ro hiệu quả.

Thông qua hợp tác với KIM Việt Nam, Generali Việt Nam bổ sung Quỹ Tăng Trưởng Bền Vững vào danh mục quỹ liên kết đơn vị của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng:

Tăng trưởng dài hạn từ những doanh nghiệp chất lượng: Quỹ định hướng phân bổ khoảng 40-50% danh mục vào các doanh nghiệp có lịch sử hoặc tiềm năng tăng trưởng cổ tức.

Vận dụng mô hình đầu tư cổ tức tăng trưởng đã được kiểm chứng quốc tế: Dựa trên kinh nghiệm quản lý đầu tư tại Hàn Quốc, KIM điều chỉnh mô hình phù hợp với thị trường chứng khoán và nhu cầu nhà đầu tư Việt Nam.

Tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp theo phong cách Hàn Quốc: KIM đề cao kỷ luật phân tích cơ bản, xem xét chất lượng doanh nghiệp, khả năng tạo dòng tiền, năng lực quản trị, triển vọng tăng trưởng và mức định giá.

Kết hợp đầu tư và bảo vệ trong một giải pháp tài chính dài hạn: Với bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng, Generali Việt Nam kết hợp quyền lợi bảo hiểm với cơ hội đầu tư giúp khách hàng có thêm lựa chọn.

Ông Hyun DongSik, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam.

“Chúng tôi không tạo ra các giải pháp đầu tư từ con số 0. Là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Hàn Quốc với hơn 50 năm kinh nghiệm, KIM lựa chọn những mô hình đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả tại các thị trường phát triển, đặc biệt là Hàn Quốc, rồi điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư Việt Nam. Cách tiếp cận này đã được chúng tôi vận dụng trong gần 20 năm hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam, với một số Quỹ đạt kết quả đầu tư thuộc nhóm dẫn đầu. Việc hợp tác cùng Generali Việt Nam để phát triển và quản lý Quỹ Liên kết Đơn vị là một bước tiếp nối của định hướng đó. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực quản lý đầu tư của KIM và nền tảng bảo hiểm của Generali sẽ tạo thêm những lựa chọn đầu tư dài hạn và chất lượng cho khách hàng Việt Nam", ông Hyun DongSik, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam, chia sẻ.

THÊM LỰA CHỌN CÂN BẰNG CÙNG VINACAPITAL

Với 23 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, VinaCapital hiện là một trong những tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với gần 3,8 tỷ USD tài sản đang được quản lý (tính đến ngày 31/12/2025). Quỹ Tích Lũy Cân Bằng do VinaCapital quản lý đặt mục tiêu tạo sự cân bằng giữa thu nhập ổn định và tăng trưởng vốn dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Đầu tư Generali Việt Nam.

“Trong quá trình phát triển danh mục quỹ liên kết đơn vị, chúng tôi ưu tiên lựa chọn các chiến lược đầu tư có định hướng rõ ràng, tầm nhìn dài hạn và lợi thế khác biệt. Quỹ Tăng Trưởng Bền Vững do KIM Việt Nam quản lý tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh với lịch sử hoặc tiềm năng tăng trưởng cổ tức hấp dẫn dưới góc nhìn của một nhà đầu tư nước ngoài, trong khi Quỹ Tích Lũy Cân Bằng do VinaCapital quản lý áp dụng chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt nhằm cân bằng giữa thu nhập ổn định và tăng trưởng vốn qua các chu kỳ thị trường. Sự kết hợp của các chiến lược bổ trợ này giúp đa dạng hóa lựa chọn đầu tư, đồng thời nâng cao giá trị cho danh mục quỹ của bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu tư thịnh vượng", Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Đầu tư Generali Việt Nam, chia sẻ thêm.

Việc hợp tác với KIM Việt Nam và bổ sung hai quỹ mới tiếp tục mở rộng danh mục quỹ liên kết đơn vị của Generali Việt Nam. Khách hàng có thể tìm hiểu mục tiêu, chính sách đầu tư và mức độ rủi ro của từng quỹ để lựa chọn phương án phù hợp. Qua đó, Generali Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa cam kết trở thành “Người bạn Trọn đời”, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam trong việc bảo vệ an toàn tài chính lâu dài.