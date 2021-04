Giá Bitcoin lên gần kỷ lục trước thềm “bước ngoặt quan trọng”

Giá Bitcoin lên gần mức cao nhất mọi thời đại vào đêm qua (12/4), khi thị trường hưng phấn trước việc sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất của Mỹ chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Theo hãng tin Bloomberg, giá Bitcoin có lúc tăng 2,6%, đạt 61.229 USD, cao nhất trong gần 1 tháng. Hôm 13/3, giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này đạt kỷ lục 61.742 USD. Trong vòng 1 năm qua, giá Bitcoin tăng gấp khoảng 9 lần, một mức lợi nhuận vượt xa tất cả những kênh đầu tư truyền thống như ổ phiếu hay vàng.

Trong bối cảnh Phố Wall ngày càng trở nên cởi mở hơn với tiền ảo, việc niêm yết trực tiếp sàn Coinbase đang thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Theo dự kiến, Coinbase sẽ chính thức trở thành công ty đại chúng trên sàn Nasdaq vào ngày 14/4.

Đây sẽ là công ty tiền ảo lớn đầu tiên niêm yết, nên vụ chào sàn được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường kỹ thuật số, cũng như một bài kiểm tra về mức độ ham thích của giới đầu tư đối với các công ty khởi nghiệp (startup) khác trong lĩnh vực này.

Không chỉ Bitcoin mà nhiều tiền ảo do các sàn giao dịch phát hành cũng tăng giá mạnh trước thềm vụ lên sàn của Coinbase. Chẳng hạn, đồng Binance Coin tăng 23% trong ngày đầu tuần; Houbi Token và KuCoin Token đồng loạt đi lên.

"Việc một công ty tiền ảo tiến hành IPO thực sự là một cột mốc lớn", CEO Nick Jones của công ty ví tiền ảo Zumo phát biểu. "Những sự kiện như thế này giúp người tiêu dùng cảm thấy tiền ảo an toàn hơn, theo đó giúp cùng cố niềm tin vào tiền ảo".

Diễn biến giá Bitcoin từ đầu năm đến nay - Nguồn: TradingView.

Ngày càng có nhiều công ty đầu tư hoặc xem xét đầu tư vào Bitcoin, do nhu cầu lớn của khách hàng, do đà tăng giá quá hấp dẫn của tiền ảo này, và cũng do cả những lập luận cho rằng Bitcoin có thể phòng ngừa những rủi ro như lạm phát cao. Hãng xe điện Tesla đã chi 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin và bắt đầu nhận thanh toán bằng Bitcoin khi khách hàng mua xe.

Ngân hàng Goldman Sachs tuyên bố sắp cung cấp cho khách hàng giàu có các công cụ đầu tư Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Morgan Stanley có kế hoạch cho phép khách giàu tiếp cận với 3 quỹ có Bitcoin trong danh mục. Ngày càng có nhiều quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) đầu tư Bitcoin, trong khi hai công ty thanh toán hàng đầu thế giới Paypal và Visa đã bắt đầu sử dụng tiền ảo như một phương tiện thanh toán.

Một nghiên cứu của công ty quản lý tài sản Hà Lan Robeco cho thấy cho dù mức độ biến động giá của tiền ảo là rất lớn, việc phân bổ 1% giá trị danh mục cho Bitcoin sẽ mang lại giá trị tích cực, bởi Bitcoin có nhiều nét tương đồng với vàng và gần như không có mối tương quan nào với các tài sản khác.

"Trong những tháng gần đây, một kịch bản trong đó Bitcoin trở thành một kênh lưu trữ giá trị dạng ‘vàng kỹ thuật số’ đã dần được củng cố", nhà quản lý danh mục Jeroen Blokland thuộc Robeco phát biểu.

Giá Bitcoin theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com vào thời điểm hơn 7h sáng ngày 13/4 theo giờ Việt Nam đứng ở 60.324 USD, tăng hơn 0,24% so với thời điểm cách đó 24 tiếng.

Vốn hóa của Bitcoin thời điểm này đạt 1,12 nghìn tỷ USD, còn vốn hóa của toàn thị trường tiền ảo là 2,08 tỷ USD.