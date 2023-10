Giá chung cư và nhà ở riêng lẻ tiếp tục tăng

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2023 ngày 19/10, ông Đậu Minh Thanh, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết trong quý vừa qua, phân khúc đất nền có 91.277 giao dịch thành công, bằng 135,72% so với quý 2/2023; phân khúc căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 29.723 giao dịch thành công, bằng 99,99% so với quý trước.

MỨC ĐỘ QUAN TÂM CHUNG CƯ CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI

"Dù vậy, mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 - 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất; tại các thành phố lớn hiện đã có dấu hiệu hấp thụ tốt, tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực lõi trung tâm. Chung cư cũng là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua, do đây là loại hình phục vụ nhu cầu ở thực", đại diện Bộ Xây dựng nhận định.

Họp báo thường kỳ quý 3/2023 Bộ Xây dựng ngày 19/10.

Theo đó, tại Hà Nội, trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý tăng gần 7% theo quý, 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng là do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 90%). Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng/m2, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tất cả các quận trên địa bàn Hà Nội đều ghi nhận giá bán thứ cấp tăng so với quý 2; trong đó, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Gia Lâm tăng trên 3%.

Nguồn: Bộ Xây dựng

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng căn hộ mở bán mới đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Khoảng 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm 2023 đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông. Khoảng 96% nguồn cung mới của quý 3 đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TP.HCM trong quý 3/2023 đạt hơn 60 triệu đồng/m2.

Cũng tại TP.Hồ Chí Minh, trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Trong khi giá thứ cấp ở phân khúc hạng sang và bình dân gần như giữ nguyên so với quý 2. Mức tăng theo quý chủ yếu là do tăng giá thứ cấp ở phân khúc cao cấp và trung cấp, đặc biệt là đối với các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, Tp.Thủ Đức.

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH ĐẤT NỀN DỰ ÁN CHƯA CẢI THIỆN

Với nhà ở riêng lẻ, đất nền trong dự án, nhu cầu tìm kiếm, sự quan tâm của các nhà đầu tư tới các sản phẩm cũng tăng so với quý 2. Tuy nhiên, tình hình giao dịch nhìn chung chưa có nhiều cải thiện. Tín hiệu lạc quan là đà giảm giá của phân khúc biệt thự liền kề, nhà ở riêng lẻ và đất nền dự án ở nhiều địa phương đã có sự chững lại. Tại các Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá giao dịch tại khu vực trung tâm cơ bản ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ trong khi các quận/huyện ven đô và khu vực ngoại thành có mức độ giảm nhiều hơn.

Cụ thể, tại Hà Nội, các khu vực vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức (gần Cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương) giá khoảng gần 100 triệu/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park huyện Đan Phượng, giá khoảng 140 triệu đồng/m2; Khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn.

Theo số liệu báo cáo của 52/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản trong quý 3/2023 vào khoảng 16.940 căn. Trong đó, tồn kho chung cư là 3.196 căn; nhà ở riêng lẻ 6.554 căn; đất nền 7.190 nền. Như vậy, tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (quận 2) có giá khoảng 126,2 triệu đồng/m2, The EverRich III (quận 7) có giá khoảng 115,5 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Minh Tuấn (quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2…

Thông tin về kết quả tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) chia sẻ: tính đến nay, Tổ công tác đã nhận được 130 văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến 183 dự án bất động sản. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác, Bộ Xây dựng đã xem xét, xử lý 123 văn bản. Trong đó, có 112 văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn và đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; có 11 văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét giải quyết, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhìn nhận về chuyển biến của thị trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định: trong thời gian tới, nhiều chính sách có hiệu lực, đi vào thực tiễn sẽ tác động tích cực, thúc đẩy niềm tin và hoạt động của các doanh nghiệp, giúp thị trường bất động sản khởi sắc hơn.