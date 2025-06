Giá dầu bốc hơi 7%, cổ phiếu dầu khí "bay màu", triển vọng nào cho nhóm này thời gian tới?

Sau một tuần bật tăng mạnh mẽ nhờ triển vọng giá dầu trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại khu vực Trung Đông leo thang, cổ phiếu nhóm dầu khí đã chính thức điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay bất chấp sự đồng thuận của thị trường, PVS bay gần 6%, PVD giảm 5,76%, PVC giảm 9%, PVB - 3,48%...

CỔ PHIẾU DẦU KHÍ VẪN RẤT HẤP DẪN

Sự điều chỉnh của nhóm này còn do triển vọng lợi nhuận kém khả quan hơn trong quý 2/2025. Chứng khoán MBS mới đây đưa ra dự báo lợi nhuận nhóm này giảm 11% so với cùng kỳ do giá dầu trung bình ở mức thấp hơn so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nhận định về triển vọng cổ phiếu dầu khí, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc phân tích Ngành và cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng gần đây, JPMorgan đưa ra kịch bản xấu nhất là dầu lên tới 120 USD/thùng. Trong quý 2/2025, trước khi xung đột địa chính trị nổ ra, dự báo của các tổ chức trên thế giới đều cho rằng cung sẽ vượt cầu, gây sức ép lớn lên giá.

Cụ thể, tại thời điểm tháng 2, mức dự báo bình quân của các tổ chức theo khảo sát của Reuters là 74,63 USD/thùng, đến tháng 3 xuống 72,9 USD/thùng và đến tháng 4 chỉ còn 68,98 USD/thùng (với hỗn hợp Brent). Dự báo trên đồng nghĩa rằng nếu không xảy ra xung đột Israel – Iran, các tổ chức đều đánh giá rằng cung dầu thô đang vượt cầu. Đặc biệt, sự mở rộng sản lượng của OPEC kể từ sáng 6/2025 được kỳ vọng gây sức ép rất lớn đến cung giá dầu, kéo giá đi xuống.

Sau khi xảy ra xung đột, chỉ trong một tuần, giá dầu đã phản ứng rất nhanh, tăng từ khoảng 65 USD/thùng lên 75-76 USD/thùng. Mức này rất cao so với quý 1/2025, nhưng cũng chỉ bằng trung bình của quý 2 – 3/2024. Iran đang có sản lượng khai thác khoảng 3,4 triệu thùng, sản lượng xuất khẩu 1,6 – 1,7 triệu thùng/ngày. Với sản lượng trên, Iran đang chiếm 3,4% tổng tiêu thụ dầu của toàn thế giới. Chủ yếu, xuất khẩu của Iran hướng đến thị trường Trung Quốc (khoảng 80%).

Trong kịch bản xấu, nếu eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa, ảnh hưởng đến nguồn và con đường vận tải dầu toàn cầu, thì khó có thể ước lượng mức độ ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Hiện tại, giá dầu vẫn chưa quá cao và những gián đoạn hiện nay sẽ chỉ trong ngắn hạn do nền kinh tế Iran phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu. Trong trường hợp xung đột ảnh hưởng đến cung cầu dầu thì nền kinh tế Iran cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề mà tất cả các bên đều không mong muốn. Vì vậy, những căng thẳng giá dầu hiện nay sẽ chỉ trong ngắn hạn, không ổn định mãi mãi.

Trong một khoảng thời gian dài, không ai nhớ đến cổ phiếu dầu khí. Lý do cổ phiếu giảm trong thời gian qua là bởi trong suốt 6 tháng đầu năm 2025, giá dầu giảm xuống dưới 70 USD/thùng, với những dự báo tương đối yếu cho cả năm. Mức giảm của cổ phiếu dầu khí đều cao hơn so với VN-Index, ngay cả trong giai đoạn chỉ số bị điều chỉnh bởi thuế quan.

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc phân tích Ngành và cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Đến khi thị trường hồi phục, cổ phiếu dầu khí cũng chưa lên lại được như trước.

"Định giá cổ phiếu dầu khí hấp dẫn do đã chiết khấu sâu. Do đó, tuần vừa qua, dòng tiền vào nhóm dầu khí rất mạnh. Sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc giá dầu neo ở mức cao, đem lại kết quả kinh doanh tích cực cho toàn bộ nhóm ngành dầu khí chỉ là một phần. Phần còn lại là do cổ phiếu dầu khí đã có định giá rất hấp dẫn trong thời gian dài. Ngay cả trong trường hợp xấu, khi giá dầu về lại 68 USD/thùng thì cổ phiếu dầu khí cũng khó có thể giảm sâu hơn nữa", ông Dương nhấn mạnh.

NHỮNG MÃ NÀO TIỀM NĂNG TĂNG CAO?

Cũng theo ông Dương, tác động từ giá dầu đến doanh nghiệp dầu khí là đa chiều. Giá dầu cao nhìn chung tương đối tích cực với cổ phiếu dầu khí. Nhưng đồng thời, giá dầu cao cũng thúc đẩy lạm phát, cản trở tăng trưởng kinh tế, kéo theo thay đổi chính sách tiền tệ để ứng phó và định giá thị trường biến động. Do đó, nhà đầu tư cũng không nên nghĩ rằng giá dầu thật cao thì cổ phiếu dầu khí sẽ tốt.

Trong tuần trước, tất cả cổ phiếu dầu khí đều đi lên, với mức tăng tương đồng nhau. Thứ tự tăng lần lượt là cổ phiếu liên quan đến phân phối và bán lẻ dầu, vốn có thể hưởng lợi ngay lập tức từ giá dầu tăng. Trong đó, OIL và PLX là hai cổ phiếu tăng nhanh và tăng đầu tiên.

Theo sau là nhóm thượng nguồn, bao gồm cổ phiếu GAS và PVD, với mức tăng tương đối đáng kể. Nhóm cổ phiếu trung nguồn và hạ nguồn như PVT, PVS cũng có một mức tăng tương đối mạnh, ổn định trong tuần qua.

Giá dầu sẽ phải neo ở mức hiện tại khá lâu thì mới có thể tác động đến phần lớn doanh nghiệp dầu khí một cách trực tiếp. PLX sẽ hưởng lợi ngay, nhưng với những doanh nghiệp như PVD, nhà đầu tư cần chờ xem giá thuê giàn có thay đổi hay không. Bản chất động lực với cổ phiếu dầu khí vẫn không thay đổi so với thời điểm đầu năm, chỉ có sự khác biệt là giá cổ phiếu đang hấp dẫn hơn.

Về GAS, có hai luận điểm quan trọng là sản lượng khi LNG tăng lên do nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào hoạt động, nhu cầu điện tăng khoảng 10%. Cổ phiếu GAS được định giá ở mức 76,500 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với hiện tại.

Với PVS, trong những lĩnh vực như cơ khí chế biến chế tạo, xây dựng, thi công điện gió … thì PVS là doanh nghiệp có lợi thế. VPBankS đang định giá cổ phiếu này ở mức 39.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với hiện tại.

PVD được định giá ở mức 30.300 đồng, với hai luận điểm chính: giá thuê giàn đang ở vùng đáy hai năm và hầu hết giàn khoan đã có ký hợp đồng dài hạn đến hết năm 2026, một số giàn đến 2028. Công việc của PVD tương đối ổn định, từ đó có thể dự báo khá sát kết quả kinh doanh. Với mức chiết khấu rất cao hiện nay, cổ phiếu PVD rất đáng chú ý.

PLX có câu chuyện riêng về hành lang pháp lý mới trong phân phối xăng dầu. Tuy nhiên, PLX khá nhạy so với biến động giá xăng bán lẻ. Trong thời gian vừa qua, giá PLX đã tăng khá nhiều. Cổ phiếu này được định giá ở mức 44.700 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu BSR có sản lượng tương đối ổn định, tuy nhiên có thể có những điều chỉnh nếu giá dầu duy trì mức cao. Giá mục tiêu hiện tại là 17.750 đồng/cổ phiếu, khá sát với định giá hiện tại.

PVT đang được định giá 24.000 đồng/cổ phiếu. Trong giai đoạn vừa qua, cổ phiếu vận tải biển tăng khá mạnh. Tăng trưởng sản lượng của PVT trong các năm khá ổn định, nên khi giá dầu tăng sẽ nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.