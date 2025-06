Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán Dầu khí bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 223/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí (mã PSI-HNX) với hình thức phạt tiền lên tới 860 triệu đồng.

Trong đó, phạt 137,5 triệu đồng do công ty có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể: ngày 16/08/2023 và ngày 04/08/2023, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán;

- Phạt 70 triệu đồng do công ty có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể: công ty bố trí 02 nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên phiếu lệnh ở phần nhân viên nhận lệnh của một số khách hàng vào các ngày 16/08/2023, 04/08/2023 và 12/07/2024;

- Phạt 225 triệu đồng do công có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Cụ thể: công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần FECON (mã trái phiếu FCNH2325001), cụ thể: Bản CBTT chưa nêu thông tin về giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, tên tổ chức định giá;

- Nặng nhất là mức phạt 250 triệu đồng do công ty có hành vi cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: công ty phối hợp, hỗ trợ cho bên thứ ba thực hiện góp vốn cho khách hàng mua chứng khoán; cung cấp dịch vụ tài chính thông qua việc ký kết đề nghị cho vay, hợp đồng vay vốn từng lần, hợp đồng quản lý tiền từ tài khoản chứng khoán tự động khi chưa báo cáo UBCKNN;

- Phạt 85 triệu đồng do công ty có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không công bố thông tin báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 và tại 30/6/2023 của Công ty;

- Phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể: công ty không lưu giữ đầy đủ tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu do công ty thực hiện theo ủy quyền của các tổ chức phát hành.

Kết thúc quý 1/2025, doanh thu hoạt động của PSI đạt 95,35 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ (92,38 tỷ); Chi phí quản lý tăng 14,17% so với cùng kỳ lên 14,7 tỷ; Lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng, giảm 20,02% so với cùng kỳ (10,38 tỷ).

Chốt phiên ngày 2/6, giá cổ phiếu này giảm 1,47% còn 6.700 đồng/cổ phiếu.