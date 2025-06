Hưng phấn bất ngờ, loạt cổ phiếu dầu khí tăng trần, VN-Index áp sát vùng đỉnh 1340 điểm

Nhà đầu tư đột ngột gia tăng hưng phấn đáng kể trong phiên chiều nay, chủ động nâng giá ồ ạt khiến VN-Index bất ngờ có phiên tăng mạnh nhất 8 tuần. Sau gần 2 tuần điều chỉnh, chỉ bằng phiên hôm nay chỉ số đã quay lại sát vùng đỉnh cũ khi chốt tại 1338,11 điểm.

Chỉ số đóng cửa tăng tổng cộng 1,72% so với tham chiếu, tương đương có được 22,62 điểm. Đây là mức tăng một ngày mạnh nhất kể từ phiên 11/4 vừa qua với 54,12 điểm. Không chỉ vậy, VN-Index có đóng cửa ở điểm số cao nhất phiên, độ rộng 226 mã tăng/81 mã giảm và khối ngoại cũng mua ròng đột biến gần 985 tỷ đồng.

Để có được mức tăng này đương nhiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phải dẫn dắt. VN30-Index đóng cửa cũng tăng 1,37%, dù không bằng VN-Index nhưng chủ yếu do thiếu VPL. Cổ phiếu này chốt phiên tăng 6,58%, thực ra là lùi giá nhẹ so với buổi sáng (tăng 6,8%) nhưng vẫn đem về 2,5 điểm cho VN-Index. Phần còn lại của rổ VN30 là rất tốt, trừ nhóm Vin còn lại là tăng.

Cổ phiếu dầu khí chứng kiến GAS và PLX kịch trần. GAS tăng thêm khoảng 2,07% so với giá chốt buổi sáng, PLX tăng thêm 1%. Xét về vốn hóa, GAS kém hơn VPL nhưng biên độ đã bù lại, đưa GAS lên vị trí dẫn dầu nhóm kéo điểm. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng cực mạnh: PVD, PVC, OIL, PVO kịch trần. BSR tăng 5,41%, PVS tăng 5,75%, PVT tăng 4,83%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này cũng khá ấn tượng khi toàn nhóm không có mã nào đỏ và 16 mã tăng từ 1% trở lên. Đặc biệt nhóm trụ có TCB tăng 3,53%, CTG tăng 1%, MBB tăng 1,01%, VPB tăng 3,58%. 3 cổ phiếu nằm trong top 10 kéo điểm hôm nay là TCB, VPB và VCB. VCB tăng ít 0,71% nhưng vốn hóa đang lớn nhất trong VN-Index.

Nhìn chung cổ phiếu tăng rất nóng trong phiên chiều và hầu hết các nhóm ngành đều có đại diện nổi bật. Thậm chí ngay cả nhóm bất động sản, VHM giảm 1,46%, VIC giảm 0,12%, VRE giảm 0,2% cũng là câu chuyện riêng. Cả chục cổ phiếu khác nhóm này tăng trên 2% như KHG, NVL, KBC, CRE, CII, DIG, PDR…

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay hầu hết tăng cực khỏe.

Trong 226 cổ phiếu tăng giá cuối ngày, có tới 84 mã tăng trên 2% và 77 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Đặc biệt nhóm tăng mạnh nhất có hàng chục cổ phiếu khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng. Các blue-chips tăng mạnh với giao dịch lớn nổi bật là VPB, FPT, TCB, MSN. Nhóm tầm trung có NVL, DGC, PVD, VIX…

Điều khá bất ngờ là thanh khoản phiên chiều không cao, hai sàn chỉ khớp lệnh thêm 10.753 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,5% so với buổi sáng. Như vậy biên độ giá mở rộng đáng kể là do bên bán rút lui. Khối lượng bán chặn đã suy yếu nhiều giúp bên mua nâng giá lên mà vẫn không gặp nhiều lực cản.

Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư nhận thấy sự hưng phấn gia tăng và hưởng ứng bằng cách giảm bán hoặc thay đổi giá bán. Rõ nhất là nhóm VN30 có tới 25 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng và chỉ 4 mã tụt giá. Ngay cả kém như VIC, VRE và VHM cũng có cải thiện: VIC tăng 1,07% so với buổi sáng và VHM tăng 1,2%, VRE tăng 1,66%. Các mã thay đổi giá mạnh mẽ phiên chiều còn có FPT, GVR, MSN, MWG, SSI, STB, VIB, đều lên giá tối thiểu 1% so với buổi sáng.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mặt bằng giá cũng được nâng lên rõ rệt. Số mã tăng vượt 2% lúc đóng cửa là 84 mã trong khi phiên sáng mới có 56 mã. Nếu tính từ mức tăng 1%, cuối phiên có 161 mã, nhiều hơn đáng kể con số 92 mã buổi sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng xuống tiền mạnh mẽ, mua ròng thêm tới 592,4 tỷ đồng trong khi phiên sáng mua ròng 392,4 tỷ. Đây là mức mua ròng cao nhất 23 phiên của khối này, trong đó tập trung vào blue-chips VN30 với 970,5 tỷ đồng. Các mã nổi bật là FPT +314,4 tỷ, VPB +205 tỷ, HPG +181,4 tỷ, MWG +110,7 tỷ, MSN +108,6 tỷ, GAS +63,7 tỷ, VNM +61,5 tỷ. Phía bán ròng có STB -65,6 tỷ, VCI -56,8 tỷ, PVD -54,4 tỷ, VHM -39,7 tỷ.