HAH nói gì về việc VSC nâng sở hữu lên hơn 15%

Cụ thể: ngày 29/5, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, Công ty Cổ phần Container Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Theo đó, nhóm cổ đông CTCP Container Việt Nam - Viconship (mã VSC-HOSE) đã mua 2.201.600 cổ phiếu HAH và nâng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên 19.883.300 cổ phiếu, chiếm 15,31% vốn tại HAH - trong đó, CCTCP Container Việt Nam - Viconship (mã VSC) nắm giữ 16.449.500 cp, chiếm 12,663%; Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh nắm giữ 1.441.300 cổ phiếu, chiếm 1,110% và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Greenport) nắm giữ 1.992.500 cp, chiếm 1,534% vốn tại HAH.

Ngày 26/6 vừa qua, HAH đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Hải Phòng. Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua bầu 2 nhân sự Viconship vào Hội đồng quản trị Hải An, bao gồm ông Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1979) và ông Tạ Công Thông (sinh năm 1985).

Trong đó, ông Dũng đang là Chủ tịch HĐQT tại Viconship, còn ông Thông đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP và là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT tại Viconship.

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo công ty đã chia sẻ mối quan hệ và hợp tác giữa VSC và HAH. Ban lãnh đạo công ty cho biết việc hợp tác với VSC là do VSC có sở hữu cầu cảng lớn tại HP (VSC là doanh nghiệp top 3 khai thác cảng biển, hiện đang vận hành 4 cảng, đang khai thác cỡ 2km cầu cảng tại Hải Phòng. Thế mạnh của VSC là khai thác cảng biển, depot).

Đối với HAH thì hiện tại công suất khai thác khoảng 6 chuyến/tuần, khá phù hợp do điều kiện thủy văn tại Hải Phòng một ngày chỉ có 1 lần vào và 1 lần ra (duy trì 6 chuyến và để dành 1 ngày cho việc bảo dưỡng máy móc). Tuy nhiên bên cạnh việc chủ yếu khai thác tuyến nội địa thì hiện tại HAH đang mở rộng thêm chuyến quốc tế ví dụ kết hợp với Zim mở tuyến sang Ấn Độ hoặc tự khai thác đi Nam Trung Quốc và nhiều tuyến khác sang Hàn Quốc,., như vậy 1 tuần Hải An sẽ có khoảng 9-10 chuyến tàu kéo vào cảng như vậy thì HAH sẽ cần một backup lớn.

Việc kết hợp với VSC - có nhiều cầu càng sẽ tạo ra sự cộng hưởng về hoạt dộng kinh doanh. Ngoài ra VSC và HAH có cùng một số khách hàng là các hãng tàu Hàn Quốc và chúng tôi đã đạt thỏa thuận với nhau để không có sự xung đột về giá cước (ít nhất là giá cước sẽ ngang nhau). Như vậy việc hợp tác với VSC sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 bên. Một bên thì có đội ngũ tàu mạnh, một bên thì có số lượng cầu cảng lớn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty cũng chia sẻ thêm công ty sẽ tăng tự khai thác khi vào ngày 5/7. Công ty sẽ khai trương tuyến Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Lian Yungang (Trung Quốc) và là hãng tàu đầu tiên triển khai dịch vụ đến cảng này với tần suất 2 tuần/chuyến.

Bên cạnh đó, công đông công ty cũng có câu hỏi đối với liên doanh Zim và liệu có rủi ro gì đối với các tàu của Hải An khi hoạt động tại khu vực Biển đỏ.

Lãnh đạo công ty cho biết, liên doanh vẫn duy tri khai thác tuyến VN - Malaysia - Ấn độ. Cụ thể: liên doanh đã hơn 2 năm và HAH vẫn đang duy trì tuyến kết nối giữa Việt Nam - Malaysia -Ấn độ. Kết quả là năm đầu tiên bị lỗ do mất thời gian xây dựng luồng tuyến, năm thứ 2 đã lãi và đã bù đắp được khoản lỗ của năm thứ nhất.

Hiện nay vấn đề Israel đang khá căng thẳng nên công ty cũng đang xem xét, ví dụ hiện nay một số tàu đang hoạt động tại khu vực Biển Đỏ cũng phải cập nhật thông tin đối với chính quyền cảng và thậm chí đưa thông tin và giới thiệu đây là tàu của Việt Nam, không có liên quan đến Zim nên hiện tại chưa có rủi ro đối với các tàu của Hải An tại khu vực Biển đỏ.

Năm 2025, cổ đông HAH thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 865 tỷ đồng, cổ tức 20% - trong đó có 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh này, cổ đông cho rằng công ty đang đặt ra khá thận trọng, nhưng ban lãnh cho rằng, sáu tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của công ty đang rất tốt. Tuy nhiên do có nhiều sự kiện đang diễn ra khá nhanh, thiếu ổn định nên kế hoạch kinh doanh của công ty đang được xây dựng khá thận trọng, HAH kỳ vọng sau quý 3, HAH có thể cập nhật lại kế hoạch kinh doanh cả năm 2025.

Lãnh đạo công ty cũng cho biết thêm, đối tác thay thế Pantos của Hàn Quốc tại Công ty TNHH Panhaian (chưa có sự hỗ trợ nhiều về việc tìm kiếm khách hàng tại Hàn Quốc cho HAH) là ONE hãng tàu thứ 7 thế giới về vận chuyển container, sẽ giúp hoạt động của Pan Hải An tốt hơn, ONE có khoảng 10 Depot tại Hải Phòng, cam kết sẽ chia sẻ sản lượng cho Pan Hải An.

Được biết, tháng 2 vừa qua, Công ty đã mua tàu HaiAn Zeta, đã thực hiện chuyến đi đầu tiên sang Mỹ. Ngày 25/6, HĐQT công ty cũng đã chốt mua tàu container 1.100 TEU, tuy nhiên tàu này vẫn đang khai thác nên dự kiến đến giữa tháng 10 HAH mới nhận tàu - đây là giai đoạn phù hợp khi hàng hoá có nhu cầu vận tải cao, vận chuyển nội địa.

Kết thúc quý 1/2015, lợi nhuận của HAH tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên giảm so với quý trước do yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, HAH đã mở rộng đội tàu qua việc mua 1 tàu 1.700 TEU và đặt hàng 2 tàu 3.000 TEU giao trong tương lai.

SSI Research cho biết, mặc dù việc tạm dừng thuế quan trong 90 ngày giữa Trung Quốc và Mỹ đã giúp chỉ số WCI tăng 46% so với tháng trước xu hướng giá cước vận chuyển trong tương lai sẽ còn phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán thương mại. Giá thuê tàu 1.700 TEU vẫn duy trì ở mức cao do tình trạng thiếu cung đối với loại tàu cỡ này.

Qua đó, SSI Research đã hạ khuyến nghị xuống trung lập: SSI Research cho biết sử dụng phương pháp định giá DCF và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 64.300 đồng/cổ phiếu (tương đương tiềm năng giảm giá là 4%), đã bao gồm việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu gần đây. Do đó chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu HAH xuống "trung lập". Tuy nhiên, HAH vẫn là lựa chọn cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong ngành vận tải trên thị trường niêm yết.

Về triển vọng 3-6 tháng: SSI Research dự kiến giá thuê tàu và giá cước giao ngay sẽ duy trì ở mức cao đến cuối năm do các gián đoạn hiện nay (tấn công tại kênh đào Suez, bất ổn khu vực Trung Đông rủi ro thuế quan Mỹ...), do đó mặc dù triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2025 vẫn tích cực nhưng tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ thấp hơn do mức nền cao trong nửa cuối năm 2024.

Chốt phiên ngày 28/6, giá cổ phiếu này giảm 1,49% xuống 66.100 đồng/cp.