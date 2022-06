Giá giảm sâu, Dragon Capital đã bán gần 1,1 triệu cổ phiếu MWG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, 3 quỹ thuộc Dragon Capital đã bán tổng cộng gần 1,1 triệu cổ phiếu MWG, trong ngày 17/6/2022. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ tại MWG từ 74,1 triệu cổ phần, chiếm 10,13% xuống còn 73,1 triệu cổ phiếu, chiếm 9,98% vốn điều lệ tại MWG.

Trong đó, Norges Bank đã bán 700.000 đơn vị MWG, và giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,4 triệu cổ phiếu, chiếm 1,56% xuống còn 10,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,46%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Secuirities Master Investment Trust [Equity] đã bán lần lượt là 305.000 và 70.000 cổ phần.

Được biết, ngày 17/6 vừa qua là ngày giao dịch không hưởng quyền của MWG chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Qua đó, MWG phát hành 731.854.815 cổ phiếu với tỷ lệ 1:1.

Trước đó, ngày 13/4 nhóm quỹ này nâng lượng sở hữu tại doanh nghiệp này lên gần 76,8 triệu cổ phần, tương đương 10,5% vốn điều lệ sau khi một loạt các quỹ thành viên mua vào tổng cộng 3,8 triệu đơn vị MWG. Như vậy, trong hơn hai tháng, Dragon Capital đã bán 3,7 triệu cổ phiếu MWG.

Về kế hoạch năm 2022, MWG đề ra mục tiêu doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6.350 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện 2021. 4 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu đạt 47.908 tỷ đồng, tăng 18% và thực hiện 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuếđạt 1.819 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 29% kế hoạch năm.

Mới đây, MWG đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với chuyên viên phân tích để trao đổi về kết quả kinh doanh quý 1/2022. Lợi nhuận ròng trong quý chỉ tăng 8% so với cùng kỳ do doanh thu của BHX vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thu nhập hộ gia đình ở khu vực nông thôn giảm.



Tuy nhiên, SSI Research cho rằng việc cơ cấu lại các hoạt động phụ trợ (back-end) và thu nhập hộ gia đình dần hồi phục vào cuối năm nay sẽ giúp MWG ghi nhận kết quả hoạt động tốt hơn trong các quý còn lại. Hiện tại, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 6,34 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ, từ 6,7 nghìn tỷ đồng).

Ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 mới của chúng tôi thấp hơn 5,4% so với ước tính trước đó, do chúng tôi tính đến khoản lỗ từ chuỗi nhà thuốc và điều chỉnh giảm ước tính cho chuỗi cửa hàng bách hóa. Bên cạnh việc tập trung mở các cửa hàng ĐMX Supermini và Topzone, MWG sẽ đẩy nhanh việc mở mới các cửa hàng thuốc thương hiệu An Khang.

Đồng thời, SSI Research bổ sung thêm chuỗi nhà thuốc vào định giá và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 197.500 đồng/cổ phiếu (từ 196.000 đồng) và duy trì khuyến nghị "mua".

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu MWG giảm tới 46,51% từ 147.500 đồng/cổ phiếu, rơi xuống còn 79.000 đồng/cổ phiếu và ngày 20/6, cổ phiếu này giảm thêm 4,89% xuống còn 73.900 đồng/cổ phiếu và riêng trong phiên giao dịch ngày 20/6, MWG bị khối ngoại bán ròng hơn 2,55 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh, trị giá 192 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, MWG bị bán ròng tổng cộng 4,41 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh, trị giá 324 tỷ đồng. Còn theo phương thức thỏa thuận, MWG được mua ròng 374.100 cổ phiếu, trị giá 56,6 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 21/6, giá cổ phiếu MWG giảm thêm 0,54% xuống còn 73.500 đồng/cổ phiếu.