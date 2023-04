Giá lợn hơi được dự báo tăng nhẹ, cổ phiếu chăn nuôi nào tiềm năng?

Chứng khoán VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành sản xuất thịt trong đó kỳ vọng giá lợn hơi sẽ cải thiện từ Q2/2023.

GIÁ LỢN HƠI TĂNG NHẸ NHỜ NGUỒN CẦU HỒI PHỤC

Giá lợn hơi tăng thời gian gần đây chủ yếu do sản lượng lợn bán tháo ra thị trường giảm bớt kéo theo lo ngại về dư thừa nguồn cung giảm xuống. Dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt lợn do tổng đàn lợn cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ – tương đương với giai đoạn trước dịch ASF và sản lượng thịt lợn hơi tăng 7,5% so với cùng kỳ trong Q1/23. Do đó, kỳ vọng giá lợn hơi tăng nhẹ trong Q2/23 và sẽ cải thiện rõ rệt hơn trong Q3/23 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Trong kịch bản cơ sở, giá lợn sẽ tăng 5% so với cùng kỳ lên 59.000 đồng/kg vào năm 2023, nhờ giá thịt lợn Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này có thể ảnh hưởng một phần đến giá trong nước, và nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm do giá lợn giảm trong thời gian gần đây.

Giá thành sản xuất trung bình của hộ chăn nuôi vào khoảng 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg thịt lợn, do đó với mặt bằng giá lợn hơi hiện tại, không kỳ vọng hộ chăn nuôi sẽ tái đàn mạnh trong ngắn hạn. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, hiện có khoảng 45 - 50% trang trại lớn treo chuồng, 70 - 75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn. Nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán ra thấp.

Ước tính doanh thu các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ tăng trung bình khoảng 3,6% so với cùng kỳ trong 2023.

Giá hàng hóa hạ nhiệt sẽ thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp sản xuất thịt. Theo đó, Vndirect kỳ vọng giá nông sản toàn cầu duy trì xu hướng giảm trong 2023 nhờ nguồn cung của hầu hết các mặt hàng lương thực tăng do sản lượng được cải thiện; Ukraine tiếp tục quay trở lại cung cấp nông sản cho thị trường thế giới, nhu cầu suy yếu.

Ngoài ra gián đoạn vận chuyển phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn 2021-22, cùng với nhu cầu giảm do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại sẽ khiến chi phí vận chuyển giảm. Trong đó, giá ngô và khô đậu tương được dự báo giảm 7,9%/1,8% so với cùng kỳ vào năm 2023.

Do giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ so với giá nông sản thế giới, kỳ vọng chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ giảm dần từ Q2/23. Do đó, kỳ vọng các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ ghi nhận biên lợi nhuận gộp cải thiện ở mức trung bình 2 điểm % trong 2023.

Bên cạnh đó, chi phí thức ăn chăn nuôi thấp sẽ có tác động tích cực tới cả các doanh nghiệp sản xuất thịt và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong dài hạn, các hộ chăn nuôi sẽ thận trọng trong việc tái đàn nhằm quan sát biến động giá lợn hơi trên thị trường. Thêm vào đó, họ cũng không có đủ vốn để ngay lập tức tái đàn với quy mô lớn do đã chịu lỗ trong hai năm liên tiếp vì giá lợn hơi thấp. Từ đó, nguồn cung sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể trong năm tới.

CỔ PHIẾU NÀO TIỀM NĂNG?

Trên cơ sở đó, VnDirect ưa thích cổ phiếu BAF do BAF có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ kế hoạch mở rộng công suất đàn với các trang trại mới và hệ thống phân phối qua các siêu thị Siba Food và chuỗi cửa hàng Meat Shop. Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện 1,5 điểm % trong năm 2023 khi mô hình kinh doanh 3F tiếp tục tăng tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận gộp của BAF với biên lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể so với mảng kinh doanh nông nghiệp.

Công ty có khả năng huy động vốn cho kế hoạch mở rộng thông qua phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong Q1/23. Bên cạnh đó, BAF vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với đòn bẩy thấp là 0,6 lần trong năm 2023, điều này cho phép công ty giảm thiểu rủi ro đến từ lãi suất cao.

VnDirect cũng kỳ vọng BAF ghi nhận doanh thu tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận ròng cải thiện 6,0% so với cùng kỳ trong năm 2023, tương đương với kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trong khi đó, VnDirect đưa DBC vào danh sách theo dõi. Trong 2023, ước tính doanh thu mảng thịt tăng trưởng 8,5% trong khi biên lợi nhuận gộp mở rộng 5,0 điểm nhờ chi phí thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt. Dự phóng DBC ghi nhận lợi nhuận ròng gấp 76,3 lần so với 2022. Công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận từ việc bàn giao dự án Bất động sản Park City – Huyền Quang trong năm nay, đóng góp 37% vào lợi nhuận của công ty.

Trong năm 2023, DBC đặt kế hoạch lợi nhuận ròng đạt 569 tỷ đồng. VnDirect cho rằng công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 khá tích cực trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu trong 6T23 và giá lợn chưa có dấu hiệu tăng mạnh.