Giá tăng gần 20%, vợ thành viên Hội đồng quản trị OCB kiên trì bán bớt cổ phiếu

Bà Nguyễn Việt Triều thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT OCB đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2023, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn.



Nếu giao dịch thành công, bà Việt Triều sẽ giảm sở hữu tại OCB từ hơn 3,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,292% xuống còn 3,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,255%.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, bà Hải Triều đã 3 lần đăng ký bán bớt cổ phiếu OCB nhưng chưa lần nào bán hết lượng cổ phiếu đăng ký, do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.

Cụ thể: từ ngày 9/6 đến ngày 8/7, bà Việt Triều đăng ký bán 500.000 cổ phiếu nhưng chỉ bán được 495.000 cổ phiếu; Từ ngày 14/4 - 13/5, bà Triều chỉ bán được 205.000 cổ phiếu trên 500.000 cổ phiếu đã đăng ký; từ ngày 10/1 - 8/2, chỉ bán được 500.000 cổ phiếu trên 1 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu OCB tăng 1,09% lên 13.900 đồng/CP và tăng gần 20% trong đầu năm đến nay.

Được biết, ngày 13/11 vừa qua, Ngân hàng OCB đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua điều lệ Ngân hàng sửa đổi, bổ sung. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 16/11 đến 7/12, tại TP. HCM.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 17% so với cùng kỳ lên đạt 6.921 tỷ đồng nhờ Thu nhập lãi thuần (NII) vẫn ổn định trong khi thu nhập ngoài lãi (non-NII) hồi phục mạnh.



Mặt khác, OCB cũng kiểm soát tốt chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ CIR giảm từ mức 39% trong 9 tháng/2022 về mức 32% trong 9 tháng/2023. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm từ mức 920 tỷ đồng trong 9 tháng/2022 về còn 783 tỷ đồng trong 9 tháng/2023 nhờ danh mục tín dụng có tài sản đảm bảo cao.



Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt 3.915 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ trong 9 tháng/2023, hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 9/2023, OCB tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Tổng tài sản tăng 12% so với đầu năm, đạt gần 217 nghìn tỷ đồng, trong đó tín dụng tiếp tục tăng trưởng , tăng 11% so với đầu năm, vượt trội hơn so với tỷ lệ 6,92% toàn ngành nhờ tập trung vào các thị trường ngách như cho vay SXKD, cho vay mua nhà ở, thẻ tín dụng, phát triển hệ sinh thái đối tác ….



Huy động thị trường 1 đạt 156 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, đảm bảo nguồn để đáp ứng nhu cầu tín dụng từ khách hàng trong quý 4/2023.