Giá trị Resort Home được nâng tầm nhờ uy tín chủ đầu tư

Ra đời với mục tiêu kép nâng tầm giá trị hưởng thụ - nâng tầm giá trị sở hữu, sinh lời cho chủ nhân biệt thự, Resort Home tại Quần thể Flamingo Cát Bà, một sản phẩm tâm huyết của Flamingo Holding Group, là những ngôi nhà nghỉ dưỡng hạng sang, nằm trong một quần thể Resort 5 sao mặt tiền biển lớn nhất miền Bắc.

THƯƠNG HIỆU LÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Cũng giống như các loại hình bất động sản thông thường, bên cạnh các tiêu chuẩn về vị trí, không gian, tiện ích, thương hiệu là yếu tố quan trọng khẳng định giá trị hưởng thụ cũng như tiềm năng đầu tư của Resort Home. Theo báo cáo chuyên sâu của Savills World Research, bất động sản có thương hiệu đang ghi nhận mức tăng trưởng 230% trên toàn cầu trong vòng một thập kỷ qua bất chấp ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Tại Việt Nam, uy tín của thương hiệu Flamingo là minh chứng cho giá trị của Resort Home tại siêu quần thể Flamingo Cát Bà. Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Flamingo Holding Group đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng qua hàng loạt giải thưởng danh giá.

Mới đây, vào ngày 15/3, tại Chương trình bình chọn Thương hiệu dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam 2021 – 2022, Flamingo Group còn được vinh danh Top 10 Nhà phát triển Bất động sản tiềm năng nhất năm 2022 . Đặc biệt, chỉ tính riêng quý 1/2022, chủ đầu tư Flamingo đã liên tiếp chiến thắng nhiều giải thưởng uy tín trong đó nổi bật là hai hạng mục tại giải Du lịch Asean 2022.

Thương hiệu Flamingo là giá trị gia tăng của Resort Home Flamingo Cat Ba.

RESORT HOME MANG ĐẲNG CẤP FLAMINGO

Giá trị đặc trưng của thương hiệu Flamingo được thể hiện hoàn hảo qua vị trí đắc địa, kiến trúc khác biệt và phong cách nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên tại Flamingo Cat Ba Resorts. Dự án đã thành công mang đến cho khách hàng một chốn nghỉ dưỡng trong lành nơi con người có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tất cả những giá trị đó là tiền đề cho sự ra mắt của dòng sản phẩm Resort Home, những tuyệt tác biệt thự trên cao, được sở hữu lâu dài, tại quần thể nghỉ dưỡng 5 sao mặt tiền biển đầu tiên và lớn nhất tại miền Bắc.

Cách chọn vị trí chiến lược mang phong cách Flamingo giúp Resort Home tại Flamingo Cat Ba Resorts trở thành sản phẩm khó có đối thủ trên thị trường. Hiếm có ngôi nhà nghỉ dưỡng nào nằm trong quần thể resort đẳng cấp, bên bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2 đẹp nhất Đông Nam Á. Nơi chốn hưởng thụ độc bản có tầm nhìn hướng ra vịnh Lan Hạ - một trong các vịnh đẹp nhất thế giới do Hội đồng Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới (MBBW) chính thức công nhận vào tháng 6/2020.

Tận dụng tối đa không gian cảnh quan tuyệt đẹp của rừng và biển, dòng sản phẩm Resort Home còn được Flamingo Holding Group chú trọng đầu tư cho lối kiến trúc rừng xanh trên cao độc đáo, mang âm hưởng của “tòa nhà xanh nhất hành tinh” Forest In The Sky (thuộc dự án Flamingo Đại Lải Resorts). Những căn biệt thự nghỉ dưỡng không chỉ được bao bọc bảo ngàn cây xanh, ngàn hoa khoe sắc suốt bốn mùa mà còn có giá trị kinh tế, tiết kiện năng lượng và thân thiện với môi trường. Được biết, cuối năm 2021, tổng thể dự án Flamingo Cat Ba Resorts đã vinh dự nhận được 04 chứng chỉ công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) trao tặng.

Với định hướng phát triển sản phẩm mang đến những trải nghiệm tiện nghi nhưng không đánh mất giá trị tự nhiên, phong cách nghỉ dưỡng đậm chất Flamingo được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm trong việc nghiên cứu và xây dựng các tiện ích chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng. Chủ nhân Resort Home không đơn thuần sở hữu một căn biệt thự bên vịnh biển mà còn sở hữu chuỗi trải nghiệm bất tận với hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp Quốc tế. Chị Thúy Hiền (Vân Đồn, Quảng Ninh), chủ một biệt thự trên cao tại dự án cho biết, hệ thống tiện ích hiện đại, giàu cảm xúc là lý do quan trọng khiến chị quyết định sở hữu Resort Home. "Tôi thích thong thả dạo bước trên cầu Mây, tập Yoga ngoài trời hoặc đến bể bơi vào buổi sáng để ngắm bình minh. Đó là giây phút nghỉ ngơi riêng tư khi con nhỏ chưa thức dậy. Vào cuối tuần, việc thư giãn tại Spa, tắm Onsen cũng là hoạt động định kỳ không thể thiếu", chị Hiền chia sẻ.

Còn Anh Tuấn Anh (Ba Đình, Hà Nội), lại có góc nhìn khác về việc sở hữu Resort Home: “Một ngôi nhà nghỉ dưỡng trong một quần thể Resort 5 sao là một trong những khoản đầu tư xứng đáng, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa mang lại giá trị hưởng thụ. Anh lựa chọn Resort Home tại quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà do dự án đã đi vào hoạt động, chất lượng sản phẩm và thương hiệu Chủ đầu tư đã được kiểm chứng qua loạt giải thưởng Quốc tế. Hiện tại, quỹ căn biệt thự cuối cùng đang được mở bán. Theo đại diện Chủ đầu tư, mua biệt thự tại thời điểm này, khách hàng sẽ đón sóng du lịch phục hồi sau dịch cùng những ưu đãi hiếm có: thẻ "All In Passport Diamond" với đặc quyền sử dụng toàn bộ dịch vụ tại Flamingo Group trong 3 năm, 5 đêm nghỉ miễn phí trước bàn giao, chương trình chia sẻ lợi nhuận lên đến 85%...

