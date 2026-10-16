Giá trị văn bằng và chuẩn chất lượng: Hai tiêu chí cần ưu tiên

Thị trường MBA quốc tế tại Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Với những người đang đảm nhiệm vị trí quản lý, quyết định theo học không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của cơ sở đào tạo, mà còn nằm ở giá trị văn bằng, khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc và mức độ ảnh hưởng đến lộ trình phát triển sự nghiệp.

Trong bối cảnh đó, chương trình CU Denver MBA, do Đại học Colorado Denver (Mỹ) liên kết với Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT triển khai tại Việt Nam, là một trường hợp có thể tham khảo khi đánh giá mô hình đào tạo MBA quốc tế dành cho người đi làm.

Một trong những tiêu chí đầu tiên là đơn vị cấp bằng. Theo thông tin từ chương trình, học viên hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp tại Việt Nam sẽ nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do Đại học Colorado Denver trực tiếp cấp.

Lễ ký kết hợp tác chương trình CU Denver MBA giữa Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) và Đại học Colorado Denver (Mỹ). Ảnh: DNCC.

Bên cạnh văn bằng, kiểm định quốc tế là yếu tố cần được xem xét khi đánh giá chất lượng đào tạo. Trường Kinh doanh của Đại học Colorado Denver đạt kiểm định AACSB – hệ thống kiểm định quốc tế dành cho các cơ sở đào tạo kinh doanh. Theo thống kê được chương trình công bố, chưa đến 6% trường kinh doanh trên toàn cầu đạt chuẩn kiểm định này.

Đối với các chương trình liên kết, việc duy trì các tiêu chuẩn về nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên và đánh giá kết quả học tập là cơ sở để bảo đảm chất lượng học thuật. Đây cũng là những thông tin người học cần tìm hiểu khi lựa chọn chương trình MBA tổ chức tại Việt Nam.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRƯỚC YÊU CẦU QUẢN TRỊ SỐ

Cùng với kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ đang trở thành những năng lực được chú trọng trong đào tạo lãnh đạo. Sự phát triển của AI đặt ra yêu cầu mới đối với nhà quản lý, từ phân tích thông tin, tối ưu hoạt động đến xây dựng chiến lược và ra quyết định.

Theo giới thiệu của chương trình, CU Denver MBA chú trọng định hướng quản trị trong môi trường số, với các nội dung liên quan đến ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh. Một số học phần tiêu biểu gồm Phân tích dữ liệu kinh doanh dành cho quản lý, Hệ thống thông tin chiến lược và Quản trị chiến lược.

Học viên tham gia thảo luận, trao đổi tại lớp học MBA. (Ảnh: DNCC).

Phương pháp đào tạo kết hợp kiến thức quản trị với các tình huống kinh doanh và dự án thực tế, hướng đến khả năng vận dụng kiến thức vào công việc. Đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư, tiến sĩ, cùng những chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn và quản lý tại doanh nghiệp.

Theo TS. Trần Quang Huy, Trưởng ban Đào tạo, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, với người đang giữ vị trí quản lý, thách thức lớn khi học MBA không chỉ nằm ở học phí mà còn ở chi phí cơ hội do phải gián đoạn công việc.

“Với mô hình học trong vòng 18 tháng, ngoài giờ hành chính tại Việt Nam, chương trình CU Denver MBA giúp học viên có thể áp dụng kiến thức vào công việc thực tế ngay trong quá trình học”, ông Huy cho biết.

BÀI TOÁN CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN CỦA NGƯỜI ĐI LÀM

Đối với nhà quản lý, lựa chọn học MBA ở nước ngoài thường kéo theo nhiều khoản chi phí ngoài học phí, như sinh hoạt, đi lại và thu nhập có thể bị ảnh hưởng trong thời gian học tập. Việc tạm rời công việc cũng có thể khiến người học bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến hoặc trải nghiệm quản lý thực tế.

Theo thông tin từ chương trình, CU Denver MBA được thiết kế trong 18 tháng với 15 môn học, tổ chức ngoài giờ hành chính tại Hà Nội và TP.HCM. Mô hình này cho phép học viên tiếp tục làm việc trong thời gian học, đồng thời hạn chế các khoản chi phí phát sinh khi sinh sống ở nước ngoài.

Với những người đã có nền tảng nghề nghiệp và đang đảm nhiệm vai trò quản lý, khả năng duy trì công việc trong quá trình học là một yếu tố đáng cân nhắc khi tính toán hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, để so sánh đầy đủ với phương án học trực tiếp tại Mỹ, người học cần xem xét tổng học phí, các khoản chi phí liên quan, yêu cầu tốt nghiệp và điều kiện học tập của từng chương trình.

Chia sẻ về trải nghiệm học tập, Leo Vuong, cựu học viên CU Denver MBA khóa 2022, hiện là Chuyên gia Huấn luyện cấp cao về Lean và Lãnh đạo tại Denver Health Lean Academy (Mỹ), cho biết mạng lưới quan hệ hình thành trong quá trình học đã góp phần định hình con đường sự nghiệp của mình.

“MBA của CU Denver không chỉ là một tấm bằng. Ở đó, tôi có được mạng lưới cố vấn và những mối quan hệ gắn bó lâu dài. Chính mạng lưới ấy định hình sự nghiệp của tôi, mở ra cơ hội làm việc tại Amazon, Denver Health và cả Harvard”, Leo Vuong chia sẻ.

CƠ HỘI TUYỂN SINH KHÓA THÁNG 12/2026

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, CU Denver MBA hướng đến nhóm quản lý cấp trung, cấp cao, chủ doanh nghiệp và nhân sự có định hướng phát triển sự nghiệp quốc tế.

Điều kiện đầu vào gồm tốt nghiệp đại học với điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 2,7, tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của chương trình. Các chứng chỉ được tiếp nhận theo thông tin tuyển sinh gồm IELTS 6.5 hoặc các chứng chỉ tương đương như TOEIC, TOEFL iBT, FCE và PTE Academic. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

Chương trình dự kiến khai giảng khóa tiếp theo vào tháng 12/2026. Học viên đáp ứng điều kiện có thể được xét học bổng lên đến 70% học phí, tùy hồ sơ và chính sách tuyển sinh của từng đợt.

Trong bối cảnh AI và dữ liệu đang tái định hình hoạt động kinh doanh, bài toán lựa chọn MBA không còn đơn thuần là sở hữu thêm một văn bằng. Với nhà quản lý, hiệu quả đầu tư còn nằm ở khả năng cập nhật tư duy quản trị, nâng cao năng lực ra quyết định và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

* Tìm hiểu thêm về Chương trình tại: https://cud-caohoc.fpt.edu.vn/