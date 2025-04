Giá vàng đánh võng biên độ lớn, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng, phản ánh tâm lý thận trọng về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 0,5 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày thứ Hai, đạt 2.983,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,5%, chốt phiên ở mức 2.990,2 USD/oz.

Tại thời điểm gần 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 3,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,12%, giao dịch ở mức 2.980 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 93,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.140 đồng (bán ra), tăng 180 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay có lúc tăng 1,3%, vượt mức 3.000 USD/oz nhưng không duy trì được mốc giá này cho tới hết phiên.

Vàng đương đầu áp lực giảm giá khi thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trở lại. Khi cổ phiếu bị bán mạnh thời gian gần đây, vàng cũng bị bán theo do nhiều nhà đầu tư phải huy động tiền mặt để đóng tiền ký quỹ cho danh mục cổ phiếu. Phiên này, chỉ số S&P 500 giảm gần 1,6%, tiến gần hơn tới trạng thái “thị trường gấu”.

Ngoài ra, sự hồi phục của giá vàng còn gặp trở ngại do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Dù phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn trong tuần trước trong bối cảnh thương chiến leo thang, trái phiếu kho bạc Mỹ đã bị bán mạnh trong hai phiên đầu tuần này do nhà đầu tư cần huy động tiền mặt. Ngoài ra, lợi suất tăng trong phiên ngày thứ Ba còn do một phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ ế ẩm vì nhà đầu tư còn đang cân nhắc về triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản, lên mức 4,285%, dù có lúc giảm dưới 4% vào đầu tuần.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng là một yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 925,9 tấn vàng. Trước đó, quỹ xả 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai. Gần đây, quỹ bán nhiều hơn mua, một dấu hiệu cho thấy sự thận trọng gia tăng.

Dù vậy, giá vàng đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu phòng ngừa rủi ro do cuộc chiến thương mại leo thang. Theo kế hoạch, việc áp thuế đối ứng ở các mức cao hơn thuế suất cơ sở 10% sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 9/4 theo giờ Mỹ. Ngoài ra, Nhà Trắng xác nhận tổng thuế quan 104% sẽ được thực thi với Trung Quốc từ cùng thời điểm này.

Mức thuế 104% nói trên bao gồm việc ông Trump dự kiến áp thêm thuế quan 50% lên hàng hóa Trung Quốc sau khi Trung Quốc trả đũa thuế đối ứng của ông bằng cách áp thuế 34% lên hàng Mỹ. Trong nhiệm kỳ này, ông Trump đã có 2 lần áp thuế quan 10% lên hàng Trung Quốc, tiếp đó là mức thuế đối ứng 34%.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 102,96 điểm, từ mức 103,26 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này tiếp tục giảm mạnh, có lúc còn hơn 102,5 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giá vàng đã tăng khoảng 15% trong năm nay trong khi Dollar Index giảm hơn 5,5%.

“Dù đã giảm giá mạnh trong mấy phiên gần đây, vàng vẫn giữ được triển vọng tăng giá vì căng thẳng thương mại và khả năng lãi suất ở Mỹ giảm đang là những yếu tố hỗ trợ giá vàng”, nhà phân tích cấp cao Luman Otunuga của công ty FXTM nhận định với hãng tin Reuters.

“Nếu vượt được ngưỡng 3.055 USD/oz một cách chắc chắn, giá vàng sẽ có cơ hội quay trở lại mốc 3.100 USD/oz và 3.130 USD/oz. Nếu suy yếu kéo dài dưới mốc 3.000 USD/oz, giá vàng có thể giảm về 2.950 USD/oz và 2.930 USD/oz”, ông Otunuga nói.

Ngày thứ Tư, thị trường vàng sẽ dành mối quan tâm lớn cho biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm những tín hiệu về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Gần đây, thị trường đặt cược rằng Fed sẽ có ít nhất 4 lần giảm lãi suất trong năm 2025, với lượng giảm của mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm. Khả năng Fed giảm lãi suất ngay từ cuộc họp tháng 5 đang ở mức khoảng 40%.

“Việc kỳ vọng giảm lãi suất tăng mạnh trong những ngày gần đây cho thấy giá vàng sẽ sớm tăng trở lại”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.