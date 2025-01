Giá vàng giằng co trong lúc nhà đầu tư nghĩ về chính sách của ông Trump

Giá vàng thế giới trượt khỏi mức đỉnh của gần 3 tháng rồi lại tăng mạnh trở lại, trong bối cảnh tỷ giá đồng USD không có xu thế rõ rệt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ và giới đầu tư nghiền ngẫm về các chính sách của tân Tổng thống Donald Trump. Tâm lý thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới cũng được xem là một nguyên nhân khiến giá vàng chững lại.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/1) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 3,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 0,1%, còn 2.753,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Lúc hơn 9h sáng nay (24/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 14,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,51%, giao dịch ở mức 2.767,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này của vàng thế giới tương đương 84,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng giằng co ở vùng cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái khi nhà đầu tư còn nhu cầu phòng ngừa rủi ro do những bấp bênh liên quan đến chính sách của ông Trump, trong khi lợi suất trái phiếu tăng gây áp lực giảm giá lên vàng. Cùng với đó, tình trạng lình xình của tỷ giá USD cũng dẫn tới tác động thiếu rõ rệt lên giá kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,7 điểm cơ bản vào cuối phiên ngày thứ Năm, lên gần 4,65%. Dù vậy, mức lợi suất này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của 14 tháng là hơn 4,79% thiết lập vào đầu tuần trước.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Năm ở mức 108,5 điểm, giảm từ mức 108,17 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này giằng co, có lúc đạt gần 108,1 điểm, có lúc giảm dưới 107,9 điểm.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan lên Canada, Mexico và Trung Quốc từ ngày 1/2, nhưng chưa rõ kế hoạch sẽ được triển khai cụ thể như thế nào. Trong một bài phát biểu qua kết nối video tại chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ vào ngày 23/1, ông Trump cũng tuyên bố sẽ gây sức ép buộc lãi suất phải giảm sẽ yêu cầu Saudi Arabia kéo giá dầu xuống. Dù vậy, việc ông Trump làm thế nào để đạt được những mục đích đó cũng còn rất mơ hồ.

Giới phân tích cho rằng các chủ trương chính của ông Trump gồm áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, cắt giảm thuế trong nước và trục xuất người nhập cư trái phép sẽ tác động lên giá vàng theo hai chiều khác nhau. Trong đó, rủi ro lạm phát tăng do các chính sách có thể giúp vàng phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát và đầu tư an toàn, nhưng mặt khác lãi suất cao hơn lâu hơn do lạm phát cao cũng sẽ gây áp lực giảm lên giá vàng.

“Mối đe dọa thuế quan từ Mỹ mang tới tác động lẫn lộn đối với thị trường kim loại quý”, nhà phân tích Frank Watson của công ty Kinesis Money nhận định với trang MarketWatch. “Nói cách khác, những lời đe dọa này tạo ra sự bấp bênh đối với nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm hầm trú ẩn ở những tài sản như vàng và bạc. Nhưng mặt khác, thuế quan sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn, hạn chế dư địa để ngân hàng trung ương hạ lãi suất - một yếu tố bất lợi cho những tài sản không mang lãi suất như kim loại quý”.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do lãi suất còn giảm và các ngân hàng trung ương còn tiếp tục mua ròng vàng, nhưng mức tăng của giá vàng trong 2025 sẽ yếu hơn so với năm ngoái.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, vẫn có những chuyên gia lạc quan hơn như vậy. Nhà sáng lập Eric Strand của công ty AuAg Funds dự báo giá vàng sẽ vượt 3.000 USD/oz, đánh dấu năm tăng thứ hai liên tiếp tăng trên 20%. Năm ngoái, giá vàng thế giới tăng gần 27%.

“Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ vượt 3.000 USD/oz trong năm nay, thậm chí có thể cao hơn. Mốc 3.300 USD/oz cũng là một mục tiêu thực tế”, ông Strand viết trong một báo cáo.

Về cuộc họp ngày 28-29/1 của Fed, thị trường dự báo Fed sẽ không hạ lãi suất trong lần họp này mà giữ nguyên ở mức 4,25-4,5% sau khi có 3 đợt giảm với tổng mức giảm tròn 1 điểm phần trăm trong 4 tháng cuối năm ngoái. Các nhà giao dịch đang nghiêng nhiều về khả năng Fed có đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm nay vào tháng 6, và khả năng 50-50 lãi suất sẽ hạ vào tháng 5 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.