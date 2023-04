Giá vàng giữ đà tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh trên ngưỡng 2.000 USD/oz sau khi báo cáo lạm phát Mỹ phản ánh tốc độ tăng giá chậm lại và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy mối lo rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể khiến kinh tế Mỹ suy thoái trong năm nay. Hai báo cáo này đều củng cố kỳ vọng khả năng Fed có thể dừng tăng lãi suất sau khi có một đợt tăng nữa vào tháng 5.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (13/4) ổn định ở ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 11 USD/oz, tương đương tăng gần 0,6%, chốt ở mức 2.015,7 USD/oz. Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 2,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đứng ở 2.017,8 USD/oz.

Mức giá này tương đương 57,4 triệu đồng/lượng, bằng với mức của sáng hôm qua. Đó là do trong phiên châu Á vào sáng hôm qua, giá vàng thế giới đã đạt được mức bằng với mức của sáng nay.

Trong nước, giá vàng miếng đi ngang hoặc giảm nhẹ tại hầu hết các doanh nghiệp kim hoàn lớn.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,65 triệu đồng/lượng và 56,65 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 9,6 triệu đồng/lượng.

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 cho thấy lạm phát toàn phần giảm nhiệt. CPI tháng trước tăng 0,1% so với tháng 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, cả hai mức tăng đều thấp hơn so với dự báo và giảm so với mức tăng ghi nhận trong tháng 2. Ngoài ra, mức tăng cả năm của lạm phát toàn phần là yếu nhất kể từ tháng 5/2021 và giảm tròn 1 điểm phần trăm so với mức tăng 6% của tháng 2.

Tuy nhiên, lạm phát lõi ghi nhận sự tăng tốc nhẹ, với mức tăng 5,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 5,5% trong tháng 2.

Nghiền ngẫm các số liệu này, giới đầu tư cho rằng Fed sẽ chỉ nâng lãi suất một lần nữa vào tháng 5 rồi sau đó tạm dừng, rồi sẽ tiến tới cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Khả năng này được củng cố khi biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed được công bố cùng ngày cho thấy giới chức Fed lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể khiến kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm nay.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng hiện tăng 2,6%. Đơn vị: USD/oz.

“Rủi ro từ việc tăng lãi suất không đủ cao là đáng lo ngại hơn nhiều so với việc thắt chặt quá mức. Nên Fed có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm một lần nữa. Số liệu lạm phát lõi là cơ sở để Fed hành động như vậy”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định.

Ngoài ra, ông Moya còn cho rằng giá vàng đang hưởng lợi từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư khi nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng lên. “Mức độ rủi ro kinh tế đang lớn, nên dòng vốn chảy vào vàng sẽ tăng lên”, ông nói.

Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 70% Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp. vào đầu tháng 5. Khả năng Fed dừng tăng lãi suất vào tháng 6 cũng ở mức gần 70%.

Dù vậy, nhà giao dịch kim loại quý Alexander Zumpfe của Heraeus cho rằng đường đi chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới vẫn “phụ thuộc chủ yếu vào việc các số liệu kinh tế tiếp theo có xác nhận tình trạng giảm tốc kinh tế hay không, bao gồm sự suy yếu của thị trường việc làm”.

Phiên này, giá vàng còn hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 101,5 điểm, giảm 0,6% từ mức 102,2 điểm của phiên trước.

Trong nước, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.290 đồng (mua vào) và 23.630 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên 934,1 tấn.