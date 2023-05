Giá vàng thế giới gượng tăng, áp lực giảm từ chính sách của Fed đè nặng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhưng chưa thể vượt xa mức đáy của 2 tháng thiết lập vào phiên trước, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng thêm lãi suất đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (27/5) tiếp tục ổn định ở vùng 67 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 9h, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,55 triệu đồng/lượng và 56,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,35 triệu đồng/lượng và 67,05 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 50.000 đồng/lượng và tăng 50.000 đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 5 USD/oz, tương đương tăng gần 0,3%, chốt ở mức 1.947,2 USD/oz. Mức giá này tương đương 55,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,5 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 10,9 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước.

Tuần này, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh do giá vàng thế giới lao dốc mà giá vàng miếng SJC giữ vững vùng 67 triệu đồng/lượng.

Cả tuần, giá vàng miếng SJC bán lẻ giảm 250.000-350.000 đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 0,4-0,5%. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 1,7% và rớt xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 vào hôm thứ Năm.

Trong 6 tháng, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 11%. Đơn vị: USD/oz.

Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của vàng thế giới, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm bớt vì khả năng Mỹ sắp đạt thoả thuận nâng trần nợ.

Các nhà đàm phán của Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến gần tới một thoả thuận để nâng trần nợ Mỹ trong vòng 2 năm. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng cuộc đàm phán vào đêm ngày thứ Năm đã đạt tiến bộ, nhưng nói thêm rằng: “Chúng tôi cần có thêm bước tiến”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1/6 nếu trần nợ không được nâng. Trong lá thư mới nhất gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, bà Yellen lùi thời hạn mà cơ quan này có thể hết tiền sang ngày 5/6, đồng nghĩa các nhà đàm phán sẽ có thêm 4 ngày để giải quyết vấn đề trần nợ trước khi vỡ nợ có thể xảy ra.

Sức ép mất giá đối với vàng còn đến từ các số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ còn vững và lạm phát ở nước này còn cao.

Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy lạm phát trong tháng 4 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lạm phát còn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed và cao hơn kỳ vọng của thị trường đồng nghĩa ngân hàng trung ương này sẽ phải giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn so với kỳ vọng thời gian gần đây của thị trường.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất cao không có lợi cho giá vàng.

“Dù có một số tín hiệu tốt từ Washington DC, thoả thuận nâng trần nợ có thể phải sau ngày 1/6 mới có. Nhưng nhà đầu tư có lẽ đang bán vàng vì số liệu lạm phát cho thấy Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 6”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nhận định.

Đồng quan điểm với ông Wong, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures cho rằng số liệu PCE đã làm mất đi một trụ đỡ cho giá vàng. “Một số liệu yếu hơn đã hỗ trợ được cho vàng”, ông Streible nói.

Các nhà giao dịch giờ đây đang đặt cược nghiêng về khả năng Fed sẽ có lần tăng lãi suất thứ 11 vào tháng 6. Phản ánh kỳ vọng này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đều đang ở vùng cao nhất kể từ giữa tháng 3 và có tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt tuần ở mức 104,2 điểm, tăng 1% trong tuần và tăng hơn 2,5% trong vòng 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 23.320 đồng (mua vào) và 23.660 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng thứ Sáu và không thay đổi so với mức chốt của tuần trước.