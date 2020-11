Giá VRG tăng, Tập đoàn Cao su chốt giá thoái vốn 20.800 đồng

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (VRG-UpCoM) công bố quyết định phê duyệt phương án thoái vốn của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - Vietnam Rubber Group (mã GVR-HOSE) tại Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam.



Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt giá khởi điểm thoái vốn là 20.800 đồng/cổ phiếu theo chứng thư thẩm định giá.

Theo công bố, Công ty mẹ - Tập đoàn và các công ty thành viên đang sở hữu 153.384.400 cổ phần, chiếm 59,41% thoái vốn theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận trên sàn.

Cụ thể: Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ 15,46%; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nắm giữ 5,79%; CTCP Cao su Tân Biên là 7,56%; Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh: 7,72%; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: 3,86%; Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai: 5,95%; Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang: 5,46% và Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là 7,61%.

Tạm tính theo giá khởi điểm, Tập đoàn và các đơn vị thành viên dự kiến thu về gần 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo dữ liệu trên HNX, hiện nay cổ phiếu này được giao dịch quanh mức 25.300 đồng/cổ phiếu với 9.150 cổ phiếu được giao dịch.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của công ty mẹ, GVR báo lãi quý 3 đạt gần 494 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ đạt hơn 347 tỷ đồng.



Nguyên nhân là do hạch toán lợi nhuận tập trung từ một số Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của Tập đoàn tăng, do công ty này thực hiện thoái vốn nên lợi nhuận trong kỳ tăng. Luỹ kế 9 tháng đạt gần 751 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so với cùng kỳ.