Giá xăng dầu đồng loạt "hạ sốt"

Chiều 1/7/2022, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố quyết định giảm giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước). Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 30.891 đồng/lít (giảm 411 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.872 đồng/lít.

Xăng RON95-III: không cao hơn 32.763 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.615 đồng/lít (giảm 404 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa: không cao hơn 28.353 đồng/lít (giảm 432 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.722 đồng/kg (giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nguồn: Bộ Công Thương.

Lý giải nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành vừa qua tiếp tục biến động và vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, lạm phát do nhiều nước đưa ra các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Giá xăng dầu diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 21/6/2022 và ngày 01/7/2022 là: 147,776 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,817 USD/thùng, tương đương giảm 1,215% so với kỳ trước); 154,844 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,875% so với kỳ trước)

Tương tự, dầu hỏa hiện ở mức 161,920 USD/thùng (giảm 7,330 USD/thùng, tương đương giảm 4,331% so với kỳ trước); dầu điêzen là 167,395 USD/thùng (giảm 5,170 USD/thùng, tương đương giảm 2,995% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3,5S là 606,395 USD/tấn (giảm 42,777 USD/tấn, tương đương giảm 6,589% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

từ 21/6/2022 - 1/7/2022. Nguồn: Bộ Công Thương.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành giá xăng dầu thời gian vừa qua, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 100-1.500 đồng/lít.

Do thời gian vừa qua, Quỹ BOG đã được sử dụng liên tục để bình ổn giá xăng dầu trong nước nên số dư Quỹ BOG còn lại ít, tại nhiều doanh nghiệp Quỹ BOG đã bị âm.

Kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng giảm nên Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ BOG đối với 2 loại dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời bắt đầu trích lập Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu tiêu dùng không nhiều.

Việc điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; có tính đến việc khôi phục Quỹ BOG để điều hành giá trong thời gian tới khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.