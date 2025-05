Giá xăng ở Mỹ rẻ nhất 4 năm

Theo dự báo, gần 40 triệu người Mỹ sẽ lái xe đi du lịch trong dịp nghỉ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) vào cuối tuần này. Một tin vui đối với họ là giá xăng ở Mỹ đang ở mức rẻ nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Dữ liệu từ nền tảng GasBuddy, giá bán lẻ xăng bình quân toàn quốc ở Mỹ được dự báo ở mức 3,08 USD/gallon, tương đương khoảng 21.240 đồng/lít, vào Lễ Tưởng niệm. Đó sẽ là giá xăng thấp nhất kể từ đầu mùa hè năm 2021 và thấp hơn so với mức bình quân 3,58 USD/gallon vào cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này cũng thấp hơn nhiều so với cùng dịp năm 2022, khi giá xăng bán lẻ bình quân ở Mỹ là 4,6 USD/gallon.

Có thể nói, giá xăng rẻ đang là một điểm sáng của nền kinh tế Mỹ, dù chiến tranh thương mại và mối lo về sự suy giảm tăng trưởng đang phủ bóng.

“Đây là một thắng lợi đối với người tiêu dùng. Cuối hè này, giá xăng thậm chí còn có thể giảm dưới 3 USD/gallon”, nhà phân tích Patrick DeHaan của GasBuddy nói với hãng tin CNN.

Nếu tính cả yếu tố lạm phát, giá xăng dự báo của dịp Lễ Tưởng niệm năm nay là rẻ nhất kể từ năm 2003, không bao gồm giai đoạn đại dịch Covid-19, theo dữ liệu của GasBudy. “Người Mỹ phải chi ít tiền hơn để đổ đầy bình” ông De Haan nói.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến giá xăng rẻ chính là mối lo ngại rằng thuế quan của ông Trump sẽ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

Với giá xăng xuống thấp, số người Mỹ đi du lịch bằng ô tô trong dịp Lễ Tưởng niệm năm nay được dự báo sẽ tăng mạnh. Theo dự báo của nền tảng AAA, sẽ có khoảng 39,4 triệu người Mỹ lái xe đi du lịch trong dịp này, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,6% so với cùng kỳ 2019 - năm trước đại dịch.

Giá xăng giảm là một cách dễ thấy để giảm chi phí sinh hoạt - một trong những vấn đề mà cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm trong cuộc bầu cử năm 2024. Do giá xăng xuống thấp, số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay đều yếu hơn so với dự báo. “Giá xăng rẻ là một biện pháp giảm thuế về mặt tâm lý”, Chủ tịch Bob McNally của công ty tư vấn Rapidan Energy Group nhận xét.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Theo GasBuddy, giá bán lẻ xăng bình quân toàn quốc ở Mỹ sẽ là 3,02 USD/gallon trong suốt thời gian của mùa hè năm nay, kéo dài từ Lễ Tưởng niệm đến Lễ Lao động vào đầu tháng 9.

Giá xăng ở Mỹ cao kỷ lục vào năm 2022 sau khi xung đột vũ trang Nga - Ukraine nổ ra. Từ chiến dịch tranh cử vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ quyết tâm kéo giá năng lượng xuống bằng cam kết đẩy mạnh sản xuất dầu trong nước, nới lỏng các quy chế giám sát đối với ngành dầu khí và kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng sản lượng khai thác dầu.

Sau khi ông Trump lên cầm quyền vào cuối tháng 1 tới nay, giá xăng ở Mỹ đã giảm khoảng 20%. Giới phân tích cho rằng một phần nguyên nhân khiến giá xăng giảm như vậy là việc OPEC tăng mạnh sản lượng dầu - điều mà ông Trump đã kêu gọi khối này thực hiện khi ông có bài phát biểu tại chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.

Ông McNally nhận xét rằng nỗ lực của ông Trump trong việc khuyến khích Saudi Arabia bơm thêm dầu có vẻ đã mang lại tác dụng.

Tuy vậy, giá dầu giảm cũng phản ánh mối lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu mà ông Trump khởi xướng. Giới phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng cuộc chiến này sẽ gây tổn hại đối với tăng trưởng kinh tế không chỉ ở Mỹ mà còn ở các quốc gia khác.

Đầu tháng 4, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 4 năm sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng - động thái thổi bùng mối lo suy thoái kinh tế. Dầu thô - nguồn năng lượng được coi là “dòng máu” của nền kinh tế hiện đại - đã hồi giá sau khi ông Trump hoãn phần lớn thuế đối ứng.

Giá xăng ở Mỹ hiện vẫn đang giảm ít hơn so với giá dầu. Nói cách khác, giá xăng ở nước này vẫn đang cao tương đối so với giá dầu thô. Theo ông McNally, tình trạng này là do nhiều nhà máy lọc dầu ở Mỹ đóng cửa vì các dự báo về nhu cầu tiêu thụ xăng giảm trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến.