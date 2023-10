Gỗ An Cường - Nằm trong top 25 thương hiệu dẫn đầu của Forbes Việt Nam

Đây là một sự công nhận to lớn cho sự cam kết không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm của Gỗ An Cường trên thị trường.

Forbes Việt Nam đã lựa chọn Gỗ An Cường vào danh sách "Top 25 Thương hiệu dẫn đầu" trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp năm 2023. Đây là một sự thừa nhận không chỉ về sản phẩm và dịch vụ mà còn về cam kết của Gỗ An Cường đối với việc bảo vệ môi trường và sự phục vụ tận tâm đối với khách hàng.

Không gian bếp ứng dụng vật liệu tại showroom gỗ An Cường.

Luôn theo đuổi chiến lược "Top of mind" về thương hiệu Gỗ An Cường khi khách hàng nghĩ đến nội thất. Công ty đã từng bước xây dựng thương hiệu "An Cường" để khách hàng thương và quý mến hơn cũng như nhận được sự công nhận từ các đơn vị quản lý nhà nước nhiều năm liền như giải thưởng Thương hiệu Quốc gia - Vietnam Value giải thưởng danh giá nhất dành cho thương hiệu doanh nghiệp hay giải thưởng Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng uy tín.

Những giải thưởng này chứng tỏ sự khéo léo và xuất sắc của An Cường trong việc tạo dựng được thương hiệu tốt và lòng tin của người tiêu dùng cũng như tạo ra những giải pháp nội thất vô cùng độc đáo và hấp dẫn.

AC Library - ứng dụng thú vị trong thế giới thiết kế nội thất.

An Cường không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, mà còn đặt sự phát triển công ty trong đổi mới và sáng tạo lên hàng đầu. An Cường luôn quan tâm đến trải nghiệm khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm, chứng minh là sự xuất sắc trong việc liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm vật liệu mới dành cho cả nội thất và ngoại thất nội được thúc đẩy phát triển liên tục. An Cường luôn đặt khách hàng là trung tâm và cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất, đồng thời không ngừng nỗ lực để cải tiến và phát triển.

Forbes Việt Nam đã công nhận và tôn vinh thành tựu của Gỗ An Cường trong việc xây dựng một thương hiệu dẫn đầu trong ngành vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp. Gỗ An Cường sẽ không ngừng phấn đấu và nỗ lực để duy trì vị trí này và tiếp tục đem lại giá trị cho khách hàng và xã hội.