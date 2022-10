Gỗ An Cường nhận quyết định niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu ACG trên HoSE

Thành lập vào năm 1994 với khởi điểm là một doanh nghiệp thương mại, An Cường thực hiện chuyển đổi sang doanh nghiệp sản xuất từ 2004 với nhà máy đầu tiên đặt tại Bình Dương. Sau gần 30 năm phát triển, An Cường đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp.

Vị thế của An Cường được khẳng định bởi việc nắm giữ 55% thị phần mảng gỗ công nghiệp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp phân khúc trung và cao cấp tại thị trường trong nước. Đa dạng về mẫu mã, ưu việt trong giải pháp cùng chất lượng vượt trội là yếu tố then chốt giúp An Cường trở thành lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn phát triển bất động sản, đơn vị tư vấn thiết kế, tổng thầu, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nội thất và hơn hết là hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Showroom One-Stop Shopping Center của An Cường tại Hà Nội.

Hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu “top-of-mind” khi nhắc đến ngành nội thất Việt Nam, An Cường mang đến cho đối tác và khách hàng chuỗi sản phẩm và giải pháp đa dạng “One-Stop Shopping Center” từ vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp, thiết bị bếp thương hiệu Mallloca cho đến nội thất hàng rời với thương hiệu AConcept, cùng với các thương hiệu giải pháp phụ kiện nội thất thông minh Hettich & Imundex (CHLB Đức), giải pháp nhà thông minh Smarthome của Schneider Electric (Pháp). Điều này cũng là lợi thế cạnh tranh mà chưa có doanh nghiệp nào khác tại Việt Nam làm được.

Tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã được kiểm chứng khi An Cường luôn ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu 25% - 30% trong các năm qua.

Với những gì đã đạt được, công ty liên tục được các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế đánh giá và công nhận qua hàng loạt giải thưởng, chứng chỉ uy tín và danh giá. Có thể kể tới: Chứng nhận Green Label (Singapore); SA 8000; Giải thưởng Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng 2022; Doanh nghiệp Phát triển Bền vững CSI 2022, Thương hiệu Quốc gia - Vietnam Value 2022; Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best) do Vietnam Report bình chọn; Top 50 CSA 2022 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn, Top 10 Thương hiệu Mạnh và Thương hiệu Xanh tại Việt Nam.

Cổ phiếu ACG chính thức niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 10/10/2022.

Sự kiện cổ phiếu ACG chính thức “chuyển nhà” sang HoSE sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng vào doanh nghiệp, giúp gia tăng giá trị cổ phiếu ACG trên thị trường, tạo tiền đề để An Cường tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.