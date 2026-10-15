Green SM và KiotViet hợp tác mở rộng hệ sinh thái kinh doanh và giao nhận xanh

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm kết nối các giải pháp quản lý bán hàng, giao nhận và di chuyển xanh.

Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giúp kết nối thế mạnh công nghệ quản lý bán hàng của KiotViet với hệ sinh thái di chuyển và giao nhận thuần điện Green SM.

Thỏa thuận mở ra cơ hội đưa hệ sinh thái Green SM tiếp cận hơn 300.000 cửa hàng đang sử dụng KiotViet trên toàn quốc, hỗ trợ các hộ kinh doanh mở rộng kênh bán hàng, tối ưu vận hành và phát triển bền vững.

Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giúp kết nối thế mạnh công nghệ quản lý bán hàng của KiotViet với hệ sinh thái di chuyển và giao nhận thuần điện Green SM, tập trung vào ba trụ cột: Green Express, Green SM Food và dịch vụ di chuyển xanh, hướng tới cung cấp các giải pháp kinh doanh đồng bộ, hiệu quả cho cộng đồng hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy Green Express trên toàn quốc trong quý 4/2026. Các chương trình hợp tác thương mại và ưu đãi sẽ giúp cửa hàng tối ưu chi phí giao nhận, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đặc biệt, Green SM Food và Green Express dự kiến sẽ được tích hợp trực tiếp vào phần mềm quản lý bán hàng KiotViet, giúp các cửa hàng, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, mở thêm kênh bán hàng, tự động hóa quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên cùng hệ thống quản lý.

Hai doanh nghiệp cũng phối hợp cung cấp thiết bị, máy POS và giải pháp hỗ trợ cửa hàng gia nhập Green SM Food. Bên cạnh giao nhận và ẩm thực, hai bên sẽ triển khai giải pháp di chuyển xanh dành cho cán bộ nhân viên KiotViet và phát triển các chương trình ưu đãi chung, bao gồm voucher di chuyển đến cửa hàng, điểm bán và ưu đãi giao hàng, nhằm gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đối tác.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu Vận hành Hai bánh và Giao hàng của Green SM, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tương lai của thương mại không chỉ được định hình bởi công nghệ, mà còn bởi cách hàng hóa được lưu chuyển nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Hợp tác với KiotViet là bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng hệ sinh thái giao nhận xanh, nơi hàng trăm nghìn hộ kinh doanh có thể tiếp cận những giải pháp vận hành hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.”

Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh KiotViet, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này không chỉ giúp hai bên phát huy thế mạnh của mình, mà quan trọng hơn là mang lại thêm nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa, nhỏ. Đây sẽ là một bước đi quan trọng trên hành trình xây dựng hệ sinh thái số ngày càng toàn diện, thiết thực và bền vững hơn.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 6/2026 của Mordor Intelligence, Green SM đang là nền tảng giao hàng bằng xe hai bánh có tổng giá trị giao dịch cao nhất trong nhóm ba nền tảng được so sánh, chiếm 33,7%. Khảo sát của Q&Me cũng ghi nhận 52% người tham gia lựa chọn Green SM Express là ứng dụng giao hàng được sử dụng thường xuyên nhất. Hiện Green SM đang là đối tác giao vận của nhiều thương hiệu lớn như Shopee, Jollibee, AEON Mall, FPT Long Châu…

Trong khi đó, KiotViet là nền tảng quản lý bán hàng đang phục vụ hơn 300.000 cửa hàng trên toàn quốc, trải rộng từ bán lẻ đến dịch vụ ăn uống. Với mạng lưới hơn 700 nhân sự kinh doanh thị trường, KiotViet có lợi thế kết nối cộng đồng hộ kinh doanh với các giải pháp công nghệ, dịch vụ và cơ hội tăng trưởng mới.

Trên nền tảng hợp tác tại Việt Nam, Green SM và KiotViet hướng tới mở rộng mô hình sang các thị trường quốc tế, trước mắt là Indonesia và Philippines. Thỏa thuận thể hiện tầm nhìn chung của hai doanh nghiệp Việt trong việc kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, hiệu quả và bền vững, đồng thời từng bước đưa năng lực công nghệ và dịch vụ Việt Nam vươn ra thị trường khu vực.