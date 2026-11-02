Hà Nội dự kiến xem xét 2 nghị quyết liên quan đến đầu tư đường sắt đô thị và các dự án nhà ở vào ngày 4/11 tới
PPhan Nam
Chọn cỡ chữ
HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong buổi sáng ngày 4/11/2026.
Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế,
chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa
bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến
thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số
171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.
Trước đó, trong phiên họp ngày 28/10/2026, HĐND TP. Hà Nội
đã thông qua 20/22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung lớn: phát triển đô thị và hạ tầng
chiến lược; kinh tế, ngân sách, đầu tư công và năng lượng sạch; văn hóa, thể
thao, dân số và an sinh xã hội; cùng các cơ chế, chính sách và vấn đề thuộc
thẩm quyền. Riêng 2 nghị quyết trên, do một số nội dung chưa được giải trình,
làm rõ đầy đủ, HĐND Thành phố dự kiến tiếp tục xem xét trong thời gian kéo dài
kỳ họp.
Theo báo cáo thẩm tra của Ban đô thị về dự thảo Nghị quyết
quy định về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng
một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay, 05 tuyến
đường sắt đô thị được đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số
258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự
án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô và Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm
một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới
đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các quy định tại Luật Đường
sắt, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước và các
quy định khác có liên quan.
Tuy nhiên, với tính chất quy mô dự án đặc biệt (lớn nhất từ trước đến nay), áp dụng hình
thức hợp đồng chìa khóa trao tay với tiến độ
theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền rất khẩn trương. Do vậy, việc xây dựng Nghị
quyết nhằm tạo dựng các cơ chế chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ và chưa có
quy định, để tạo cơ sở pháp lý, đồng thời, giải quyết các vướng mắc trong thực
tiễn đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng là cần thiết.
Nội dung dự thảo Nghị
quyết là các cơ chế thí điểm áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến dự án
đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố với thời gian thí điểm của chính sách
là 05 năm, cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và
phát triển Thủ đô theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội. Tuy
nhiên, cơ quan thẩm tra nhận định đây là nội dung phức tạp, chưa có tiền lệ, đối tượng áp dụng chính sách sẽ sử dụng nguồn lực ngân sách rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, bổ sung chính sách chi tiết, cụ thể để kiểm soát
nguồn lực, kiểm soát chi phí, cơ chế bảo lãnh tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng… để
đảm bảo không thất thoát, lãng phí; kiểm soát được việc tạm ứng, thanh toán,
đồng thời với kiểm soát chi tiết từng điều khoản hợp đồng, tiến độ, khối lượng
triển khai thực hiện và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
Ngoài ra, đối với
việc chuyển giao công nghệ, cần có quy định ngay từ bước lựa chọn công nghệ,
nhà thầu cung cấp, trong đó, xác định rõ danh mục, phạm vi công nghệ cần chuyển
giao, lộ trình thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm và biện
pháp xử lý trong trường hợp không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết
chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cần tính toán phương án quản lý vận hành sau
đầu tư…
Còn với Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự
kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. Hà Nội theo Nghị quyết số
171/2024/QH15 của Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết:
HĐND Thành phổ đã ban hành 02 Nghị quyết thông qua danh mục 298 khu đất dự kiến
thực 2 hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền
sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố với tổng diện
tích là 1.530,4ha. Đến nay,
có 67 dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, 51 dự án đang
thực hiện thủ tục đầu tư, 163 khu đất/dự án đang triển khai cần tiếp tục đôn
đốc thực hiện.
Trên cơ sở rà soát thực tiễn, UBND Thành phố đã kiến nghị
HĐND Thành phố đưa ra khỏi danh mục đối với 11 khu đất với tổng diện tích
khoảng 92,2ha, đồng thời bổ
sung vào danh mục 02 khu đất tại Sóc Sơn và Yên Viên với
tổng diện tích khoảng 45,5ha, đây là 2 khu nhà ở dành cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng.
Đối với các dự án còn lại, UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục
rà soát, đánh giá tình trạng dự án, căn cứ pháp lý và nguyên nhân, lý do đưa ra
khỏi danh mục.
Tại kỳ họp thứ bảy kéo dài, HĐND Thành phố cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố, gồm: Tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44 của HĐND Thành phố; Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Đồng thời, xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô; tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp...
Giá nhà, tiền thuê và chi phí năng lượng liên tục tăng đang khiến khả năng tiếp cận nhà ở trở thành thách thức lớn tại châu Âu. Theo Eurostat, hơn 34 triệu người tại Liên minh châu Âu (EU) đang sống trong những hộ gia đình phải dành trên 40% thu nhập khả dụng để chi trả cho nhà ở…
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định quy định chi tiết trình tự, tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.Hà Nội, được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm...
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong khẩu vị của người mua nhà. Thay vì chạy theo những tiện ích trên bản vẽ hay kỳ vọng tăng giá tương lai, khách hàng giờ đây đặt tiêu chí nhà thật, tiện ích thật, nhận nhà ở ngay lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho dòng tiền và giá trị tài sản.
Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...