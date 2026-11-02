Thứ Hai, 02/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Nội dự kiến xem xét 2 nghị quyết liên quan đến đầu tư đường sắt đô thị và các dự án nhà ở vào ngày 4/11 tới

P Phan Nam

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong buổi sáng ngày 4/11/2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 28/10 - Ảnh: dbndhanoi.gov
Toàn cảnh kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 28/10 - Ảnh: dbndhanoi.gov

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Trước đó, trong phiên họp ngày 28/10/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 20/22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung lớn: phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược; kinh tế, ngân sách, đầu tư công và năng lượng sạch; văn hóa, thể thao, dân số và an sinh xã hội; cùng các cơ chế, chính sách và vấn đề thuộc thẩm quyền. Riêng 2 nghị quyết trên, do một số nội dung chưa được giải trình, làm rõ đầy đủ, HĐND Thành phố dự kiến tiếp tục xem xét trong thời gian kéo dài kỳ họp.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban đô thị về dự thảo Nghị quyết quy định về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay, 05 tuyến đường sắt đô thị được đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô và Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các quy định tại Luật Đường sắt, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Tuy nhiên, với tính chất quy mô dự án đặc biệt (lớn nhất từ trước đến nay), áp dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay với tiến độ theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền rất khẩn trương. Do vậy, việc xây dựng Nghị quyết nhằm tạo dựng các cơ chế chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ và chưa có quy định, để tạo cơ sở pháp lý, đồng thời, giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng là cần thiết.

 Nội dung dự thảo Nghị quyết là các cơ chế thí điểm áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố với thời gian thí điểm của chính sách là 05 năm, cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra nhận định đây là nội dung phức tạp, chưa có tiền lệ, đối tượng áp dụng chính sách sẽ sử dụng nguồn lực ngân sách rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, bổ sung chính sách chi tiết, cụ thể để kiểm soát nguồn lực, kiểm soát chi phí, cơ chế bảo lãnh tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng… để đảm bảo không thất thoát, lãng phí; kiểm soát được việc tạm ứng, thanh toán, đồng thời với kiểm soát chi tiết từng điều khoản hợp đồng, tiến độ, khối lượng triển khai thực hiện và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Ngoài ra, đối với việc chuyển giao công nghệ, cần có quy định ngay từ bước lựa chọn công nghệ, nhà thầu cung cấp, trong đó, xác định rõ danh mục, phạm vi công nghệ cần chuyển giao, lộ trình thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm và biện pháp xử lý trong trường hợp không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cần tính toán phương án quản lý vận hành sau đầu tư…

Có 11 dự án được đề nghị đưa ra khỏi Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Thành phố - Ảnh: trích phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết
Có 11 dự án được đề nghị đưa ra khỏi Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Thành phố - Ảnh: trích phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

Còn với Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết: HĐND Thành phổ đã ban hành 02 Nghị quyết thông qua danh mục 298 khu đất dự kiến thực 2 hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố với tổng diện tích là 1.530,4ha. Đến nay, có 67 dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, 51 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, 163 khu đất/dự án đang triển khai cần tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Trên cơ sở rà soát thực tiễn, UBND Thành phố đã kiến nghị HĐND Thành phố đưa ra khỏi danh mục đối với 11 khu đất với tổng diện tích khoảng 92,2ha, đồng thời bổ sung vào danh mục 02 khu đất tại Sóc Sơn và Yên Viên với tổng diện tích khoảng 45,5ha, đây là 2 khu nhà ở dành cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng.

Đối với các dự án còn lại, UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tình trạng dự án, căn cứ pháp lý và nguyên nhân, lý do đưa ra khỏi danh mục.

Tại kỳ họp thứ bảy kéo dài, HĐND Thành phố cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố, gồm: Tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44 của HĐND Thành phố; Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Đồng thời, xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cơ chế chính sách đặc thù VnEconomy dự án thí điểm đường sắt VnEconomy đường sắt đô thị Hà Nội VnEconomy Nghị quyết HĐND TP Hà Nội VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô

Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô; tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp...

Khu vực châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở

Khu vực châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở

Giá nhà, tiền thuê và chi phí năng lượng liên tục tăng đang khiến khả năng tiếp cận nhà ở trở thành thách thức lớn tại châu Âu. Theo Eurostat, hơn 34 triệu người tại Liên minh châu Âu (EU) đang sống trong những hộ gia đình phải dành trên 40% thu nhập khả dụng để chi trả cho nhà ở…

Hà Nội đề xuất tiêu chí để người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

Hà Nội đề xuất tiêu chí để người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định quy định chi tiết trình tự, tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.Hà Nội, được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm...

Mua nhà thời điểm này cần ưu tiên sản phẩm thực, nhận nhà ngay

Mua nhà thời điểm này cần ưu tiên sản phẩm thực, nhận nhà ngay

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong khẩu vị của người mua nhà. Thay vì chạy theo những tiện ích trên bản vẽ hay kỳ vọng tăng giá tương lai, khách hàng giờ đây đặt tiêu chí nhà thật, tiện ích thật, nhận nhà ở ngay lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho dòng tiền và giá trị tài sản.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV
Minh giải tài liệu địa chấn trên máy tính. Ảnh minh họa/Petrovietnam

VnEconomy Đột phá từ công nghệ minh giải địa chấn ba chiều

Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

58 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy