Hà Nội tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lãng phí của UBND Thành phố vừa chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã nghe công bố quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên; cho ý kiến đối với kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2025 và các năm tiếp theo... Đồng thời, bàn về các biện pháp tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhóm dự án nằm trong 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Hướng nghiệp công nghệ thông minh tại khu đô thị mới Đặng Xá 2 (huyện Gia Lâm); dự án xây dựng Trường Tiểu học Vietschool Đặng Xá và Trường THCS Vietschool Đặng Xá tại khu đô thị mới Gia Lâm, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc nhằm tháo gỡ vướng mắc để các dự án được tiếp tục triển khai trong thời gian sớm nhất.

Về dự án khu trung tâm tòa nhà hỗn hợp thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở - dịch vụ bán và bảo hành xe ô tô tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai), lãnh đạo Thành phố giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng… theo quy định.

Phiên họp cũng đã nghe báo cáo về 3 dự án đầu tư xây dựng kéo dài tại huyện Mê Linh gồm: dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh, dự án khu nhà ở Minh Đức và dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và. Theo các chủ đầu tư, 3 dự án này gặp vướng mắc chủ yếu là do các dự án chuyển tiếp từ thời thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trước khi sáp nhập về Hà Nội. Dù UBND TP. Hà Nội đã gia hạn chủ trương đầu tư để tiếp tục triển khai, quá trình giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn do người dân không đồng thuận với mức đền bù. Một số hộ dân đã bàn giao đất nhưng chưa bàn giao sổ đỏ, trong khi các hộ khác yêu cầu mức đền bù cao hơn so với giá thực tế.

Trong đó, dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh có diện tích hơn 20ha được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2020, đến nay, đã hoàn thành được 199.000m2. Do tiến độ yêu cầu dự án phải hoàn thành là quý 4/2026 nên chủ đầu tư kiến nghị huyện Mê Linh báo cáo TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét giao đất từng phần cho nhà đầu tư thực hiện.

Còn dự án khu nhà ở Minh Đức (hơn 17ha) và dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (gần 15ha) có vướng mắc chung là việc đăng ký biến động đất đai đối với phần diện tích tăng thêm. Chủ đầu tư các dự án này đề nghị TP Hà Nội giao đất (đợt 1) với những diện tích đã đủ điều kiện để triển khai các thủ tục và sớm thực hiện dự án.

Với 3 dự án này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ cụ thể, báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố xem xét về cơ sở pháp lý của các dự án và chấp thuận theo hướng cho phép tiếp tục triển khai.

“Trong quá trình thẩm định, các sở, ngành rà soát, đối chiếu và đánh giá, khẳng định việc tuân thủ các quy định pháp luật qua các thời kỳ và yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có). Đồng thời, việc xác định tiền sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp quy định, không làm thất thoát ngân sách Nhà nước”, ông Thanh lưu ý.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý vướng mắc; sớm ban hành kết luận phiên họp nhằm thống nhất nhận thức, giao việc cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt cho các nhà đầu tư để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Ban chỉ đạo cũng thống nhất quan điểm rằng các dự án không thể tiếp tục chậm trễ và các đơn vị chức năng phải vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.