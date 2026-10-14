Hạ tầng thanh toán mới tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng Việt - Hàn

Quy mô giao thương Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng lớn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về thanh toán, quản trị dòng tiền và bảo mật. Đứng trước bước ngoặt này, ông Gareth Parrington, Trưởng bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp và Thanh toán, Visa Đông Nam Á, đã chỉ ra những thay đổi cốt lõi đang định hình dòng chảy thanh toán B2B xuyên biên giới.

Ông Gareth Parrington, Trưởng bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp và Thanh toán, Visa Đông Nam Á.

Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đang hướng tới quy mô 150 tỷ USD. Khi giao thương xuyên biên giới ngày càng mở rộng, hạ tầng thanh toán đóng vai trò như thế nào và đâu là các ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay, thưa ông?

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vốn có nguồn lực giới hạn, tăng trưởng được quyết định bởi các bài toán hằng ngày như nhập hàng, tồn kho và cân đối dòng tiền. Khảo sát gần đây cho thấy khoảng 45% giao dịch B2B tại Việt Nam đang thực hiện theo hình thức mua chậm hoặc bán chịu – cao hơn mức trung bình khu vực. Nỗ lực linh hoạt này giúp tạo "khoảng thở" cho dòng tiền, nhưng cũng vô tình gia tăng áp lực vốn lưu động và rủi ro từ chu kỳ thanh toán kéo dài.

Vì vậy, nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp đã vượt ra ngoài việc chỉ có thêm phương thức chuyển tiền. Họ cần sự minh bạch, an toàn và khả năng theo dõi trạng thái giao dịch, quản lý chứng từ theo thời gian thực để chủ động cân đối dòng tiền. Việc hiện đại hóa hạ tầng thanh toán B2B và cắt giảm các tác vụ thủ công sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quản trị tài chính, giải phóng nguồn lực vận hành để tập trung cho các hoạt động cốt lõi như phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Theo ông, sự phối hợp giữa Visa, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và các ngân hàng đối tác có ý nghĩa như thế nào trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện và quản lý giao dịch xuyên biên giới hiệu quả hơn?

Trong thương mại xuyên biên giới, một cơ hội kinh doanh chỉ thực sự tạo ra giá trị khi doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tác, thực hiện giao dịch và quản lý dòng tiền hiệu quả. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ sinh thái thay vì từng khâu riêng lẻ. Do đó, Visa phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform - GTPP) tại Việt Nam. Nền tảng này cho phép các nhà nhập khẩu Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp Hàn Quốc thông qua thẻ doanh nghiệp Visa.

Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở sự kết hợp thế mạnh từ các bên: KOTRA mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới hơn 150.000 doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc; Visa cung cấp hạ tầng thanh toán xuyên biên giới an toàn, minh bạch; trong khi các ngân hàng cấp hạn mức và điều khoản tín dụng phù hợp cho từng doanh nghiệp Việt Nam.

Từ Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu - GTPP, ông nhìn nhận tương lai của thanh toán B2B xuyên biên giới tại Việt Nam như thế nào?

Về dài hạn, mục tiêu không chỉ là giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn, mà còn giúp họ có thêm khả năng kiểm soát dòng tiền, mở rộng quan hệ với đối tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi thương mại ngày càng được kết nối, tôi tin rằng một hạ tầng thanh toán đáng tin cậy sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tự tin mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Dư địa cho thanh toán B2B xuyên biên giới tại Việt Nam còn rất lớn khi các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Tính đến cuối tháng 2/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 95,2 tỷ USD, kéo theo nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng.

Thời gian tới, thanh toán B2B sẽ chuyển từ các quy trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái kết nối – nơi thanh toán, chứng từ, dữ liệu và quản trị tài chính hỗ trợ lẫn nhau. Các giải pháp cũng cần linh hoạt hơn để phù hợp với đặc thù từng ngành nghề và hành lang thương mại cụ thể.

GTPP là ví dụ điển hình cho xu hướng này. Mục tiêu dài hạn không chỉ là giúp giao dịch thuận tiện, an toàn và minh bạch, mà còn giúp doanh nghiệp – đặc biệt là khối SME – chủ động kiểm soát dòng tiền, mở rộng hợp tác quốc tế và tự tin tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khi giá trị giao dịch B2B ngày càng lớn và các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn, doanh nghiệp cần nhìn nhận bài toán bảo mật như thế nào, đặc biệt trong kỷ nguyên AI?

Khi tài chính ngày càng số hóa, bảo mật phải là yếu tố xuyên suốt và được ưu tiên ngay từ khâu thiết kế giải pháp. Hiện nay, AI tạo sinh và AI tác nhân có thể bị lợi dụng để tự động hóa việc giả mạo danh tính, đánh cắp dữ liệu hay tấn công nhiều bước với tốc độ lớn hơn.

Vì vậy, với GTPP, thông tin của các bên được cung cấp trong quá trình tham gia, trong khi yêu cầu thanh toán, giao dịch và chứng từ được quản lý trên nền tảng; giải pháp được thiết kế hướng đến thanh toán xuyên biên giới an toàn, số hóa chứng từ và đối soát theo thời gian thực. Ở phạm vi rộng hơn, giải pháp Visa Intelligent Commerce của Visa cũng được triển khai nhằm giúp các giao dịch do AI khởi tạo vẫn được kiểm soát và bảo vệ chặt chẽ trong suốt hành trình thanh toán.